Stak Red Bull zijn geld nu in sandwiches of in achtervleugels?

McLaren sprak van valsspelerij. Mercedes zei dolgraag een boete te betalen in ruil voor een snellere auto. Op de baan is het formule 1-seizoen beslist met de tweede titel van Max Verstappen, daarbuiten wacht de sport nog een roerige slotmaand.

Het leek in eerste instantie met een sisser af te lopen voor Max Verstappens team Red Bull en autosportfederatie FIA na het nieuws van vorige week. Ja, Red Bull had in het eerste jaar van het zogenoemde budgetplafond als enige van de tien teams te veel geld uitgegeven in 2021. De overschrijding van minder dan 5 procent, die na een analyse van de boekhouding kwam bovendrijven, leek zowel Red Bull als de FIA alleen wel een perfecte uitweg te geven.

Mogelijk was een forse geldboete voldoende om de zaak af te sluiten. Zo kon de federatie wegblijven van sportieve straffen die kampioenschappen ontregelen, met imagoschade tot gevolg. Al snel bleek dat ijdele hoop toen duidelijk werd dat de concurrentie van Red Bull aanzienlijk anders naar de zaak keek.

Ferrari-directeur Laurent Mekies legde bij de vorige race in Japan nog eens haarfijn uit dat een overschrijding van slechts een paar miljoen (op een budgetplafond van 145 miljoen dollar) een team al enorme voordelen kan opleveren. “Stel, de overschrijding is 7 miljoen. Dat zijn zeventig engineers. Dat is heel veel rondetijd”, zei hij.

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton sprak soortgelijke woorden. Hij onderstreepte dat 300.000 dollar extra voor een geüpdatete vleugel het verschil maakt tussen een wereldtitel winnen of verliezen. Zijn teambaas Toto Wolff zei graag een boete te betalen in ruil voor een snellere auto. “Uiteindelijk zit je wel in een auto die misschien op steroïden rijdt.”

Spot op sociale media

Red Bull reageerde “verrast en teleurgesteld” op de FIA-conclusies, waarin geen exact bedrag werd genoemd. De renstal zegt dat de uitgaven binnen de perken zijn gebleven en overweegt daarom in beroep te gaan tegen de beoordeling. Onder meer De Telegraaf schreef over een mogelijke rekenfout, waarbij de gratis lunch voor de bijna duizend werknemers in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes was meegenomen in het budgetplafond.

Het werd met cynisme ontvangen op onder meer sociale media. Twitteraars plaatsten bewerkte foto’s van wat de majestueuze kantine van Red Bull moest voorstellen. Ook grapten ze over de ‘hongerige’ Verstappen of dat een Red Bull-engineer bij het halen van de lunch was uitgegleden met een achtervleugel, waarmee hij per ongeluk de auto verbeterde.

it’s all starting to make sense now pic.twitter.com/LPBhXwBEoF — MARL (@FormuIaUno) 10 oktober 2022

Het is dus de vraag of het team de beeldvorming rond de kostenoverschrijding nog weet te kantelen, met welke uitleg dan ook.

Maandag lekte er een bief uit die McLaren-baas Zak Brown naar de bazen van de formule 1 en de FIA had gestuurd. Daarin roept hij op Red Bull sportief te straffen, omdat het volgens hem op niets minder dan valsspelen neerkomt. Door het overschrijden van het plafond heeft een team volgens Brown een oneerlijk voordeel gehad bij het ontwikkelen van de auto van dat jaar en de renstal profiteert daar ook in latere seizoenen nog van.

Hij stelt voor budgetoverschrijders te korten op het plafond van het daaropvolgende jaar en op windtunneltijd, wat de ontwikkeling van de auto hindert. Zijn voorstellen worden komend weekeinde ongetwijfeld besproken in mediasessies en achterkamers in Austin, waar de formule 1 samenkomt voor de grand prix van de Verenigde Staten.

Test voor FIA-baas

De kwestie is bovenal een cruciale test voor Mohammed ben Sulayem, die sinds dit jaar de FIA-voorzitter is. In die tien maanden bemoeide Ben Sulayem zich meer met F1 dan zijn voorganger Jean Todt in twaalf jaar deed, van de presentatie van de racekalender en opzet van raceweekeinden tot welke sieraden coureurs mogen dragen in hun auto’s.

Ook toont hij zich meer op de voorgrond dan Todt, die vooral in de achtergrond opereerde. Hij stond dit seizoen bijvoorbeeld al bij meerdere races op het podium om coureurs te feliciteren. Het is duidelijk dat Ben Sulayem een actievere rol voor de FIA wil in de formule 1. Het is een publiek geheim dat er daardoor meer wrevel is ontstaan tussen de FIA, het F1-management en de teams. In de zaak rond Red Bull kan Ben Sulayem zijn stempel drukken. Hoe hij dat doet, zal bepalend zijn voor de koers van de koningsklasse.