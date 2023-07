Sporza-stem Ine Beyen: ‘Had ik verder gekoerst, dan kon het gevaarlijk zijn ­geworden. Ik slankte almaar verder af. Tot ik een klop kreeg’

Zondag eindigt de Tour en begint hij ook. Voor de mannen zit het er bijna op, maar voor de vrouwen klinkt het startschot in Clermont-­Ferrand. Cocommentator Ine Beyen (36) is blij met de aandacht voor het vrouwenwielrennen. ‘Maar het koersen zelf, dat mis ik niet.’

Laten we het op de voorlaatste dag van de mannentour eerst even over hen hebben. Hoe heb je naar de tweestrijd Vingegaard-­Pogacar gekeken?

“Ik heb er enorm van genoten. In het vrouwenwielrennen wordt weleens gezegd dat er maar een paar rensters bovenuit steken, maar dat is bij de mannen net zo. Er zijn nu eenmaal atleten die veel beter zijn dan de anderen. Maar wat een tweestrijd hebben we gezien. En dan die tijdrit van dinsdag. Ik denk dat niemand dat verwacht had, Jonas Vingegaard zelf ook niet (gele trui Vingegaard won die rit en vergrootte zijn voorsprong op Tadej Pogacar tot ruim anderhalve minuut, FVL). Fenomenaal. Zot. Het mooiste aan wielrennen is dat het ons nog altijd kan verbazen.

“Pogacar ken ik een beetje via zijn vriendin, Urska Zigart. Ik weet dat hij down-to-earth is, een jong mannetje nog. Vingegaard ken ik minder. Dankzij Vive le vélo heb ik nu vernomen dat hij van aanvallen houdt, terwijl we hem in deze Tour eerder hebben leren kennen als iemand die verdedigt.”

Vorig jaar was de Tour de France Femmes avec Zwift, zoals die ronde voluit heet, de meest gehypete wedstrijd bij de vrouwen, na een ­onderbreking van dertien jaar sinds de laatste Grande Boucle féminine van 2009. Wat verwacht u er nu van?

“Ik ben heel benieuwd. Er zit voor het eerst een individuele tijdrit in, ze beklimmen de Tourmalet, het parcours is uitdagend. Het zal lastig worden vanaf het begin.

“Vorig jaar startte de vrouwen-Tour in Parijs, op dezelfde dag dat de mannen daar hun Ronde van Frankrijk beëindigden. Ik vind het jammer dat ze nu van elkaar worden losgetrokken. Daardoor staat de Tour de France Femmes meer op zich, wat dan weer een voordeel is, maar ze koersen alleen maar ten zuiden van ­Parijs. Ik begrijp dat wel: in acht etappes kun je niet heel Frankrijk aandoen. Volgend jaar beginnen ze in Rotterdam en rijden ze in twee dagen drie ritten in Nederland. Er is zelfs sprake van dat ze door België zullen rijden. Ik vraag me af hoe ze dat allemaal gaan organiseren, als je weet dat er daarna nog maar zes etappes in Frankrijk ­volgen.”

Tenzij de vrouwen-Tour dan langer zou ­duren, twee weken bijvoorbeeld?

“Dat zullen ze niet doen, denk ik.”

Is dat überhaupt haalbaar?

“In het vrouwenpeloton van vandaag zou dat geen meerwaarde betekenen. Daarvoor moet de top eerst breder worden, zodat meer rensters competitief op niveau kunnen presteren. De laatste jaren is dat al aan het verbeteren, maar er moet nog een flinke stap worden gezet alvorens twee weken Tour zinvol worden.

“Het vrouwenwielrennen is explosief gegroeid. Nu moeten we stagneren om die groei duurzaam te houden. Je zag dat al aan de Giro Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen, waar het een week vooraf nog niet zeker was of die gereden zou worden. Geldproblemen. De Lotto Belgium Tour werd geannuleerd: problemen met sponsoring en beveiliging. Ook The Women’s Tour in het Verenigd Koninkrijk ging niet door. Ik heb het gevoel dat het een beetje te snel gegaan is, waardoor organisatoren ook te snel hebben willen groeien. De kalender zit overvol. Volgend jaar zal er een nieuwe balans moeten worden gevonden.

