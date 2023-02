Standard-coach Deila: ‘Een angstbewind zal enkel op korte termijn resultaten opleveren’

De slapende reus Standard is nog niet klaarwakker, maar zit toch al overeind. Dat heeft het vooral te danken aan coach Ronny Deila (47). Zondag trekt hij met zijn team naar rivaal Anderlecht. ‘Ik kan niet begrijpen dat sommige spelers na de training alleen maar voor hun PlayStation zitten.’

De laatste jaren broeide hier negativisme. Wat voor club trof u aan?

“Ik wist niet dat de club er financieel zo slecht voorstond, maar dat is één zaak. Wat me vooral opviel, was de staat van de spelersgroep. Geen zelfvertrouwen, geen samenhang, te veel kliekjes, intriges tussen spelers en staf, de connectie met de supporters was weg. Daar moesten we mee starten. Van de spelers die niet wilden volgen, hebben we ons snel ontdaan. Ik wilde dat iedereen weer met een lach naar de club kwam. Als je voor positieve energie zorgt, kan het heel snel keren. Die les heb ik vroeg in mijn trainerscarrière geleerd.”

U staat dicht bij de spelers. Gaan ze dan niet over u heen lopen?

“Het tegendeel is waar. Je moet elkaar respecteren. Bij Celtic wilde een directeur me wijsmaken dat respect bestaat uit liefde en angst. ‘Spelers moeten van je houden, maar ook bang voor je zijn.’ Onzin! Respect krijg je door twee dingen: weten waar je het over hebt en mensen correct behandelen. Een angstbewind zal enkel op korte termijn resultaten opleveren. Als ik je zeg dat ik teleurgesteld in je ben en uitleg waarom ik niet tevreden was, kunnen we ergens geraken. Er is altijd een reden waarom iemand niet presteert.”

U gaat zelf in gesprek met potentiële aanwinsten. Als u daarin de klik niet voelt, hoeft het niet?

“Ik wil ontdekken of ze hongerig genoeg zijn. De spelers naar wie we kijken, kunnen allemaal goed voetballen. Maar zijn ze bereid zichzelf compleet voor de ploeg weg te cijferen? Willen ze er alles aan doen om beter te worden? Het is een gesprekje van tien minuten. Ik sluit af met de vraag wat ze eruit meenemen. De beste kandidaten komen met concrete dingen. Anderen zeggen: ik ga hard werken, maar dat weet iedereen. Ze moeten veel verder denken dan dat.”

Je ziet het bij Aron Donnum. Dat is een compleet andere speler dan vorig jaar.

“Een speciale jongen, die ik nog kende van bij Valerenga. Veel temperament, maar ongelooflijke kwaliteiten. Vorig jaar, toen hij verhuurd was, zag je aan hem dat hij ongelukkig was. Voor dit seizoen zei ik hem dat ik in hem geloofde. De voorwaarde was dat hij fitter moest worden. Intussen is hij niet alleen zes kilo kwijt, maar is hij ook een leidersfiguur geworden. Iemand zich zo zien ontwikkelen, is het leukste aan mijn job.”

Aron Donnum scoort tegen Union. Beeld BELGA

Nog leuker dan winnen?

“Ja. Het viel me op toen ik hier toekwam dat iedereen het constant over resultaten had. ‘Dit weekend mogen we absoluut niet verliezen.’ Die angst. Ik ben nooit te veel gefocust geweest op het winnen van prijzen. Ik houd van projecten. Dat trok me ook aan bij Standard. Bij Stromsgodset, mijn eerste club als trainer, was beter worden de drijfveer en uiteindelijk kwamen de prijzen vanzelf. Daarna ging ik naar Celtic, waar winnen verplicht was.”

Achteraf gezien een moeilijke periode.

“Ik had het gevoel dat ik mezelf daar een beetje verloren ben. Ik had geen bewegingsruimte. Een nine-to-fiver ben ik niet. Ik werk hard en ben gestructureerd, maar tegelijkertijd zit er ook craziness in me. Ik moet naar buiten kunnen en iets gaan drinken met vrienden. Door de grootte van Celtic was dat daar niet mogelijk. Daarom ging ik terug naar Noorwegen, bij Valerenga. Daar werd ik weer extra in de gaten gehouden omdat ik die trainer was die bij een buitenlandse topclub had gewerkt. Na een tijdje ging ik me gedragen zoals de buitenwacht wilde dat ik me gedroeg.”

Dat is gevaarlijk.

“Ja, want als je niet trouw bent aan jezelf, verlies je je geloofwaardigheid. Vandaar dat New York City en zelfs de eerste lockdown zo gelegen kwam voor mij. Voor het eerst in 25 jaar kon ik nadenken over wie ik was. Nieuwe energie opdoen.”

Hoe deed u dat?

“Slapen, fitnessen en voor mezelf zorgen. Tegenwoordig leef ik opnieuw zo gezond als toen ik profvoetballer was. Nu voel ik me klaar voor de Premier League. Ik vind het beter om niet alleen met voetbal bezig te zijn. Al tijdens mijn spelersloopbaan studeerde ik als leerkracht. Ik garandeer je: zonder die studie was ik nu geen Standard-trainer geweest. Ik kan niet begrijpen dat sommige spelers na de training alleen maar voor hun PlayStation zitten. Maar wat wil je? Die gasten verdienen soms op hun achttiende al 400.000 euro per jaar. Kunnen zij zelf niets aan doen, want zij zijn het product van het huidige voetbalmilieu.”

U bent iemand van de projecten en engageert zich altijd voor lange tijd, maar wat doet u als straks pakweg Club Brugge komt aankloppen?

“Ik ben heel gelukkig in Luik en trots dat ik trainer van deze club mag zijn. Dat het is het belangrijkste. Tegelijkertijd heb ik ook mijn ambities. Ik moet erop toezien dat ik nog stappen kan zetten. Je weet dus nooit. Je noemt nu Brugge, maar het had net zo goed om West Ham kunnen gaan. Ik zit al lang genoeg in het wereldje om te weten dat de dingen snel kunnen omslaan. Het ene moment krijg je lof, over twee weken maken ze je af. Daarom kijk ik niet te ver vooruit.

“Ik geniet van de progressie die we maken en de cultuuromslag die gaande is. In het begin van het seizoen werden we door Westerlo en Genk vernederd, dat was echt om je voor te schamen. Vandaag zijn we een andere ploeg. Onze ondergrens ligt veel hoger, al kunnen we nog niet zo dominant spelen om echt aanspraak te maken op de top vier.”

Waar staat Standard over twee en een half jaar, wanneer uw contract afloopt?

“Hopelijk zijn we dan een stabiele club die meedoet voor de prijzen, met een ploeg die herkenbaar voetbal speelt. Iedereen weet dat het potentieel van Standard enorm is. Deze club heeft een duidelijk DNA. Er is hier veel passie. Als we gaandeweg allemaal beter worden in wat we doen, kan dat titels opleveren.”