Standard ontslaat trainer Luka Elsner, dag na overname zoekt Luikse club nieuwe T1

Het ontslag van de 39-jarige Elsner is allerminst een verrassing te noemen. De Franse Sloveen ruilde begin oktober KV Kortrijk in voor Standard, waar hij de opvolger werd van de ontslagen Mbaye Leye. Elsner kon in Luik de negatieve tendens niet doorbreken. Standard pakte onder hem een schamele 23 op 72 en wist thuis enkel Eupen en Beerschot te kloppen.

Na een (korte) evaluatie door de nieuwe Amerikaanse eigenaars bleek dat zijn positie niet langer houdbaar was. Ook Serge Costa, de vaste assistent van Elsner, wordt bedankt voor bewezen diensten. Will Still en de overgebleven leden van de technische staf zullen de komende weken de trainingen leiden. Standard oefent nog tegen Virton (22 april) en het Nederlandse Roda JC (29 april).

Maar veel belangrijker: de Rouches gaan sowieso op zoek naar een nieuwe, externe T1. Potentiële kandidaten zijn voorlopig niet bekend. 777 Partners ambieert een speelstijl met veel pressing en wil een trainer die in dat plaatje past.

Onder de Amerikaanse investeerders wordt er een revolutie verwacht op Sclessin. Ze zijn momenteel al op zoek naar een nieuwe CEO (Pierre Locht, de CEO ad interim, is een belangrijke kandidaat), CFO en sportief directeur. Daarnaast kondigde 777 veel activiteit op de transfermarkt aan.