“Vroeger werd er neergekeken op het vrouwenwielrennen. De renners in het mannenpeloton vonden ons gewoon belachelijk, ze lachten ons vierkant uit als we zeiden dat we in blokken trainden (tijdsegmenten van 5 tot 20 minuten, FVL). Mark Cavendish was daar anders in: hij maakte foto’s van koersende vrouwen, verspreidde die, toonde respect voor ons. Cav was een van de eersten. Tegenwoordig doen meerdere mannen dat. De media-aandacht heeft natuurlijk flink geholpen. Vrouwenkoers live op tv was tien jaar geleden ondenkbaar. Als Lotte Kopecky op het podium verschijnt, geeft dat minstens evenveel schwung als wanneer de winnaar in de mannenkoers daar staat.”

Ine Beyen: ‘Had ik verder gekoerst, kon het gevaarlijk zijn ­geworden. Ik zat op het randje. Ik slankte almaar verder af. Tot ik een klop kreeg.’ Beeld © Stefaan Temmerman

Annemiek van Vleuten won op haar 41ste de Giro Donne en zal ook in de Tour op het voorplan treden. Zij is vijf jaar ouder dan u. Geen spijt dat u zelf tien jaar geleden, op uw 26ste, bent gestopt?

“Maar neen! (lacht) Ik vind het heel moeilijk om te zeggen: ‘Ik ben zelf ook profrenster geweest.’ Het is vandaag bijna een andere sport geworden dan in mijn tijd, het zou bijna denigrerend klinken tegenover de toppers van nu om mezelf ook ex-prof te noemen.”

U hebt zo wel de opgang van uw sport ­gemist, de live-uitzendingen, brede ­media-aandacht, betere contracten en ­hogere winstpremies.

“De impact van wat ik nu doe, is groter dan wat ik op de fiets had kunnen doen. Ik heb wat ­invloed, geef commentaar, zet mij op vele vlakken in voor de sport.

“Ik heb het koersen zelf niet gemist. Begrijp me niet verkeerd: ik zou vandaag dezelfde keuze maken, om prof te worden. Ik heb ook veel discipline gekweekt in die periode, maar ik betreur mijn keuze om te stoppen en kinderen te krijgen absoluut niet.”

De voorlaatste rit van de vrouwen-Tour ­eindigt op de top van de mythische Col du Tourmalet in de Pyreneeën. Leeft dat in het vrouwenpeloton?

“Wees maar zeker. Je kunt dat vergelijken met de eerste editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen in 2021. Het gevoel bij de rensters is: ze vinden het waard dat wij daar rijden.”

Drie jaar geleden hebt u die col zelf al op­gereden in het gezelschap van Urska Zigart, de vriendin van Pogacar, voor een ­reportage in Vive le vélo. Hoe was dat?

“Ik herinner me dat er toen last minute werd beslist om de Tourmalet op te rijden, ik had niet eens een fiets bij. Ik heb toen een fiets van Specialized geleend die drie maten te groot was. Fantastische ervaring. Toen het parcours voor de Tour de Femmes bekend werd, stuurde Urska mij een berichtje om me te bedanken dat ik drie jaar geleden met haar het parcours had verkend.

“Ik vraag me wel af of er evenveel hustle and bustle zal zijn als bij de mannen. Toch jammer dat we het niet ter plekke zullen meemaken, want de commentatoren zitten in Brussel. Nog altijd een gevolg van de coronamaatregelen. Zonde, want je boet toch aan kwaliteit in.”

BIO • geboren op 1 mei 1987 in Oostende • was van haar 22ste tot haar 26ste profrenster bij Lotto-Belisol, Team Swift en Topsport Vlaanderen • ex-vrouw van assistent-bondscoach Serge Pauwels, moeder van Odile (7) en Marcelle (6) • werkt sinds twee jaar als cocommentator voor Sporza.

