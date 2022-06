Spits van Barcelona op weg naar Club Brugge

Het is Club Brugge menens in zijn streven naar extra kwaliteit. De landskampioen telde twee maanden terug al een slordige 6 miljoen euro neer voor Bjorn Meijer (19), de linksachter van Groningen, en staat nu op het punt om Ferran Jutglà (23) te verwelkomen. De aanvaller van Barcelona B kon ook op belangstelling van Villarreal, Leeds en Wolfsburg rekenen.

Jutglà wordt een van de komende dagen in België verwacht om er zijn medische en fysieke tests af te leggen. Hij krijgt een contract tot juni 2026. Met de deal is 5 miljoen euro gemoeid.

Jutglà kroonde zich het voorbije seizoen met negentien goals tot topschutter in de Spaanse derde klasse. Mede daardoor kreeg hij rond de jaarwisseling even zijn kans in de A-kern: 6 basisplaatsen, 3 invalbeurten en 2 doelpunten over alle competities heen was zijn balans.