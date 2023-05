Sportjournalist Hans Vandeweghe over Evenepoel in de Giro: ‘Het is nu nog meer dan voorheen: de hele wereld tegen Evenepoel’

Remco Evenepoel heeft de tweede tijdrit van de Giro gewonnen, maar met een kleinere voorsprong dan verwacht. Sportjournalist Hans Vandeweghe analyseert zijn prestatie van de voorbije week en blikt vooruit. ‘Evenepoel heeft meerdere problemen, en Roglic is daar slechts een van.’

Goedenavond Hans. Remco Evenepoel pakt in de tweede tijdrit één seconde op Geraint Thomas, twee op Tao Geoghegan Hart en 17 op Primoz Roglic. Mag hij tevreden zijn met dit resultaat?

“Ik denk het niet en dat is hij zelf ook niet. Hij heeft minder tijd gepakt op zijn concurrenten in een lange en vlakke tijdrit, die hem beter zou moeten liggen, dan in de eerste, die korter was. Zijn eigen analyse is: slecht ingedeeld, te snel van start gegaan. Maar je zou ook kunnen concluderen dat hij er gewoon niet in geslaagd is zijn gewoonlijke tempo aan te houden.

“In principe moet hij altijd veel sneller moeten zijn dan Thomas, Hart en Roglic, de verwachting was dat hij toch een minuut of in ieder geval een halve minuut voorsprong zou pakken. Maar zij hebben even snel gereden als in de eerste tijdrit en Evenepoel net trager. Dat is een beetje zorgwekkend. Uiteraard is het zeker mogelijk dat hij overeind blijft. Maar de dominantie die hij eerder heeft tentoongespreid, die heeft hij niet kunnen doortrekken.”

Zou dit minder goede resultaat iets te maken kunnen hebben met de val die hij heeft gemaakt?

“Zeker. Er zijn twee mogelijkheden. Een: het kunnen de naweeën van de val zijn. Schaafwonden rekken tegen waardoor je als renner soms niet goed zit, lichte ontstekingen zijn ook heel courant. Twee: Evenepoel is gewoon niet goed gerecupereerd van de zware inspanning van zaterdag. Hij is toen heel diep moeten gaan en heeft toch een aantal seconden moeten slikken. Een combinatie van de twee kan natuurlijk ook.”

Zal de rustdag morgen een positief effect op hem hebben?

“Dat weet je niet op voorhand. Het is mogelijk, misschien kan hij recupereren, maar het is belangrijk te beseffen dat volgende week zwaar wordt, en derde nóg zwaarder. Had hij vandaag een zeer goede tijdrit gereden, dan zou hij meer rust hebben gekregen in zijn hoofd. Die ontbreekt nu, deels door die bergrit van gisteren waarin hij sterk onder druk werd gezet, maar eigenlijk is hij de hele week al onrustig. Als je ziet hoe hij na zijn val tekeergaat, dan wordt dat duidelijk. Dit zal zeker niet helpen, en de tegenstand weet dat al te goed.”

Zullen Thomas en Hart misschien een grotere uitdaging voor hem gaan vormen dan vooraf was voorspeld?

“Evenepoel heeft meerdere problemen, en Roglic, die vooral beter is bergop, is daar slechts een van. De tijdrit van de twee INEOS Grenadiers was zeer sterk. Dan is er ook nog João Almeida van UAE. Het is nu nog meer dan voorheen: de hele wereld tegen Evenepoel. Die tot nu toe, dat moet ook opgemerkt worden, kwetsbaarder gebleken is dan vorig jaar in de Vuelta.”

Kan Evenepoel op voldoende ondersteuning van zijn ploeg rekenen?

“De ploeg van Evenepoel presteert op het niveau dat we mogen verwachten. Hart en Thomas bij INEOS hebben al respectievelijk de Giro en de Ronde van Frankrijk gewonnen, dat is een enorm sterke ploeg, dat mag men niet vergeten. Maar Soudal Quick-Step doet het vrij goed, het ligt vooral aan Evenepoel zelf. Als hij bijvoorbeeld op vijf, zes kilometer van het einde kraakt, dan kan je dat niet op de ploeg steken.

“Hij zal ze in ieder geval heel erg nodig hebben. Want er komt nog vuurwerk, dat is zeker. De derde week wordt verschrikkelijk: zeer lastige beklimmingen, lange ritten ook. Elke rit gaat over heuvels, dus het is constant uitkijken voor ontsnappingen: het gevaar komt van alle kanten. Ook komen er nog een aantal ritten over cols die mogelijk besneeuwd zullen zijn. Dat kan tot onvoorspelbare situaties leiden: als de sneeuw op de bergflanken begint te smelten en naar beneden schuift, dan zullen ze het parcours last minute moeten veranderen. Het is met voorsprong de interessantste Giro in jaren.”