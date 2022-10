Spelers zonder vertrouwen en een trainer zonder diploma: de paars-witte impasse is compleet

Spelers zonder vertrouwen, een trainer zonder diploma, een club zonder dagelijks bestuur en een voorzitter vol in de wind. De paars-witte impasse is compleet. Een overzicht.

Spelers zonder vertrouwen

De timing leek perfect. FCSB als ideale Europese sparringpartner om wat vertrouwen in de spelersgroep te injecteren. De Roemenen gingen in op de uitnodiging, het was Anderlecht zelf dat de medewerking weigerde. Omdat gemaakte afspraken op stilstaande fases niet werden nageleefd. Omdat Van Crombrugge met de daver op het lijf keept. En omdat Vertonghen en Hoedt met knikkende knieën staan te verdedigen. De twee mannen met de meeste internationale ervaring.

Met het hoofd vol twijfels lopen de simpelste dingen verkeerd. Overkomt dat uitgerekend je leiders in de kleedkamer, dan straalt dat onherroepelijk af op de rest van de groep. Het interview van Vertonghen na de match was veelzeggend, hij hoopte dat Zeno Debast snel hersteld zou zijn van zijn enkelblessure. Opmerkelijk toch dat de recordinternational haast smeekt om een snelle terugkeer van een kerel die pas 18 is geworden.

Het zelfvertrouwen is onder nul gezakt, maar tijd om dat te laten ontdooien is er nauwelijks. Paars-wit staat op drie fronten voor cruciale weken. Geparkeerd op plek twaalf in de competitie, amper vijf punten boven de degradatiezone. Zondag komt Eupen op bezoek en nadien volgen nog duels tegen de top twee: Antwerp en Racing Genk. Europees is het erop of eronder volgende week donderdag in Denemarken. Anderlecht moet winnen van Silkeborg wil het na Nieuwjaar nog Europees actief zijn. En dan is er nog de beker op 10 november, waar Anderlecht een verraderlijke trip naar het Lisp wacht.

Een trainer zonder diploma

Wouter Vandenhaute was formeel maandag. “We willen Robin Veldman niet verbranden, hij neemt tijdelijk over.” Dat zag de Nederlander toch net iets anders. Bij de eerste gelegenheid die hij kreeg, benadrukte Veldman dat hij dit écht wel als een kans zag. “Als ik Anderlecht kan helpen, dan doe ik dat graag en dan volgt er mogelijk snel een nieuw gesprek”, klonk het op zijn eerste persbabbel. Ook interen horen we dat Veldman zijn ambities niet wegsteekt, zijn moment is nú.

Enig probleem is het ontbreken van het daarvoor vereiste diploma. Veldman beschikt niet over een Pro Licence en moet dus derhalve iemand naast hem krijgen die wél over het juiste diploma beschikt. Anderlecht heeft daarvoor zestig dagen de tijd. Zo niet riskeren ze sancties van de licentiecommissie. Zoals de kaarten nu liggen wil Anderlecht zeker met Veldman doorgaan tot aan het WK. Hij kent de club, hij kent de spelers en op korte termijn is de kans op succes groter met Veldman dan nu overhaast een nieuwe coach aan te stellen.

Wachten op een nieuwe TD

De komst van een nieuwe man die de sportieve lijn gaat bepalen is op dit moment prioritair op Neerpede. Anderlecht kan van de trip naar Silkeborg volgende week misschien gebruikmaken om de komst van een nieuwe technisch directeur af te ronden. De gesprekken met de 41-jarige Deen Jesper Fredberg lopen, maar een akkoord is er nog niet. Ook al omdat zijn huidige club Viborg Fredberg niet graag ziet vertrekken. De ex-militair en ex-politieagent levert daar prima werk.

Viborg heeft een roemrijk verleden in Denemarken, maar behoort niet tot de absolute topclubs. Dit seizoen lijken ze zich wel te mengen in de strijd om de titel. Na veertien speeldagen staat Viborg tweede in het klassement op drie punten van Nordsjaelland, ver boven topclubs zoals FC Midtjylland en FC Kopenhagen. Die clubs zijn eveneens geïnteresseerd in de diensten van Fredberg. Al zou hij intern wel duidelijk gemaakt hebben dat hij naar Brussel wil. Van de grote paars-witte puzzel die gelegd moet worden is Fredberg het eerste stukje.

Wat met CEO Verbeke?

Hoe ziet de toekomst van Peter Verbeke eruit bij Anderlecht? Ook dát is een groot vraagteken. Verbeke is voor onbepaalde tijd out met de gevolgen van een ernstige virale infectie. Dat hij de afgelopen maanden meer hooi op zijn vork genomen heeft dan goed voor hem was, is een evidentie. Verbeke nam zowel de rol van sportief als algemeen directeur op zich. Twee petten die haast niet te combineren zijn.

Het is de bedoeling dat Verbeke zich in de toekomst volop ontwikkelt als CEO van Anderlecht. Wanneer hij zijn functie opnieuw kan opnemen is nog niet duidelijk, bij Anderlecht houden ze er rekening mee dat dat nog een tijdje kan duren. Ook dat is een probleem, want zonder Verbeke zit Anderlecht met een vacuüm aan de top van het dagelijks bestuur.

Voorzitter in de frontlinie

Anderlecht beleeft zijn grootste crisis van de afgelopen 90 jaar en voorzitter Wouter Vandenhaute staat in het oog van de storm. Door het uitvallen van Verbeke is ook de buffer voor Vandenhaute weggevallen. De voorzitter, die graag in de luwte werkt, staat plots vol in de wind. Alles valt nu op zijn nek. Vandenhaute kwam de laatste week handen te kort om de brandjes te blussen.

Door het vertrek van Kompany en als pleitbezorger van Mazzu wordt Vandenhaute door de fans nu als grote schuldige gezien voor de huidige crisis. De voorzitter ging dinsdagavond nog in overleg met een deel van de supporters, maar daar werd achteraf niet over gecommuniceerd. Dat beide partijen niet dichter naar elkaar zijn toegegroeid, is een understatement. Dat hij de vertrouwensband tussen het voetbal en de politiek wilde herstellen, zei hij maandag. Dat hij eerst de vertrouwensband met zijn supporters herstelt, repliceerden de fans donderdagavond.