Mag ik even advocaat van de duivel spelen: wielercommentatoren zitten de hele tijd naar een scherm te turen, net zoals de kijkers thuis. Wat is dan de toegevoegde waarde om ter plekke te zitten?

“Je zit aan de finish, je ziet de renners van dichtbij, je kunt iemand van de ploeg aanspreken. Mooiste voorbeeld: Lotte Kopecky en Demi Vollering vlak na de Strade Bianche. Wat is daar precies gebeurd? In Brussel kun je enkel afgaan op de tv-beelden, in Siena hadden we hun reacties van nabij kunnen volgen. Dat is een gigantische informatiebron die weg is.

“In de Tour zit je soms in hetzelfde hotel met wielerploegen, je komt rensters en ploeg­leiders tegen in de gang of bij het ontbijt. Omdat ik hen ken, kan ik hen persoonlijk ­benaderen.”

Wie zijn de favorieten in de Tour de France Femmes?

“We hebben Annemiek van Vleuten zien rijden in de Giro: indrukwekkend. Het werd de Grote Van Vleutenshow, ook al zei iedereen vooraf dat ze niet meer de Van Vleuten van de grote jaren was. In Italië was ze dominant als vanouds. Natuurlijk had ze er minder tegenstand dan komende week.

“Demi Vollering heeft dit jaar een geweldige stap gezet. Ze heeft ook heel sterk gefocust op de Tour. Ook de Française Juliette Labous is in vorm. En de Duitse Liane Lippert, die volgend jaar de rol van Van Vleuten zal moeten overnemen bij Movistar. Ik verwacht een veel mooiere strijd dan vorig jaar, maar wellicht toch vooral tussen de twee tenoren. En dan is het ook uitkijken naar SD Worx, de ploeg van Vollering, die al het hele seizoen dominant aanwezig is. Zij staan drie trappen hoger dan de rest.”

Zegt het iets over het vrouwenwielrennen dat een 41-jarige de topfavoriet is van de zwaarste koers van het jaar?

“Ik zou Van Vleuten niet op haar leeftijd afrekenen. Ze is heel laat in de sport gestapt, op haar 27ste pas. En de andere rensters zijn veel meer aan elkaar gewaagd, dus we weten dat als Van Vleuten eind dit jaar zal stoppen, het veel spannender zal worden in de vrouwenrondes. Annemiek is een soort übermensch, ze traint veel meer dan de anderen, haar lichaam kan meer aan. Zij traint als een man.”

Vorig jaar viel de vrouwen-Tour tegen voor Lotte Kopecky. Wat verwacht u nu?

“Bij SD Worx spelen ze Demi Vollering uit voor het eindklassement en Lorena Wiebes voor de massaspurten. Lotte zal moeten helpen in het gebergte en sprints aantrekken. Ze heeft me gezegd dat ze ritten twee en vier heeft uitgekozen om voor zichzelf te gaan. Ik vind dat dat ook mag, met haar status. Ze zal hoe dan ook in topvorm aan de start komen, want een week later is er al het WK op de piste en daarna op de weg. Lotte heeft ongelooflijk veel kans om wereldkampioen te worden.”

Is de dominantie van SD Worx wel goed voor het vrouwenwielrennen?

“Ik vind van niet. In de Ronde van Thüringen, waarin elke dag iemand van SD Worx de rit won, ontstond er in een van de etappes een kopgroep zonder een renster van dat team. Ik dacht: ‘Vrouwen, laat nu toch voor één keer die groep wegrijden.’ Kletsen ze dat gat toch nog toe... Je koerst om te winnen en probeert altijd het hoogst haalbare te realiseren, maar je moet ook goodwill kweken bij de anderen.

“Ik hoor af en toe het gemor over hun heerschappij. Om vrienden te maken in het peloton is zo’n reeks overwinningen niet altijd voor­delig.”

Ine Beyen. Beeld © Stefaan Temmerman

Hoe voelt u zich in de rol van cocommentator?

