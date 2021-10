Sporteconoom over RSZ-aanpassing: clubs met goede jeugdwerking worden slachtoffer

Een drama, zo noemt sporteconoom Trudo Dejonghe de manier waarop de regering het gunstregime van het voetbal wil hervormen. ‘Topclubs met Belgische eigenaars die wel goed werken worden gestraft door ronduit populistische maatregelen.’

“Jaren is de politiek bezig geweest met een hervorming van het gunstregime. Ik heb veel voorstellen gezien die strenger waren dan wat er nu beslist is, maar waar ik wel een overkoepelende visie zag voor de sport. Dat mis ik nu totaal. De Vlaamse partijen hebben zich laten doen door Georges-Louis Bouchez, de Waalse Balthasar Boma. Het is intriest.”

Trudo Dejonghe klinkt geërgerd. Dat het voetbal extra sociale bijdragen zal ophoesten, vindt de sporteconoom van de KU Leuven niet zo’n probleem. “De politiek moest iets aan die RSZ-regeling doen.” Maar de manier waarop vindt hij helemaal verkeerd. “Dit is zo’n typisch politiek compromis. Ik hoor nu dat er meer aandacht naar de eigen jeugd moet gaan. Maar deze regeling heeft daar nu eens niets mee te maken.”

Rijke suikerooms

Dejonghe is de voorbije jaren niet mals geweest voor het Belgisch voetbal. Hij noemt de Jupiler Pro League ‘het Singapore aan de Noordzee’ wegens de import van goedkope voetballers uit alle windstreken en wijst naar clubs die afhangen van rijke suikerooms. Uitgerekend aan dat systeem verandert er niets door de focus op de RSZ-bijdragen.

“Bijna alle kleine en middelgrote clubs zijn ondertussen in handen van buitenlandse investeerders. Waarom? Omdat je in België een onbeperkt aantal niet-EU-spelers mag opstellen. De eigenaar van KV Oostende heeft al met zoveel woorden gezegd dat hij een club in België heeft omdat hier zowat alles mag. Cercle Brugge is eigendom van AS Monaco, dat zijn overschot hier dropt. Dat zijn allemaal ploegen die ofwel lage lonen betalen, of de moederclub betaalt en verhuurt die spelers. Zo wordt de Belgische sociale zekerheid er niet beter van.”

Trudo Dejonghe: "Binnenkort speelt hier een ploeg met elf derderangs-niet-EU’ers tegen een andere ploeg met elf niet-EU’ers." Beeld rv

De grote clubs zijn wel nog in Belgische handen. Club Brugge, Anderlecht, Standard en Genk hebben veel zwaarder ingezet op de eigen jeugdwerking. Het zijn net die ploegen die de grootste slachtoffers zullen worden van de extra sociale bijdragen, zegt Dejonghe. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde aan dat hij vooral de grote lonen viseert.

“Club Brugge zal een speler als Simon Mignolet mogelijk niet meer kunnen halen. Dat betekent een nivellering naar beneden, want de kleinere clubs vol buitenlanders zullen de impact veel minder voelen. Ik vind het vooral heel erg voor de topclubs die wél goed gewerkt hebben, ook met de eigen jeugd. Zij hebben hun hoofd boven het maaiveld gestoken. Dat wordt er nu afgehakt. Wat de regering heeft beslist, is gewoonweg populistisch.”

Bedrijfsvoorheffing aanpakken

Dejonghe wijst naar de bedrijfsvoorheffing; daar ligt de échte winst voor het rapen. Op dit moment mogen Belgische clubs 80 procent van hun bedrijfsvoorheffing herinvesteren in de jeugd. Alleen is ‘jeugd’ een zeer rekbaar begrip. Het loon van elke speler jonger dan 26 kan worden betaald met die niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing, dus ook dat van een 23-jarige spits uit Mozambique of een 25-jarige Oezbeekse verdediger.

Dejonghe: “Zorg ervoor dat die bedrijfsvoorheffing stroomt naar waar die moet stromen, namelijk de eigen jeugd en niet naar goedkopere buitenlandse voetballers. Een niet-EU-speler kan naar hier komen voor een minimumloon van zo’n 85.000 euro. Vergelijk eens met Nederland. Daar moet diezelfde speler 150 procent krijgen van het gemiddelde loon van de competitie. Op die manier verbeter je je voetbal. Niet-Europeanen die daar voetballen zullen altijd kwaliteit bieden. In België zijn het gewoon goedkope werkkrachten. De beslissing van de regering verandert daar niets aan. Ze maakt dat zelfs nog aantrekkelijker.

“Binnenkort speelt hier een ploeg met elf derderangs-niet-EU’ers tegen een andere ploeg met elf niet-EU’ers, en enkele excuus-Belgen op de bank. Is dat waar de politiek naartoe wil? Het is tijd voor een beperking op het aantal niet-EU-spelers en een bijstelling van de regels over de bedrijfsvoorheffing. Beloon clubs die goed werken met de eigen jeugd. Want door enkel te focussen op de RSZ straf je de ploegen die net goed gewerkt hebben.”