Spelers van Manchester City steunen in elkaar geslagen supporter

De feiten gebeurden dinsdagavond op de parking langs de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen. De 63-jarige man droeg een sjaal van Manchester City en was na de match tegen Club Brugge met de wagen gestopt op de snelwegparking. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou zijn voetbalsjaal in de tankshop afgenomen zijn door een verdachte en stapte die ermee naar buiten. Daaropvolgend kwam het slachtoffer in confrontatie met enkele verdachten op de parking en belandde hij op de grond na fysieke agressie.

Het nieuws van de agressie raakte ook de spelersgroep van Manchester City. Gisteren droeg coach Pep Guardiola op zijn persconferentie een T-shirt met de boodschap ‘We’re with you Guido’.

Verschillende spelers namen een boodschap op voor Guido De Pauw. “We denken allemaal aan je, blijf vechten”, zei middenvelder Ilkay Gündogan. “We hebben je nieuws gehoord. We staan samen. Blijf vechten en dan kom je er bovenop”, aldus verdediger Nathan Aké. Zijn collega achteraan, Ruben Dias, vroeg de supporter te blijven vechten. “We denken allemaal aan je.” De Portugees Bernardo Silva zei dat de hele ploeg duimde voor zijn herstel. “Blijf sterk”, eindigde Rodri. “Je komt sterker terug.”

Manchester City speelt vanavond overigens op verplaatsing in Brighton.

De politie pakte in de nacht van dinsdag op woensdag vijf personen op. Ze werden verhoord maar er was nog onduidelijkheid over het aandeel van elk van hen. Alle vijf verdachten moesten een nacht in de cel blijven en ze verschenen in de loop van donderdag voor de onderzoeksrechter in Gent. Drie verdachten werden in verdenking gesteld voor schuldig verzuim maar vrijgelaten onder voorwaarden, onder meer een verbod om voetbalmatchen bij te wonen. De man die de agressie pleegde en de man die de sjaal afnam werden aangehouden door de onderzoeksrechter.