“Ik doe dit heel graag. Ik weet nog dat Ruben Van Gucht (de commentator van het vrouwenwielrennen op Sporza, FVL) mij belde omdat Lieselot Decroix, mijn voorgangster, op een keer niet beschikbaar was. Ik dacht: ‘Oei!’ Ik was op dat ogenblik meer met de mannenkoers bezig, omdat mijn toenmalige echtgenoot, Serge Pauwels (voormalig profrenner, tegenwoordig assistent-­bondscoach en cocommentator op Sporza Radio, FVL), daarin meedeed. Ik heb me er dan twee weken in verdiept en omdat Lieselot daarna zelf ploegleider werd, kreeg ik steeds meer opdrachten, zodat ik in mijn rol kon groeien. Heerlijk om alle facetten van de koers op deze manier te kunnen volgen.”

De commentator is wel nog altijd een man. Is de logische volgende stap dan niet dat een vrouw de leiding neemt of, waarom niet, hoofdcommentator wordt bij de mannen?

“In het buitenland gebeurt dat al. Ik krijg die vraag soms: ‘Zou je dat graag doen?’ Uiteindelijk is het dezelfde job, het kan perfect, maar ik vind het prima zoals het nu gaat. Ik wil me eerst verbeteren als cocommentator.”

U geeft cocommentaar, maakt videoreportages, schrijft columns en kunt ingehuurd worden voor het presenteren van evenementen, las ik op uw site inebeyen.be. Zo wordt dat masterdiploma communicatiewetenschappen alsnog gehonoreerd.

“Ik ben dadelijk na mijn studie prof geworden, heb daarna nog een lerarenopleiding gevolgd, stond even in het onderwijs en nu combineer ik weer een aantal dingen. Het is organisch gegroeid. Ik hou enorm van die diversiteit. En nu volg ik ook logopedie, omdat ik ooit studiowerk zou willen doen.”

In de sportjournalistiek bent u wel in een mannenwereld terecht­gekomen.

“Klopt. Als vrouw moet je meer moeite doen om credibiliteit te krijgen dan als man. Is dat erg? Het is nu eenmaal zo, ik deins er niet voor terug om duidelijk te maken dat ik mijn job ­aankan.

“Na het incident met Eddy Demarez tijdens de Olympische Spelen en de getuigenis van Marijn de Vries over seksuele intimidatie op de sport­redactie van de NOS, werd ik weleens gebeld met de vraag of ik dat zelf ook al had mee­gemaakt. Dan moet ik die journalist telkens teleur­stellen: eigenlijk niet. Op de Sporza-­redactie zitten veel jonge medewerkers die voor iederéén respect hebben. Ik denk dat het om een generatiekloof gaat: in de generatie van nu voel ik me perfect op mijn gemak.”

U poseerde dit jaar als mysterieuze vrouw op de banner van de E3 Saxo Bank Classic, met als slogan ‘Let’s talk about the race’. Beschouwde u dat ook als een bijdrage tot de emancipatie van de vrouwenkoers?

“Ik kreeg op zekere dag telefoon van Jacques Coussens, de voorzitter van het organisatiecomité en zelf toch een beetje een machoman in het kwadraat. (lacht) Of ik niet op de affiche wilde staan? De vorige edities waren die af en toe gecontesteerd (in 2015 was dat bijvoorbeeld een mannenhand die op het punt stond in vrouwenbillen te knijpen, een knipoog naar wat Peter Sagan het jaar voordien op een podium had gedaan, FVL). Ik wilde dat wel doen, op voorwaarde dat het de juiste boodschap was en dat het vrouwelijke klasse uitstraalde. Mijn boodschap was: ­laten we het vooral over de koers hebben, niet over hoe je er als vrouw uitziet.

“Orla Chennaoui, de Noord-Ierse sportjournaliste van Eurosport, is mijn voorbeeld. Ze weet heel veel van sport, maar kleedt zich übervrouwelijk en krijgt daar heel veel commentaar op. ‘Ik ben wie ik ben,’ zegt ze dan, ‘en ik kleed me zoals ik wil.’ Het is niet omdat ik vrouw ben dat ik anders te werk ga.”

