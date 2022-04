Stabiel gewicht brengt rust in hoofd van Evenepoel

De beste Remco Evenepoel ooit. Dat zei hij zondag zelf in Luik. Ook zijn entourage is daarvan overtuigd. “De constante zoektocht werpt finaal zijn vruchten af”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck van QuickStep-Alpha Vinyl. “We gaven Evenepoel rustig de tijd, in de vaste overtuiging dat hij vroeg of laat weer op volle sterkte zou komen. Dat is nu een feit.”

Trainer Koen Pelgrim: “Hij lijkt me nóg beter dan voor zijn crash in Lombardije. Afgelopen winter hadden we al het gevoel dat Evenepoel een grote stap vooruit had gezet. Alleen wisselde hij nog goede met minder goede dagen af. De hoogtestage op Tenerife zorgde wat dat betreft voor een doorbraak. Daar liet hij data optekenen die hij voordien nooit had gehaald.”

Stevige dijen

Geheimen worden niet prijsgegeven. Zelf had Evenepoel het over “een nieuwe soort spieren” die hem toelaten bergop explosiever te koersen. “Na de Ronde van Valencia al kreeg ik vragen over zijn stevige dijen”, zegt Pelgrim. “Het klopt dat hij er iets meer functionele spiermassa bij heeft gekregen. Dat heeft te maken met zijn algemene fysieke evolutie en zie je terug in zijn explosiviteit. Hij weegt ook wat meer dan vorig jaar, maar qua wattage per kilogram lichaamsgewicht is hij er zeker niet op achteruitgegaan. Integendeel, zijn absoluut vermogen ligt nu hoger dan in het verleden. Dat merk je bij voorbeeld ook in de sprintjes die hij trekt op training.”

Het is dan ook geenszins de bedoeling om Evenepoel uit te mergelen in het vooruitzicht van de Ronde van Spanje, zoals dat vorig jaar gebeurde voor de Giro. Op zijn scherpst woog Evenepoel 60,5 kilogram. “Toen schommelde zijn gewicht nog enorm als gevolg van de val. Nu is het een stabiele factor geworden”, weet Lodewyck. “Vooral mentaal scheelt dat veel, omdat hij makkelijker kan toeleven naar zijn streefgewicht voor een grote ronde.”

Het is dus geen kwestie van kilo’s meer. Lodewyck houdt het op één, maximum anderhalve kilo tegen de tweede of derde week van de Vuelta: van 64 naar 63 à 62,5. “De accenten zullen een klein beetje anders liggen”, zegt Pelgrim. “Een spectaculaire ommezwaai in zijn trainingsaanpak houdt het niet in”, verzekert Lodewyck.

Programma behouden

Aan het oorspronkelijke programma van Evenepoel wordt niet geraakt. “In 2021 hebben we dat te vaak gedaan”, geeft Lodewyck toe. “Niet meer, namen we ons voor. Hoe het ook zou lopen, positief of negatief.”

Na een tiental dagen rust reist Evenepoel terug naar zijn tweede thuishaven Calpe. Daar zal hij goed kunnen trainen in functie van zijn eerstvolgende wedstrijden, zegt Pelgrim. Een nieuwe hoogtestage staat niet gepland vóór de Ronde van Zwitserland.

Lodewyck: “Als je ziet welk effect het had in het Baskenland moeten we daar zeker op doorwerken. Om bergop te kunnen wedijveren met de wereldtop wordt het ook een absolute noodzaak. Maar we willen daar niet in overdrijven en hem helemaal gek maken. Evenepoel is nog jong, hij zal nog vaak op hoogte moeten.”

Pas eind juni, begin juli trekt hij met de niet-Tour-gangers naar Livigno en volgt de finetuning voor de Ronde van Spanje. “We gaan nog hele mooie dingen van hem zien”, weet Lodewyck wel zeker.