Sprinten, klimmen of tijdrijden, Kopecky behoort in elke discipline tot de wereldtop

Demi Vollering is de beste ronderenster van het moment. Met ritwinst, zes dagen geel, groen en een tweede plaats in de eindstand krijgt ook Lotte Kopecky een staande ovatie. Kan zij de Tour ooit winnen? ‘Ik word liever wereldkampioen.’

Annemiek van Vleuten (40) won haar vorige zes ‘grote’ rondes. Marianne Vos (36) won vorig jaar twee ritten, de groene trui en droeg vijf dagen het geel. Dit jaar keren beiden met lege handen huiswaarts. Vos was een schim van zichzelf. Ze eindigde tweede in de enige massasprint, maar moest in elke heuvelrit lossen. Zaterdag gaf ze op.

Van Vleuten hield zes dagen de schijn hoog, maar bekende zaterdag kleur op de Tourmalet. “Ook op een topdag had ik Demi Vollering niet geklopt. Ze was van een ander niveau.”

Van Vleuten valt uiteindelijk naast het podium. De wissel van de wacht is een feit: eindwinnares Demi Vollering (26), bergkoningin Katarzyna Niewiadoma (28) en Juliette Labous (24). Vollering is mentaal gegroeid, zegt ze. “Vroeger durfde ik niet als eerste aan te vallen, omdat ik bang was op een counter van Van Vleuten te lopen. Ik leerde dat je moet durven verliezen om te kunnen winnen.”

Pyreneeën-reuzen

Kopecky eerde zaterdag haar laatste dag in de gele trui met de zesde plaats in een bergrit. Tot op vijf kilometer van de top van de Tourmalet reed ze nog virtueel in het geel. “Die laatste drie kilometer was er te veel aan.”

Kopecky bokste op de Aspin en Tourmalet, twee Pyreneeën-reuzen, boven haar gewicht. Ze weegt makkelijk zes à zeven kilogram meer dan de klimsters. Het bovenbeen van Vollering kan twee keer in dat van Kopecky. Qua watt per kilogram lichaamsgewicht was het een ongelijke strijd. “In die rit heb ik mij het meest verbaasd”, stelt Kopecky. “Toen ik zondag wakker werd, had er precies een camion over mijn benen gereden.”

Ploegmanager Danny Stam: “Ze leverde een Van Aertse prestatie.”

Moet gezegd: indien Vollering en Van Vleuten in de afdaling van de Aspin niet surplacen en pokeren keert Kopecky nooit meer terug, maar dan was ze misschien nog steeds zesde geëindigd.

Geen hoogtestages

Dankzij de derde plaats in de slottijdrit eindigt Kopecky tweede in de eindstand. Ruim drie minuten na Vollering, maar beiden hadden een andere voorbereiding. Kopecky deed vooraf geen hoogtestages en klimtrainingen, ze reed juniorenkoersen in België.

Kan ze mits een uitgekiende voorbereiding de Tour winnen? Ze zit alleszins bij de juiste ploeg. SD Worx steekt er qua budget, rensters en materiaal bovenuit. Kopecky had de ritten van woensdag, donderdag en vrijdag kunnen winnen, indien de ploeg haar had gesteund. Maar dat ze op de eerste dag een minuut kon wegrijden, was ook omdat haar ploegmaats de achtervolging lam legden. Reed ze voor een andere ploeg, dan won ze die rit misschien niet.

Cédrine Kerbaol (beste jongere), Katarzyna Niewiadoma (beste klimmer), Demi Vollering (eindwinnaar) en Lotte Kopecky (beste sprinter). Beeld AP

Stam: “Het is mogelijk dat Kopecky ooit voor de eindzege gaat, maar gewicht verliezen zou niet goed zijn. Ze is nu al lichter dan vorig jaar. Als ze nog vermagert, zou ze ook vermogen verliezen en dat zou zonde zijn.”

Kopecky: “Mijn antwoord is neen. Als ik het ooit probeer, zal het parcours 100 procent moeten passen. Ik zal er de komende twee jaar alleszins niet op focussen. Ik droom eerst van Parijs-Roubaix en de wereldtitel.”

Kopecky is de topfavoriet voor de WK-wegrit, een conclusie die weinig uitleg behoeft. Ze had vijf van de acht ritten kunnen winnen en is de beste ter wereld op een parcours zonder cols. De Belgische ploeg is niet zo sterk als Nederland en Italië, maar Sanne Cant en co. zullen zich dubbel plooien om Kopecky af te zetten in de finale.

Kopecky zei vooraf dat ze de Tour reed als WK-voorbereiding. Missie geslaagd? “Ik voel mij super. Ik hoor dat de federatie hoopte dat ik het de laatste twee dagen iets rustiger aan zou doen, maar dit kon ik niet laten liggen”, zegt Kopecky, die vandaag al naar Glasgow vliegt. Op zondag rijdt ze haar eerste wedstrijd, de afvalling op de piste. Nadien start ze ook in de puntenkoers (8/8), omnium (9/8) en de wegrit (13/8).

Kleine sport in breedte

Dat Kopecky bij de beste zes klimsters van de Tour behoort, zegt veel over haar vormpeil, maar het zegt ook iets over het huidige niveau van het vrouwenwielrennen.

En Wout van Aert dan in de Tour? Van Aert won inderdaad een bergrit op de Mont Ventoux (2021) en werd derde in de Pyreneeën-rit naar Hautacam (2022), maar dat was telkens vanuit de vroege vlucht. Als Van Aert vanuit de groep der favorieten over de cols heen moet, is zijn beste resultaat tot nog toe zeventiende in Morzine (2023). Een wereld van verschil met de zesde plaats van Kopecky.

In het vrouwenwielrennen heb je tien toppers, daarachter gaapt een leegte. “Het niveauverschil tussen de beste en minste renster is veel groter dan bij de mannen”, zegt Jürgen Roelandts, ploegleider van Movistar.