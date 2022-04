‘Sprake van bewustzijn’ bij Nederlandse wielrenster Pieters na vier maanden coma

Pieters kan nu “enigszins non-verbaal communiceren”, aldus de ploeg. “Amy herkent mensen, heeft begrip van wat er wordt gezegd en kan steeds meer opdrachten uitvoeren.”

Pieters (30) is de dochter van voormalig baanbondscoach Peter Pieters. Vanaf haar jeugd combineerde ze de baan met het wegwielrennen. In 2014 pakte ze met de Omloop Het Nieuwsblad haar eerste grote zege op de weg. De jaren erna volgden onder meer overwinningen in de Ronde van Drenthe, GP de Plouay en Nokere Koerse. In 2019 sprintte ze in Alkmaar naar de Europese titel op de weg. Het afgelopen jaar volgde eindelijk de nationale titel op de weg, een wedstrijd waarin ze sinds 2014 zeven keer in de top 5 was geëindigd.

“De artsen kunnen nog geen uitspraak doen over welke restverschijnselen en resterende mogelijkheden Pieters overhoudt aan het hersenletsel”, meldt SD Worx. Het ongeval van Pieters gebeurde kort voor kerst tijdens een trainingskamp. Na een operatie in Alicante, waarbij de druk in haar hoofd werd weggenomen, werd ze in een kunstmatige coma gehouden. Begin januari werd ze overgebracht naar Nederland. Haar ploeg SD Worx meldde destijds dat Pieters “zelfstandig ademde en de sedatie was afgebouwd”. Haar situatie werd toen als stabiel omschreven, maar ook werd aangegeven dat de medici pas wanneer ze zou ontwaken een eerste indruk zouden krijgen van wat de gevolgen van de val zijn.

“Sinds medio februari volgt Pieters een specialistisch intensief neurorevalidatietraject bij één van de aangesloten instellingen van het netwerk EENnacoma”, meldt SD Worx donderdag. “Vanuit deze instelling wordt toegewerkt naar een passend vervolg in het revalidatietraject. De familie waardeert het enorme medeleven dat er wordt getoond, maar vraagt ook iedereen om de privacy van de betrokkenen te respecteren.”

Pieters boekte haar laatste grote succes tijdens de WK baanwielrennen in oktober in Roubaix, waar ze met Kirsten Wild voor de derde keer de wereldtitel op het onderdeel koppelkoers veroverde.