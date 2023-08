Spitsen AA Gent zijn grof wild op de transfermarkt: Cuypers wil naar Bologna, wachten op bod voor Orban

“Stel dat er een club komt die 20 miljoen biedt waar jij drie keer zoveel kan verdienen. Twijfel je dan?”, vroeg hij aan Hugo Cuypers tijdens een interview. Waarop de spits: “Nu zeg ik resoluut neen tegen een transfer, maar dan misschien niet meer. Iemand die het tegenovergestelde beweert, is hypocriet.”

Vandaag zegt Cuypers geen ‘neen’ tegen een overgang naar FC Bologna. De Serie A-club wil de Luikenaar binnenhalen als vervanger van Marko Arnautovic, die naar Inter verhuist. Volgens onze informatie heeft Bologna op dit moment 14 miljoen euro (plus 4 miljoen bonussen) veil voor Cuypers. Een bedrag waar AA Gent niet mee akkoord kan gaan. Hun topschutter - Cuypers scoorde 43 goals in 62 matchen voor de club - is meer waard, vinden ze.

Feit is dat Cuypers een goed gevoel heeft bij Bologna. Doordacht en intelligent als hij is, wil hij geen stappen overslaan in zijn carrière. Een middenmoter in een grote competitie is dan een prima keuze. Bologna kan een nieuwe springplank zijn. Want hoewel hij al 26 jaar is, zit Cuypers nog lang niet aan zijn plafond. Het is een laatbloeier. Hij zou er zich financieel kunnen verbeteren en voelt dat Bologna in hem gelooft. De Italianen zouden bereid zijn om uiteindelijk hun clubrecord - 15 miljoen euro exclusief bonussen - voor hem te breken. Dat zegt genoeg. Ze zijn overtuigd van de hardwerkende doelpuntenmachine.

Cuypers koestert ook de droom om uit te komen voor de Rode Duivels. Hij verdient zo stilaan een selectie, toch? Als speler van AA Gent blijkt het echter bijzonder moeilijk om je in de picture te spelen bij Domenico Tedesco en co. Ook in dat opzicht moet een transfer naar het buitenland nieuwe deuren openen.

Maar of het deze zomer al zover komt, is een vraagteken. AA Gent is vooralsnog niet van plan om hem te verkopen. Een boodschap die het aan het kamp-Cuypers meedeelde. Of er moet een niet te weigeren bod komen, natuurlijk. Naar verluidt zou AA Gent overstag kúnnen gaan voor minstens 18 miljoen euro, met nog bonussen erbij. Een mooi bedrag voor een 26-jarige Belgische spits.

Wat vooral meespeelt: Hugo Cuypers én Gift Orban verliezen, dat zou een wel erg grote streep door de sportieve rekening zijn. Het zou de ambities fnuiken. Want probeer hen allebei maar eens volwaardig te vervangen. Eén van hen mag vertrekken, dat is op dit moment het standpunt van AA Gent. Wie het uiteindelijk wordt? Dat zal de tijd uitwijzen.

Het is vooral uitkijken naar de ontwikkelingen rond Orban. De Buffalo’s willen cashen op het Nigeriaanse fenomeen, wiens waarde op een halfjaar tijd als een raket de lucht in schoot. Orban is ‘hot’, wil zelf graag vertrekken en AA Gent wil het ijzer smeden nu het heet is. Het plukte hem in januari voor 3,3 miljoen weg in Noorwegen, nu bedraagt de vraagprijs ruim 30 miljoen euro.

Daar moest zelfs Tottenham even van slikken. De Spurs zijn overtuigd van zijn kwaliteiten, maar zouden eerst nog van een handvol overbodige spelers af moeten. De definitieve beslissing om ‘all in’ te gaan voor Orban moet nog genomen worden. Intussen houdt Tottenham de lijntjes met Gent en de entourage van de speler warm, zodat het snel kan schakelen. Van een bod is er dus nog geen sprake.

Als Orban naar Tottenham trekt, wordt hij er overigens niet de één-op-één vervanger van Harry Kane. Hun plannen met Orban zijn moeilijk in te schatten: wordt hij louter een extra optie in de spits of lenen ze hem meteen uit? Ook LOSC Lille houdt een vinger aan de pols, in het geval dat ex-Buffalo Jonathan David nog vertrekt. Al lijkt een opbod met Tottenham voor hen onbegonnen werk.