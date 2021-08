Spervuur van demarrages deert koele Roglic niet

Eén renner ontsnapte gisteren aan de harde wet van Roglic. Het was de Siciliaan Damiano Caruso, die net als in de Giro bergop weer verbazend goed vooruitging. Caruso rijdt voor Team Bahrain-Victorious, dat in de Tour in het oog liep van de Franse dopingspeurders. Maar een huiszoeking in het hotel in Pau leverde, naast een hoop gespeculeer, niets op.

Caruso reed 71 kilometer in zijn eentje in de aanval en bleef buiten het bereik van de favorieten voor de eindzege. En het was niet dat achter hem niet werd gekoerst. Adam Yates, een kopman van Ineos, viel aan, tot drie keer toe. De olympische kampioen Richard Carapaz, ook Ineos, versnelde op de slotklim. Enric Mas probeerde het een keer. Samengevat: “Het was een erg zware dag met op het einde haast een explosie van demarrages”, zei Roglic. Maar tot het achterwiel van Caruso geraakte niemand.

Roglic kwam het dichtst. Hij eindigde tweede op 1:05. Op de top pakte Roglic nog zes seconden bonificatie mee. Maar belangrijker voor de Sloveen was dat Jack Haig, Miguel Angel López, Adam Yates (allemaal 39 seconden) en vooral Egan Bernal (1:05) kostbare tijd verloren.

Ploeg sparen

Het bracht Roglic een stapje dichter bij een derde eindzege op rij, gaf hij toe. De 31-jarige Sloveen van Jumbo-Visma had aan één snedige tegenaanval genoeg om te tonen wie tegenwoordig de baas is.

“De Vuelta is nu goed en wel begonnen. We trachten de ploeg heel te houden en zelf moet ik ook in één stuk blijven.” Dat is hem in de Tour de France minder goed gelukt. Roglic: “Deze Ronde van Spanje is nog lang niet gedaan. De laatste week wordt erg zwaar. Wie de Vuelta wint, zal daar en dan worden beslist.”

Roglic pakte de rode leiderstrui in de proloog, liet die dan aan Rein Taaramäe en Kenny Elissonde en is nu alweer vier dagen leider. Dat hij de trui nog een keer aan een ander laat, sloot hij gisteren niet uit. “Twee weken is nog lang. Voor ons is het doel dat we op de slotdag de rode trui hebben. Dan is het perfect. Mogelijk kan het in de komende dagen, dat de leiderstrui naar een andere renner gaat. Maar dat zal ik rit per rit moeten zien.”