Toen u nog zelf profrenster was, was u zo­danig fanatiek met uw voeding bezig dat er gezondheidsrisico’s ontstonden. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

“Had ik verder gekoerst, kon het gevaarlijk geworden zijn. Ik zat op het randje. Ik slankte almaar verder af, waardoor ik op training naar boven vloog op de heuveltjes en prompt nog wat meer gewicht verloor. Ik at geen koolhydraten meer. Tot ik een klop kreeg. Vandaag is er in de grotere ploegen een voedingscoach die mij gecorrigeerd zou hebben, toen niet. Eet je niet voldoende, dan mag je ook niet koersen. Zo gaat dat nu.

“Zo was er eens een persconferentie op een dag dat we niet getraind hadden. Op tafel stond een pot pasta. We konden kiezen: pasta bolognaise of pasta met hammetjes. Ik weet nog goed dat ik de hammetjes eruit viste. Onze ploegleidster, Christel Herremans, had dat opgemerkt en nam me apart. Ze vond dat ik naar een psycholoog moest gaan. Gelukkig was dat het laatste jaar dat ik koerste. Ik had toen al de klik gemaakt en wilde kinderen. Daarvoor moest ik dan weer aansterken, want mijn lichaam moest die kinderen kunnen dragen.

“Dat fanatieke zit in mij, of dat nu met voeding is, of mijn werk, of het beste willen voor mijn kinderen. Als topsporter móét je fanatiek en een beetje gek zijn, anders kom je er niet. Zeker bij ronderenners is dat het geval: die werken maanden toe naar dat ene Tour-moment.”

Hoe ongezond is topsport?

“Topsport is: je limieten doorbreken. Na een tijdje weet je perfect wat je aankan. Je voelt elke zenuw in je lichaam drie keer beter aan dan een ander. Het ongezonde zit erin dat je altijd weer probeert door de muur te breken, maar misschien kon ik dat zelf wel niet genoeg.”

Hoeveel opofferingen moest u brengen om te kunnen presteren?

“Al in het middelbaar voelde ik dat ik anders was dan de rest. Daarna ging ik naar de unief in Gent, ik heb er één jaar op kot gezeten. Ook daar viel ik een beetje buiten de groep. Een voorbeeld: terwijl de andere studenten in de les zaten, zat ik op het WK. En als ze je drie keer hebben gevraagd om mee uit te gaan en je hebt drie keer gezegd dat je vroeg moet gaan slapen omdat er ’s anderendaags koers is, dan vragen ze het geen vierde keer. Toch voel ik dat niet als een tekort in mijn leven. Je mist veel, maar je krijgt ook heel veel terug. Ik heb discipline gekweekt en geleerd hoe het voelt om met mijn kop tegen de muur te lopen. Dat neem je mee voor de rest van je leven.”

De Belgische renster Shari Bossuyt staat nu even aan de kant omdat er in haar lichaam ­letrozole metabolite gevonden werd, een ­verboden product, maar in het algemeen blijft het vrouwenwielrennen gespaard van grote dopingverhalen. Hoe verklaart u dat?

“Volgens mij heeft dit te maken met budgetten. Doping kost geld. In het mannenwielrennen van de jaren 90 zat er geld, dus werd er volop geëxperimenteerd. In het vrouwenwielrennen gaat veel minder geld om. Als je een kosten-batenanalyse maakt, is het de investering niet waard.

“Ik geloof dat dit vandaag een cleane sport is. Als ik dat geloof niet meer zou hebben, zou ik niet meer op een neutrale manier naar de koers kunnen kijken, laat staan er commentaar op ­geven.”

Er is al een poos veel te doen rond grens­overschrijdend gedrag, meestal op mentaal vlak. Denk aan Gert Vande Broek, de intussen ex-bondscoach in het vrouwenvolleybal. Hebt u dat zelf ooit aan den lijve ondervonden?

