Spelerscontracten van 400 miljoen dollar komen in zicht in de florerende NBA

Jaylen Brown (26) lost de Servische Nikola Jokic af als grootverdiener in de NBA. De regerende kampioen van Denver Nuggets tekende in 2022 een contract ter waarde van 276 miljoen dollar. Brown doet er dus een schepje bovenop en zal in het laatste seizoen van zijn contract, met een jaarlijks oplopend salaris, liefst 69 miljoen dollar verdienen.

Met de basketballer uit de staat Georgia is Boston nu een van de beste ploegen in de oostelijke divisie. De afgelopen seizoenen was het kampioenschap telkens binnen bereik, maar gingen anderen er met de titel vandoor. De veelzijdige Brown, aanvallend én verdedigend bekwaam, vormt een sterrenkoppel met topschutter Jayson Tatum, met nipte voorsprong de betere van de twee.

Opgetrokken wenkbrauwen

Het nieuws van de deal zorgde afgelopen week voor opgetrokken wenkbrauwen. Was Brown het grote geld echt waard? Volgens sportzender ESPN behoort de forward niet tot de beste twintig spelers in de NBA en hoewel hij zijn club in 2022 al aan een finaleplek hielp, gaf hij op beslissende momenten in de play-offs niet thuis.

Dat Brown niettemin de best betaalde basketballer ter wereld is, lijkt vooral een kwestie van timing. Het salarisplafond in de NBA, dat samenhangt met de inkomsten van de competitie, is de afgelopen seizoenen flink gestegen, na een dip tijdens de coronapandemie. Brown stond met zijn aflopende contract simpelweg vooraan in de rij supersterren die in aanmerking komen voor een nieuwe overeenkomst.

Het zal dan ook niet lang duren voordat hij wordt ingehaald. Het salarisplafond, in het komende seizoen ongeveer 134 miljoen dollar, zal de komende jaren stijgen. Volgens kenners ligt het aan het einde van het decennium rond de 200 miljoen. Vooral een nieuw tv-contract zal de kas van de NBA spekken; de huidige deal van 2,6 miljard per jaar wordt in 2025 mogelijk verdubbeld.

Jayson Tatum (Boston Celtics) blokt een schot van John Collins (Atlanta Hawks). Beeld Getty Images via AFP

Spelers van het kaliber Brown komen in aanmerking voor het zogeheten supermax-contract: 35 procent van het bedrag dat onder het salarisplafond valt. Om het te krijgen moeten de basketballers zeker zeven jaar in de NBA spelen en bepaalde persoonlijke doelen halen: de prijs voor beste verdediger, bijvoorbeeld, of een plek bij de vijftien grootste uitblinkers. Dat laatste lukte Brown het afgelopen seizoen, waarin hij gemiddeld bijna 27 punten liet noteren.

Zijn ploeggenoot Tatum is de volgende superster die aan de beurt is voor een contractverlenging. Waarschijnlijk passeert hij Brown komend jaar in dollars. Ook de Griek Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) kan dan een megacontract, mogelijk ter waarde van 330 miljoen dollar, binnenslepen. Daarna, in 2025, staan MVP Joel Embiid (Philadelphia 76ers) en Luka Doncic (Dallas Mavericks) vooraan. In 2026 zou Jokic de eerste kunnen worden die de 400 miljoen bereikt.

Maatschappelijk betrokken

Het gaat hard met de immer uitdijende NBA. In 1996 was Juwan Howard de eerste die een contract van 100 miljoen dollar kreeg. Twintig jaar later tekende de degelijke, onopvallende spelverdeler Mike Conley als eerste voor 150 miljoen – ook toen werd met verbazing gereageerd. Dat de machtige scherpschutter Stephen Curry in 2017 de eerste man van 200 miljoen werd, kwam daarentegen voor niemand als een verrassing.

De maatschappelijk betrokken Brown tekende zijn contract in het bijzijn van John Carlos, de sprinter en activist die in 1968 uit protest tegen racisme zijn vuist balde op het podium van de Spelen in Mexico-Stad. Hij werd geflankeerd door kinderen die mede dankzij Browns stichting een opleiding genieten. De basketballer wil met zijn fortuin de inkomensongelijkheid in Boston verkleinen en de wereld een betere plek maken, verklaarde hij tegenover CBS News.

Supporters van Boston zullen een kampioenschap van hem verwachten. De club blijft de komende jaren bouwen op Brown en Tatum, het duo dat de afgelopen seizoenen net tekortschoot maar nog jeugdig genoeg is.

Ze zullen het vooral samen moeten doen: de verse arbeidsovereenkomst in de NBA maakt het voor clubs moeilijker om meer dan twee grootverdieners in dienst te nemen. Het tijdperk van de ‘superteams’ lijkt daarmee voorbij. Dat van de duizelingwekkende, oplopende contracten is daarentegen slechts aangebroken.