Staking refs werpt schaduw over Spaanse vrouwencompetitie

De Liga F, de eerste volwaardige Spaanse profcompetitie bij de vrouwen met zestien clubs, zou er afgelopen weekend aan beginnen. Net als bij de mannen werd het beheer in handen gegeven van een eigen profliga (LPFF). Die vertrouwde de commerciële rechten toe aan La Liga, dat het profvoetbal bij de mannen organiseert. Zij stellen tot 2027 42 miljoen euro aan inkomsten voorop. De Spaanse overheid investeert nog eens 16 miljoen.

Het vrouwenvoetbal zit er in de lift. Dat bewijzen de kijkcijfers tijdens het recente EK en het ledenaantal dat met meer dan 130 procent toenam in tien jaar.

De LPFF stelde 3.300 euro per wedstrijd voor, te verdelen over alle refs. Het abritragekorps kon zich daar niet in vinden. “Wij vragen een zesde van wat een ref in eerste klasse bij de mannen verdient”, verduidelijkte scheidsrechter Guadalupe Porras op een persconferentie.

Boycot

Omdat er geen akkoord werd bereikt, was het pijnlijke gevolg dat er zaterdag en zondag wel teams aan de aftrap verschenen maar geen scheidsrechters. Volgens Beatriz Alvarez, voorzitter van de LPFF, is de staking een poging van de Spaanse voetbalbond om de vrouwencompetitie te boycotten.

“Wij zijn geen marionetten van de voetbalbond”, zei ref Marta Huerta. “Het is onze eigen beslissing om te staken. Wat de liga voorstelt komt niet eens in de buurt van het minimumloon.”

Zolang de liga geen akkoord bereikt met de bond over een verbeterd loon en premies zijn de scheidsrechters niet van plan om te fluiten. “Een profcompetitie, maar er is nog niets veranderd,” klaagde Aitana Bonmatí, middenvelder bij Barcelona, op sociale media. “Zelfde problemen, zelfde slachtoffers: wij, de speelsters.”