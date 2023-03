Sport legt zich niet neer bij verbod op gokreclame: ‘Dit lijkt op chantage’

Goksponsoring is de voorbije jaren uitgegroeid tot een belangrijke inkomstenbron. Neem nu het profvoetbal. Zestien van de achttien Belgische eersteklassers hebben een wedkantoor als sponsor. Het bekendste voorbeeld is Club Brugge, waar Unibet hoofd- en shirtsponsor is. De goksponsoring binnen het Belgische profvoetbal staat voor 15 procent van de totale omzet, ofwel 17 miljoen euro, zo stelt de Pro League.

In het wielrennen worden onder meer Soudal-QuickStep (Napoleon Games), Intermarché-Circus-Wanty, Pauwels Sauzen-Bingoal en Cycling Team Bingoal WB getroffen. Bij die laatste vormt gokreclame zelfs 30 procent van het budget, dat 3 miljoen euro bedraagt. “Wij nu bezig met het zoeken van een oplossing”, zegt manager Christophe Brandt. “Als we die niet vinden, dan zitten we in de problemen. Of we niet gewoon een nieuwe sponsor kunnen aantrekken? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.”

Er staan nu eenmaal geen bedrijven in de rij om in de wielersponsoring te stappen. Wanty-manager Jean-François Bourlart spreekt zelfs van een ramp als het verbod ingaat. “Onze goksponsoring bedraagt 20 procent van ons budget.”

Juridisch staan de sporttakken naar eigen zeggen sterk in hun schoenen. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maakt zich geen zorgen. “Ik heb er vertrouwen in dat het koninklijk besluit de juridische procedures zal doorstaan. Het gaat om een noodzakelijke maatregel om kwetsbare personen en hun families te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van gokreclame.”

Nationale Loterij

Patrick Lefevere stapt dus samen met andere sportactoren naar de rechtbank. “Wat we hopen te bereiken? Dat deze maatregel wordt teruggedraaid”, zegt de manager van wielerteam Soudal-QuickStep. “Wij willen niet zomaar iets aanklagen, we eisen dat het dossier wordt herbekeken. Ik begrijp dit voorstel niet. Is dit omdat er verkiezingen aankomen in 2024? Moet de populariteit van een aantal politici dringend omhoog? We leggen ons hier niet bij neer. Als het moet, gaan we naar Europa.”

Terwijl reclame van private gokbedrijven aan banden wordt gelegd, ontspringt de Nationale Loterij als overheidsbedrijf grotendeels de dans. “Zeg me wat het verschil is met de Nationale Loterij”, stelt Lefevere. “Ik las dat de Nationale Loterij de wekelijkse stortingslimiet voor online gokken heeft verlaagd van 300 naar 200 euro. Voor online ‘gokken’, zo stond het er. Ik was aan de start van de E3, daar stond een gokkraam. Opnieuw: zeg me wat het verschil is met private gokbedrijven?”

Beeld vrt

Lefevere bedadrukt dat hij niet tégen Lotto is. “Ze zijn al dertig jaar sponsor in het wielrennen en daar ben ik dankbaar voor. Maar er wordt met twee maten en twee gewichten gewerkt. Dit is oneerlijke concurrentie. Jannie Haek (CEO van de Nationale Loterij, red.) heeft dit dossier in gang gezet, hij heeft de regering 30 miljoen euro geboden om gokreclame te verbieden. Dat is niet meer lobbyen, dat lijkt meer op chantage.”

Het verbod treedt vanaf 1 juli 2023 in werking, voor de sport is er een overgangsperiode voorzien. Professionele ploegen mogen tot 31 december 2027 nog een logo met naam maar zonder slogan plaatsen op shirts. Vanaf 1 januari 2025 worden de afmetingen van het logo beperkt en mag het logo ook niet op de voorzijde worden aangebracht. Vanaf 1 januari 2028 gaat dan een volledig verbod in voor professionele clubs. Amateurploegen krijgen een uitzondering.

Lefevere: “Ik begrijp dat de overheid iets wil doen, maar gokkers zullen gokken. Net zoals rokers roken en drinkers drinken. Met deze maatregel dreigen ze gokken in de illegaliteit te duwen, zoals het in de begindagen was, met obscure kantoortjes in Malta of zo. Er moeten andere oplossingen bestaan.”