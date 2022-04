Staat Patrick Lefevere klaar voor De Ronde? ‘Dit heb ik nog nooit gezien, zoveel zieken. We raken amper aan een selectie’

QuickStep-Alpha Vinyl is normaal dé referentie in het voorjaar, maar dit seizoen loopt wat minder. ‘Dit heb ik nog nooit gezien, zoveel zieken in één team’, zegt manager Patrick Lefevere aan de vooravond van de Ronde van Vlaanderen. ‘We raken amper aan een selectie.’

In Koers, museum van de wielersport in Roeselare kan de wielerliefhebber sinds vorige week de tijdelijke expo over twintig jaar QuickStep Cycling Team bezoeken. Twintig jaar, dat kan tellen. Teammanager Patrick Lefevere (67) vierde in die periode tal van successen, al moest hij hier en daar weleens een brandje blussen. Hij is er dan ook de man niet naar om zich zorgen te maken over de ‘mindere periode’ waarmee zijn team te kampen heeft.

In Dwars door Vlaanderen reed de ploeg een onzichtbare koers, in Gent-Wevelgem was de eerste QuickStepper 32ste. “Neen, dat ben ik niet gewoon in de Vlaamse klassiekers,” zegt de grote baas. “Maar de omstandigheden zijn nu eenmaal wat ze zijn. We hebben nog geen enkele koers op volle sterkte kunnen rijden.”

Wordt u er vaak over aangesproken?

Patrick Lefevere: “Natuurlijk, door iedereen. Maar mensen zijn eng van geest. We wonnen al zeventien koersen dit jaar, alleen UAE Team Emirates doet beter. Vorige week wonnen we twee ritten in de Ronde van Catalonië, WorldTour-niveau, en twee in de Internationale Wielerweek Coppi en Bartali.

“Eigenlijk gaat het niet zo slecht. Alleen hier, in onze corebusiness, loopt het niet zoals het moet. Maar ik kan er niets aan doen, de helft van de ploeg ligt in de lappenmand.”

Worden uw sponsors ongeduldig? Of gaat het zover nog niet?

“Ba neen, wat zouden ze kunnen zeggen? Zelfs als we niet winnen halen we alle kranten. (lacht) Dan is er niets aan de hand, toch?”

Winst of verlies, het maakt niets uit?

“Natuurlijk, zakenlui zijn ook winnaars, maar het zijn gewoon de omstandigheden die maken dat het minder draait. Onze sponsors zijn geen onmensen. Ze begrijpen dat we door een moeilijke periode gaan en te veel renners gewoon ziek zijn.”

Hebt u de voorbije jaren niet gewoon minder geïnvesteerd in uw klassieke kern? In 2017 stond u met Gilbert (winst) en Terpstra (derde) op het podium van de Ronde, in 2018 won Terpstra en werd Gilbert derde. Die toppers zijn weg, Boonen is weg, Trentin is weg…

“Matteo Trentin is al weg van 2018. Asgreen wordt tweede in de Ronde van 2019 en wint de editie van 2021. In de E3 Harelbeke is hij ook aan het feest en eindigt Florian Sénéchal als tweede. Dan heb je nog Davide Ballerini, Zdenek Stybar en Yves Lampaert. Dat zijn allemaal goede coureurs. Als zij op volle kracht zijn, hebben wij een sterk collectief, en het is van onze sterkte in de breedte dat we het moeten hebben. Zo hebben we de voorbije jaren koersen gewonnen waar we zogezegd ook de underdog waren.

“Natuurlijk steken individuele talenten zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel erbovenuit. Ik geef toe dat wij zo niemand in onze klassieke kern hebben. In de voorgaande jaren wisten we telkens wel ons collectief uit te spelen. Maar als je renners ziek zijn of niet 100 procent, dan wordt het moeilijk.”

Parijs-Roubaix wordt vanwege de Franse verkiezingen een week later gereden. Is dat een geluk bij een ongeluk?