“Ik heb weleens een ploegleider gehad die zich extra wilde laten gelden. Hij putte ons uit, om ons te testen. Geldingsdrang. Meer was dat niet.

“In het verleden zwierven er al eens louche figuren rond in het vrouwenwielrennen, maar dat waren enkelingen. Een bekend verhaal is dat van Patrick Van Gansen, een wielermanager die door buitenlandse rensters werd aangeklaagd voor ongepast gedrag en die begin 2021 werd geschorst. Tegenwoordig is de begeleiding veel professioneler, je vindt ook steeds meer vrouwen in de omkadering, zoals Lieselot ­Decroix en Jolien D’Hoore. Vroeger waren dat allemaal mannen.

“Toen ik nog heel jong was, viel ik eens tijdens een veldrit. Riep er een toeschouwer: ‘Meisje, zou je niet beter aan ballet gaan doen?’ Erger dan dat heb ik niet meegemaakt.”

Er zijn al wel wat drama’s gebeurd in wielerwedstrijden, recentelijk nog met de dood van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. Hoe zou u daarmee omgaan in de commentaar­cabine?

“Moeilijke vraag. Als renster heb ik enkele zware valpartijen zien gebeuren. Ik zie nog zo voor me hoe Emma Pooley in foetushouding op de grond lag tijdens de Waalse Pijl. Achteraf bleek het mee te vallen, maar ik was daar enorm van onder de indruk. Ik begon te wenen op de fiets, kon me daar op een of andere manier niet van loskoppelen. Ik vraag me af of ik dat als commentator wel zou kunnen.

“Begin deze maand zat ik thuis naar de Giro Donne te kijken: de Duitse renster Antonia Niedermaier was zwaar gevallen en werd met de helikopter afgevoerd. Verschrikkelijk beeld. Ik vond het niet kunnen dat daarop werd ingezoomd. Geen idee hoe ik zou reageren als dat gebeurt in een koers waar ik mee commentaar geef. Ik zou er wellicht te veel van aangedaan zijn en het woord aan de commentator laten.”

Organisatoren willen hun koersen steeds spectaculairder maken, met alle risico’s van dien. Hoe kan die tendens gekeerd worden?

“Adam Hansen, de voorzitter van de rennersvakbond, zet zich daar enorm voor in. Hij is de juiste persoon op de juiste plaats om dit aan te pakken, want het móét aangepakt worden.”

Het is ook de schuld van de renners zelf, zegt Lotte Kopecky.

“Ik interviewde onlangs het wielerkoppel Kim de Baat en Sanne Cant voor Sportweekend: ze zeiden me dat er tegenwoordig gekoerst wordt alsof je leven ervan afhangt. Er staat veel meer op het spel, zeker voor de vrouwen. Vroeger lieten de kleinere teams de grote begaan, vandaag wil iederéén in beeld komen. Roepen. Duwen. Trekken. Veel rensters zeggen me dat koersen veel gevaarlijker is geworden door het gedrag van hun collega’s.”

Ine Beyen. Beeld © Stefaan Temmerman

Hebt u zelf invloed bij de UCI of bij organisatoren?

“Neen, maar ik probeer het wel te volgen. En ik ben zelf koersdirecteur van de Gooikse Pijl ­Oetingen, die dit jaar moest worden afgelast ­wegens de plotse sneeuwval. Dan zit je daar ­samen met iemand van de UCI en de wielerbond, leden van het organisatiecomité, afgevaardigden van de teams en de rensters. Er spelen heel veel belangen op dat moment, ook van sponsors. Dat de politie geen motards wilde inzetten omdat ze het niet veilig genoeg vond, gaf toen voor mij de doorslag om de koers te annuleren. En dan zit je daar met volwassen mannen die beginnen te huilen omdat hún koers niet gereden kan worden. Maar je wil niet meemaken dat er die dag een zwaar ongeval zou gebeuren.”

Uw droom is om een docureeks te maken. Waarover?

