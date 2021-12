Sporteconoom: Anderlecht komt er zeker en vast bovenop

Anderlecht is financieel opnieuw de slechtste leerling van de klas. Toch vindt sporteconoom Thomas Peeters dat de club de toekomst met vertrouwen tegemoet mag treden. ‘Ze hebben zoveel troeven.’

Voor Peeters (Erasmus Universiteit) komt het verlies van 29 miljoen euro in het laatste boekjaar niet als een verrassing. “Anderlecht kampt al jaren met een diepe put en de coronacrisis heeft het er niet makkelijker op gemaakt”, zegt hij. “Dat ze er toch in geslaagd zijn om minder verlies te lijden dan vorige jaren is in zekere zin een positieve evolutie. Anderlecht heeft begrepen dat het dringend moest snoeien in de loonmassa, makelaarsvergoedingen en andere onnodige kosten.”

Toch maakt Peeters nog voorbehoud, aangezien de jaarrekening nog niet gepubliceerd is. “Het bedrag van de immateriële vaste activa zal nog een belangrijke rol spelen. Dat bestaat vaak voor 99 procent uit transfersommen uit het verleden. Het ‘beste’ voorbeeld daarvan: FC Barcelona. Die club deed doorheen de jaren veel dure transfers en dat kostte hen op dat moment cash, maar boekhoudkundig leidde dat pas later tot een opeenstapeling van verliezen, met de gekende gevolgen. Op de vorige balans bedroegen de immateriële vaste activa van Anderlecht 39,3 miljoen euro, wat vrij veel is. Hopelijk voor de club is dat cijfer nu gedaald. Hun transferbalans van de laatste jaren oogt alvast positief.”

De terugkeer van Anderlecht komt er zeker en vast, stelt Peeters. “Op korte termijn staat of valt evenwel veel met sportieve resultaten. De club kan zich wel sterk maken dat het een competitieve kern heeft om play-off 1 te halen, maar dat is nooit een garantie. In België zijn er de laatste jaren vijf à zes clubs die elkaar het vuur aan de schenen leggen. Zelfs Club Brugge is dit seizoen sportief binnen handbereik.”

Kwalificatie voor play-off 1 en een Europees ticket bemachtigen is de beste manier om snel uit het dal te kruipen. Peeters: “Zeker voor de filosofie van Anderlecht: meerwaarde creëren op jonge spelers en hen op het ideale moment verkopen. Niet zoals ze met Jérémy Doku moesten doen. In België zit Charles De Ketelaere bijvoorbeeld in die fase. Hij heeft zich getoond in de Champions League en dat overtuigt de topclubs. Al is het een groot vraagteken of de Europese topclubs veel geld zullen spenderen de komende transferperiodes. Corona, weet je wel.”

Beter dan Standard

Wat is dan het verschil tussen Anderlecht en Standard, dat minder verlies boekt maar wel op een faillissement afstevent? “Bij Anderlecht zijn kapitaalkrachtige personen bereid om te investeren”, legt Peeters uit. “Die zoektocht is voor Standard veel moeilijker. Met alle respect voor Bruno Venanzi, maar hij heeft niet het vermogen van Marc Coucke of Paul Gheysens. Daarom dat ook de rode cijfers van Antwerp geen drama hoeven te zijn. Zij hebben een eigenaar die dat verlies kan en wil dragen.”

Of Anderlecht Club Brugge financieel nog kan bijbenen, daarover doet Peeters geen voorspellingen. “Maar Anderlecht heeft alleszins het potentieel om weer de rijkste club van België te worden. Het heeft zoveel troeven in handen. Paars-wit is gezegend met zijn ligging in Brussel. Dat is op commercieel vlak een godsgeschenk. Het heeft ook zijn historie en fanbasis mee, wat maakt dat de opkomst van Union niet noodzakelijk een probleem is.”