“Dat zou voor ons een voordeel kunnen zijn. Ik hoop dat we tegen dan een lege ziekenboeg hebben en mijn coureurs weer op niveau zijn. In de tussentijd proberen we er het beste van te maken. We geven ons niet zomaar gewonnen: Kasper Asgreen is in orde, alleen zal hij minder vrijheid krijgen dan vorig jaar.”

Kasper Asgreen is de vooruitgeschoven pion bij QuickStep-Alpha Vinyl. Beeld BELGA

U maakt uw rapport na Luik-Bastenaken-Luik.

“Zoals ik dat elk jaar doe. Met Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel kunnen we in het Ardense werk een sterke ploeg presenteren.”

Alaphilippe brak nog geen potten. Bergop ging zelfs Quinn Simmons hem in Tirreno-Adriatico voorbij, en toen was hij nog niet ziek.

“Daar maak ik me geen zorgen over. Dat is typisch voor Alaphilippe. Hij had te ‘geweldig’ gekoerst in de kilometers daarvoor. Hij doet zulke dingen in het vooruitzicht van wat allemaal nog komt.”

Er zijn nog weinig renners die een koers rijden als voorbereiding.

“Klopt, en je verwacht het zeker niet van een wereldkampioen dat hij zo kleurloos rijdt. Natuurlijk had Alaphilippe graag een ritje meegepikt, maar dat is niet gebeurd. Het is niet anders. Er zit veel tijd tussen Tirreno-Adriatico en de Ardense klassiekers om beter te worden.”

Uw andere kopman voor de Ardennen trainde de voorbije weken op de Teide. Hoe hard kwam de tik van Tirreno-Adriatico aan bij Evenepoel?

“Hij is er goed mee omgegaan. Ik denk dat hij na de Ronde van Valencia meer ontgoocheld was dan na Tirreno.”

Dat was een rondje begin februari waar hij tweede werd in het eindklassement.

“Ja, maar hij was gestart om te winnen en werd bergop echt uit de wielen gereden. In Tirreno raakte hij zelfs niet in de groep met favorieten waar het allemaal gebeurde. Die dag is onverklaarbaar. Hij loste, maar in het rondje erna (op het lokale circuit moest tweemaal de Monte Carpegna beklommen worden, AB) reed hij even snel omhoog als die andere klimmers, behalve Pogacar natuurlijk. Dus misschien was het gewoon even een zwak moment, stak hij dat in zijn hoofd en liet hij ze rijden. Dat is misschien de oorzaak. Wie zal het zeggen?”

Ooit was het idee: Evenepoel is een ronderenner en we laten hem geleidelijk aan proeven van het rondewerk. Noch in Valencia, noch in Tirreno draaide het goed uit. De Giro vorig jaar was ook niet bepaald een succes. Is dat idee intussen aan het afzwakken of trekken we te vroeg conclusies?

“Iedereen verwijt ons dat we hem zonder nadenken in de Giro hebben gedropt, maar dat is niet waar. Ging die Giro compleet de mist in? Ja en neen, want hij doet tot dag tien, twaalf wel mee vooraan in het klassement. Zijn conditionele basis was daar gewoon niet breed genoeg.

“Het is nog altijd wat zoeken en tasten waarin hij sterk is en intussen zijn we er ook meer en meer van overtuigd dat hij in het eendagswerk goed is. En dat fabeltje dat hij niet kan dalen, vergeet dat. Dat klopt niet. Trouwens, als het aan mij lag, was hij gestart in Milaan-Sanremo, maar ik heb hier niet meer alles te zeggen.”

Dat geloof ik niet.

“Toch is het zo. Heb je hem gezien op de startlijst? Neen. Kijk, vergeet niet dat hij nog altijd maar 22 is. Iedereen staart zich blind op Pogacar (23), maar niet iedereen is zo sterk op jonge leeftijd. Het wordt intussen meer en meer duidelijk dat Evenepoel door zijn gewicht op die steile, lange beklimmingen niet kan concurreren met die lichte Colombianen of andere fijne klimmers. Die wegen 55 kilogram, hij zo’n 63. Dat is acht kilogram meer. Als je dat bergop moet omzetten in kracht, dan moet je al uitzonderlijk sterk zijn.”

