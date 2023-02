Sport Vlaanderen: meer atleten en meer investeringen, nu nog meer medailles

Sport Vlaanderen heeft 68 sporters op de loonlijst, 4 meer dan vorig jaar. Met 28 miljoen euro per jaar investeert de Vlaamse overheid bovendien meer dan ooit in topsport. Dat moet renderen, besloot minister van Sport Ben Weyts (N-VA): ‘De medaillehonger was nog nooit zo groot.’

Van 56 sporters in 2020 naar 68 drie jaar later: het personeelbestand van Sport Vlaanderen nam met 23 procent fors toe. En dat terwijl de sport­administratie met de jaren net veeleisender werd. Wie faalt, dreigt zijn contract kwijt te spelen. Om dat concreet naar prestaties te vertalen: Sport Vlaanderen vraagt topsporters die het financieel al ondersteunt om in de top drie van een EK te eindigen of in de top acht van een WK of Olympische Spelen. Om in dat traject in te stappen, zijn ze een beetje toegeeflijker: top acht op een EK en top twaalf op een WK/Spelen.

“De lat ligt zo hoog omdat ze alleen met die resultaten de media halen, zelf zichtbaar worden en zo jongeren kunnen inspireren”, legt Tom Coeckelberghs uit, het afdelingshoofd topsport. Of het nu om een mondiaal sterk bezette sport als atletiek gaat of eentje waar de concurrentie beperkter is, zoals het skeleton, dat doet er niet toe. Wél cruciaal is dat het om een olympische discipline gaat.

Genadejaar

In de praktijk is Sport Vlaanderen ook niet zo genadeloos. Wie een jaartje niet aan de criteria voldoet kan op een “genadejaar” rekenen. Twee jaar zonder resultaten, dat leidt doorgaans wel tot het verlies van hun contract. “Maar we schuiven hen niet zomaar aan de kant”, stelt Coeckelberghs gerust. “Er is het vangnet van het profparcours.”

De atleet krijgt dan het statuut van werkzoekende – met bijbehorend basisloon – zonder de verplichting te solliciteren. Sport Vlaanderen keert nog een vergoeding uit waarmee de sporter een beroep kan blijven doen op een trainer en in competities kan uitkomen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor meerkamper Thomas Van der Plaetsen: hij is de enige die zijn contract niet verlengd zag. Afstandsloper Isaac Kimeli bewees ook het nut van zo’n valscherm. Hij heroverde zijn contract als elitesporter. In totaal kregen dit jaar tien nieuwkomers een contract, onder wie 400m-loopster Helena Ponette.

Poedersuiker

Duidelijk is dat het beleid van Sport Vlaanderen loont: Vlaanderen stond nog nooit zo hoog op de olympische topsportindex – een score die wordt berekend op basis van medailles op EK’s, WK’s en Spelen. “Dat bewijst dat onze aanpak en investeringen hun vruchten afwerpen”, stelt minister Weyts. Parijs 2024 moet, meer nog dan Tokio, medailles opbrengen. Weyts: “We zijn ambitieus. De honger is nog lang niet gestild, en zelfs groter dan ooit.” Weyts constateert wel dat de kloof met Wallonië steeds groter wordt. “Aan Waalse zijde zie ik een poedersuikerbeleid: de middelen zijn versnipperd om iedereen tevreden te houden, maar dat laagje kan snel weggeblazen worden.”

Vlaanderen investeert ook meer in topsport: 28 miljoen euro op jaarbasis versus 11 miljoen euro in Wallonië. Tel daar de betere resultaten bij en meteen is duidelijk waarom Vlaanderen ook meer inspraak wil in het beleid van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité. Weyts: “Die pariteit is niet meer van deze tijd. Daarom heb ik ook aan CEO Cédric Van Branteghem gevraagd om daar verandering in te brengen.”