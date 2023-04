Sponsor Dstny ziet De Lie als belangrijkste bouwsteen voor de toekomst: ‘Zijn verlenging is onze prioriteit’

Daan De Wever werd vorige week door prins Laurent gehuldigd als ICT-persoonlijkheid van het jaar. “Goede reclame voor Dstny”, zegt hij. Zijn bedrijf is sinds januari naamsponsor van wielerploeg Lotto-Dstny.

Zijn eerste analyse was hard. “Ik zag een ploeg die niet bezig was met het groeitraject van de renners. Iedereen werkte naast elkaar, terwijl performance een samenwerking is tussen materiaal, training, voeding… Veel personeelsleden waren ook gedemotiveerd. Tijdens de rustdag van de Giro ging ik op bezoek en zag ik een motie van wantrouwen tegenover de toenmalige algemeen directeur.” Dat was John Lelangue, die zijn ontslag kreeg.

Dstny heeft zich tot en met 2026 verbonden aan de ploeg. Vanaf 2025 gaat het sponsorbedrag nog omhoog, zegt De Wever. “We staan aan het begin. Vorige week las ik: ‘Lotto-Dstny is de sympathiekste ploeg van het peloton.’ Mijn haar ging overeind staan. De sympathiekste van het peloton is vandaag misschien een compliment, maar over een half jaar een belediging. Mijn ambitie is dat de toptalenten van morgen denken: ik wil naar Lotto-Dstny omdat ik daar beter word.”

Er waait volgens De Wever een frisse wind. “Vorig jaar moest alles eerst langs de raad van bestuur passeren, zelfs welke sportvoeding we aankopen. Dat was geen modern beleid. Nu kan dat wel. Het personeel is weer fier om lid te zijn van de ploeg. Ook de samenwerking tussen sportief manager Kurt Van de Wouwer en CEO Stéphane Heulot is een schot in de roos.”

Gemiste kansen

Het voorjaar geeft De Wever een zeven op tien. “We hebben veel punten gepakt en staan eerste van de ProTeams, maar voor een hogere score hadden we moeten winnen of op het podium staan. In de Amstel Gold Race worden we vierde en zevende. Parijs-Roubaix was ook een gemiste kans. Florian Vermeersch had de benen om mee te zijn, maar werd niet goed gebracht door de ploeg. De Brabantse Pijl was gewoon slecht.”

Daan De Wever, CEO van techbedrijf Dstny: "Als we geen rit in de Tour winnen, dan rijden we eigenlijk een kloteseizoen." Beeld BELGA

Zijn hoop is dat Arnaud De Lie bij Lotto-Dstny een topklassieker wint. “Zijn verlenging is de prioriteit nummer één van Heulot. Ik wil hem volgend jaar zien debuteren in de Tour. We hebben nood aan een internationale topper en dat moet De Lie worden.”

Caleb Ewan zal het niet graag horen, maar de medeoprichter van Dstny verwacht veel meer van de Australische sprinter. “In de Scheldeprijs wordt hij perfect afgezet, maar laat hij zich kinderlijk aan de kant zetten om als zevende over de streep te bollen. Ewan heeft na al die valpartijen precies schrik in massasprints. De vraag is: kan hij die klik nog maken?”

De Tour is al over twee maanden. De Wever: “Als we daar geen rit winnen, dan rijden we eigenlijk een kloteseizoen. De Tour is goed voor 50 procent van alle media-aandacht. In België en Nederland beginnen de mensen Dstny te kennen, maar onze prioriteit is Europese naambekendheid.”

Met het vermeende dopinggebruik van Lennert Van Eetvelt kwam Dstny onlangs negatief in de aandacht. “Op basis van wat wij nu weten, staan wij en de ploeg 300 procent achter Van Eetvelt”, klinkt het. “Ik heb hem al gebeld. Er is geen sprake van het bewust nemen van doping. Het gaat om een neusspray die hij al jaren gebruikt. Hij heeft alle nodige info van dat product correct doorgegeven. We kunnen er alleen maar van uitgaan dat dit binnen een paar weken is opgelost.”