Mag de leeftijd nog een excuus zijn? Egan Bernal won op zijn 22ste de Tour, Tadej Pogacar heeft er al twee op zak. Over twee jaar kunnen er alweer nieuwe toptalenten opstaan van 21 of 22 die meteen een grote ronde winnen.

“Dan hebben we pech natuurlijk. Kijk ook eens naar de jongetjes van 20, 21, 22 die intussen verloren zijn gegaan. We kennen hun namen niet meer. Evenepoel heeft meteen de stap van de junioren naar de profs gezet en iedereen dacht dat ze dat moesten kopiëren, maar gemakkelijk is het niet. Marco Brenner (19) reed in 2019 alles kapot, werd prof in 2020 en pas in de Strade Bianche van dit jaar reed hij zich in de kijker, in de vroege vlucht. En dan heb je Quinn Simmons, wereldkampioen bij de junioren in 2019, ook meteen prof. Pas nu, twee jaar later, zien we zijn talent. Er zijn uitzonderingen, zoals die Spanjaard Juan Ayuso (19), maar de meeste profs staan er niet meteen op hun 20, 21.

“Je kunt toch niet zeggen dat Evenepoel niet goed is? Hij is 22 en heeft al 25 koersen gewonnen. Er zijn er veel die willen tekenen voor dat palmares. Geef hem tijd.”

"Het wordt meer en meer duidelijk dat Evenepoel door zijn gewicht op die steile, lange beklimmingen niet kan concurreren met die lichte, fijne klimmers", meent Lefevere. Beeld EPA

Tot slot, uw andere goudhaantje: Mark Cavendish. Is hij gelukkig op dit moment?

(lacht) “Bel hem eens.”

Er is wrevel bij Cavendish. Fabio Jakobsen kondigde op de teamstage aan dat hij dé sprinter wordt in de Tour van dit jaar.

“Dat was niet slim en het was ook niet afgesproken dat daarover gecommuniceerd zou worden. Jij leest wellicht heel veel Cyclingnews? Dat zijn de bad boys die altijd proberen te stoken wie wel en niet naar de Tour mag. Alles wat Angelsaksisch is, vindt dat Cavendish opnieuw moet starten, anderen vinden dat ze beiden moeten gaan, enzovoort. Maar het zal toch de buitenwereld niet zijn die bepaalt wat er in mijn kot gebeurt?”

U beleefde een sprookje met Cavendish, u hebt een speciale band met hem. U weet dat hij gevoelig is en hij laat nu uitschijnen dat hij niet gelukkig is. Uw sprinters tegen elkaar uitspelen lijkt niet verstandig.

“Ik stel hier tachtig mensen tewerk, daar zitten nog gevoelige mensen tussen. Mocht dat de buitenwereld halen van de Tour? Neen. Is deze situatie goed? De tijd zal dat uitwijzen. Cavendish was in shock toen hij het nieuws van de Tour vernam. En dan begint de Britse pers te stoken en hij leest dat allemaal. Ik heb intussen geprobeerd om wat te zalven. Toen Cavendish een rit won in de UAE Tour heb ik in de media aangegeven dat er nog niets zeker is. Ik wou hem wat uit de wind zetten en heb iedereen er nog eens aan herinnerd hoe het vorig jaar ging: Sam Bennett was voorzien voor de Tour, Cavendish niet, en wie is er uiteindelijk wel gestart?

“Mensen onthouden maar 48 uur, af en toe moet je hen aan dingen herinneren. Er kan van alles gebeuren. Toen Cavendish me meteen na die uitspraak ontmoette, pakte hij me eens goed vast en zei hij: ‘Thank you boss’ en hij was superblij. Dus met zulke kleine dingen probeer ik dan rust te brengen. Je zou het niet zeggen van mij, maar ik roep niet altijd.”