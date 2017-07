Spurters Elaine Thompson en Andre De Grasse bevestigen goed vormpeil

Thompson, de dubbele olympische sprintkampioene van in Rio, kon ondanks achillespeesklachten haar ongeslagen status dit seizoen bewaren. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust kwam met 10.90 wel erg dicht. Thompson blijft voor zowel de 100m als de 200m de uitgesproken topfavoriete voor het WK in Londen, maar de concurrentie sluipt doorheen het seizoen wel steeds dichter. Dat laatste kan van de Canadees Andre De Grasse niet gezegd worden. Hij won de 200m met een ruime voorsprong van vijftien honderdsten op de Amerikaan Ameer Webb.



In het kogelstoten bij de mannen benadrukte de Amerikaan Ryan Crouser nog eens dat dit seizoen niemand zelfs maar aan zijn enkels komt. Met 22m47 verbeterde hij het meetingrecord in Rabat. Een meetingrecord was er ook voor de Bahamaanse Shaunae Miller in de 400 meter. Ze won in 49.80 en wordt op het WK de grote concurrente voor de Amerikaanse Allyson Felix.