“Over de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. Superinteressant vind ik dat. Iedereen weet wie Eddy Merckx is, maar wie weet nog wat Jeannie Longo allemaal heeft gepresteerd? Vraag is: hoe kun je dat in beeld brengen? Er is bijzonder weinig archiefmateriaal, dus heb je goede vertellers nodig. Ik ben nu volop bezig met het schrijven van een keynote.

“Ik ben ook van plan om komende week op stille momenten in de Tour kleine verhaaltjes te vertellen. Een voorbeeld: tussen de twee wereldoorlogen was vrouwenwielrennen zeer populair. ‘Dikkekontenraces’ werden die genoemd. De tribunes van de velo­drooms zaten vol: een goedkope zondagse bezigheid voor een doorsnee Vlaams gezin. Eigenlijk was dat een vorm van voyeurisme. Of denk aan Alfonsina Strada, de enige vrouw die ooit de Giro bij de mannen heeft gereden. En Elvira De Bruyn, die eerst alle baanwedstrijden bij de vrouwen won en in 1937 Willy De Bruyn ging ­heten.”

Toen u 16 was, reed u samen met uw vader de Mont Ventoux op. Wat moet ik me daarbij voorstellen: een vader-dochtermoment waarbij diepgaand over het leven gepraat wordt?

“O neen, dat was volle gas naar boven. (lacht) Ik hou wel van die zotte uitdagingen of invallen van het moment. Een paar weken geleden wilde ik ’s avonds vier, vijf kilometer gaan lopen. Ik zette de kindjes af bij Serge en toen ik weer thuiskwam had ik 24 kilometer gelopen. Ik hou ervan mezelf uit te dagen.”

Tijdens de mannentour zagen we Urska ­Zigart vaak na de rit in de buurt van haar vriend, Tadej Pogacar. U bent zelf getrouwd geweest met Serge Pauwels. Is de koers dan 24/7 ­aanwezig?

“Urska is uit de Giro gevallen, vandaar dat ze nu tijd had om de Tour bij de mannen te volgen. Ik denk dat haar aanwezigheid een stimulans voor hem is. Zij trainen ook vaak samen, wat Serge en ik nooit gedaan hebben. In onze tijd was dat not done, een man die samen met een vrouw ging trainen. Nu kan dat gelukkig wel.

“Wij praatten heus niet constant over de job, al is het wel zo dat nadat ik zelf gestopt was de koers nog meer aanwezig was dan voordien. Als Serge de Tour reed, ging ik altijd mee met de kindjes, die toen nog heel jong waren. Soms zag ik hem vijf minuten, soms tien, soms niet. Ik trok mijn plan. Het klinkt misschien ouderwets, maar je moet je plaats kennen in de Tour.”

Uw moeder was heel blij toen u stopte als ­renster, omdat ze elke keer opnieuw bang was voor een valpartij. Mogen uw eigen dochters, Odile (7) en Marcelle (6), koersen?

“Odile denkt heel veel na en is niet de grootste durfal. We hebben haar vernoemd naar Odiel Defraeye, de allereerste Belgische Tour-winnaar. Marcelle denkt minder na en doet maar. Ze is heel vinnig op de fiets, dus heb ik vorige week voor haar een koersfietsje besteld. Van mij mogen ze alles doen: atletiek, ballet, wielrennen. Als mij iets afschrikt, dan wel het verkeer. Ik zou ze liever zien fietsen op een afgesloten parcours dan op de openbare weg, maar ik ga hen niet pushen of tegenhouden: laat ze als kind maar van alles proberen. Zo heb ik het zelf ook gedaan.

“Het kan bijzonder melig klinken, maar mijn kinderen vormen mijn grootste passie. Ik ben graag met hen onderweg. Tjolen, zoals ze dat hier noemen. Ik zit niet vaak thuis. Als het even kan zijn we weg, we zien dan wel waar we ­belanden.”

Tour de France Femmes: rit 1, zondag om 12.05 uur op VRT 1.

Tour: rit 20, zaterdag om 13.30 uur op VRT 1.

Tour: slotrit, zondag om 16.20 uur op VRT 1.