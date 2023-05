Sprinter Matthews grijpt zijn kans voor de eerste bergrit in de Giro

Aan de finish van de derde rit waren we getuige van een pittige discussie tussen organisator Mauro Vegni en de Italiaanse openbare omroep (RAI).

RAI: “Vlakke ritten van 200 kilometer zijn te lang en te saai.”

Vegni: “Ritten van 120 kilometer zijn iets voor juniors.”

RAI: “Als er al renners tijdens de koers met eieren spelen is het echt te saai.”

In het begin van de rit stak de Italiaan Simone Velasco een ei in de achterzak van rozetruidrager Remco Evenepoel. “Hij kwam naast mij rijden en zei dat ik wat voeding was verloren. Opeens voelde ik iets in mijn achterzak. Een ei. Italiaanse humor zeker? Ik heb het ei nadien teruggegeven, maar achteraf had ik beter op zijn hoofd getest of het een zacht of hardgekookt ei was”, zei Evenepoel, die het grapje wel kon smaken.

In de heuvelachtige finale was er door de regen geen tijd meer voor grappen. “De wegen waren echt vettig”, vond Evenepoel, die zijn ploegmaat Pieter Serry tegen de grond zag gaan. Gelukkig zonder erg.

Serry: “De renner voor mij viel en ik kon hem niet meer ontwijken. Ik heb wat pijn aan de linkerarm en -pols, maar het is oké.”

Remco Evenepoel: "Ik schat de kans op fiftyfifty dat ik woensdag nog in het roze rijd." Beeld ANP / EPA

Ineos Grenadiers onder leiding van Laurens De Plus plaatste een versnelling, maar het peloton bleef tezamen, waardoor de klassementsmannen konden sprinten voor drie boniseconden tijdens de tussensprint. Evenepoel was alert. “Ik zag dat Jumbo-Visma de sprint voor Roglic wou lanceren. Ik reageerde snel en pakte die seconden zonder moeite. Het zou zonde zijn om die zomaar te laten liggen en het was zeker niet de zwaarste sprint uit mijn leven.”

Ganna weg

De Italiaanse kampioen Filipo Zana ging op de beklimming van Valico la Croce fel tekeer in dienst van zijn kopman Michael Matthews. “Zana heeft iedereen laten afzien, mezelf incluis”, zei Matthews, die de rit won.

De Australiër heeft niet zijn beste seizoen achter de rug. Hij miste Milaan-Sanremo door covid. “Het was een rollercoaster en ik heb de fun gemist.” Tot gisteren dus. “Bij het ingaan van de laatste bocht kreeg ik een glimlach op mijn gezicht. Ik rook mijn kans. Ik heb de hele dag op instinct gekoerst.”

Omdat Filippo Ganna voorin wegviel, volgt de eerste achtervolger (João Almeida) nu al op 32 seconden. Primoz Roglic staat derde op 44 seconden. Vandaag wacht de eerste aankomst bergop. Na twee beklimmingen van tweede categorie volgt de Colle Mollela (9,6 kilometer aan 6,2 procent met een steil stuk van 12 procent). De finish ligt drie kilometer na de top op een plateau.

Beeld rv

Evenepoel heeft de finale in november al verkend met ploegleider Davide Bramati. Het is tevens de enige bergrit die hij al heeft gezien. “De klim is kort en steil, maar met de conditie die Evenepoel nu heeft, moet hij zeker kunnen standhouden. De positionering op de klim wordt wel belangrijk. Er liggen smalle bochten en kasseien voor het steilste stuk”, wist Bramati.

Evenepoel zag het zitten. “Het is een klim die ik graag heb en hoewel de aankomst niet bergop ligt, verwacht ik een eerste strijd tussen de klassementsrenners. Er zal wel een ploeg van een favoriet gas willen geven.”

Evenepoel verwacht en hoopt ook dat er een interessante vlucht vertrekt. “Dat zou het voor ons gemakkelijk maken om de koers te controleren en dan neemt een andere renner misschien de roze trui over. Ik schat de kans op fiftyfifty dat ik woensdag nog in het roze rijd. Als ik de trui kwijt ben, heb ik er met volle teugen van genoten.”