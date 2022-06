Spelen met de gezondheid? Ongerustheid over gevolgen propvolle voetbalkalender

De internationale voetbalkalender zit propvol. Van juli tot juni volgend jaar is er quasi non-stop voetbal. Met amper rustpauzes of herstelmomenten. ‘Niet bevorderend voor de gezondheid óf voor de prestaties.’

Kevin De Bruyne haalde het al aan voor het vierluik in de Nations League begin juni. “We hebben iets meer dan drie weken vakantie per jaar. Als spelers kunnen we wel praten over rust, maar we hebben er niets aan te zeggen.”

Thibaut Courtois hekelde de drukke kalender vorig jaar evenzeer.

“Wij delen de visie van De Bruyne en Courtois”, zegt Prof. Dr Vincent Gouttebarge van de wereldwijde spelersvakbond FIFPRO. “Ik heb wel stilaan het idee dat de spelers iets opener durven communiceren over de problematiek - ook dankzij de media. Iedereen is kritischer.”

Maar er verandert bitter weinig. Het lijkt integendeel elk seizoen erger te worden.

Van de Jupiler Pro League - dat zagen we dinsdag op de kalendervoorstelling - tot de Premier League. Gouttebarge: “Iedereen wil zoveel mogelijk wedstrijden organiseren. Terwijl het waarborgen van de gezondheid van spelers toch de prioriteit moet zijn.”

“Het is heel bijzonder dat er een WK in december gespeeld wordt. Dat lijkt niet bevorderend voor de gezondheid of de prestaties van de spelers te zijn. De meeste landen krijgen een week voorbereiding op het WK, normaal zijn er dat minstens drie. De groepsdynamiek zal helemaal anders zijn. En dan is er meteen na de WK-finale de voortgang van de nationale competities. De spelers keren vanuit een warm land terug naar een koud klimaat. Hoe kunnen zij nu acclimatiseren? Er is een behoorlijke mix van factoren die hoogstwaarschijnlijk een negatieve impact zullen hebben.”

Prof. Dr. Vincent Gouttebarge (FIFPRO) onderzocht eerder depressieve klachten bij voetballers. Beeld Hollandse Hoogte

Het was eigenlijk surreëel de voorbije weken. Terwijl de Nations League nog volop bezig was, begonnen ploegen als STVV, OH Leuven en Zulte Waregem al aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “De afgelopen periode was kenmerkend hoe de beslissers op internationaal niveau aankijken tegen topspelers. Het aantal rustdagen tussen twee wedstrijden, de rustperiode om te herstellen na het seizoen… Je zou daar toch minstens drie weken vakantie moeten krijgen. Vier à vijf weken is ideaal. De spelers moeten daarin een paar fases doorlopen om fysieke en mentale rust te krijgen. Decompressie om de intensiteit en druk van de competitie wat los te laten, cognitief afstand houden van het voetbal om optimaal te herstellen, en dan zich weer richten op de aankomende voorbereiding.”

Extra blessures verwacht Gouttebarge in eerste instantie niet. “Omdat het WK niet gespeeld wordt na een intensief volledig seizoen - de vermoeidheid zal minder groot zijn. Dat is zowat het enige positieve.”

In de maanden daarna valt dan af te wachten hoe hun lichaam op alles zal reageren.

Op mentaal vlak zullen de spelers alleszins getest worden dit seizoen. Ofwel voetballen ze een heel jaar aan één stuk door, ofwel moeten ze in november plots een maand geen wedstrijden spelen. “Om prestaties te leveren moet je geprikkeld zijn”, aldus Gouttebarge. “Aan jongens die geen WK spelen, vraag je om zes weken te overbruggen door middel van extra rust, trainingen en oefenwedstrijden. Niet simpel en ver van ideaal.”

Rudy Heylen. Beeld rafc.be

Dat bevestigt Rudy Heylen van Heavy Mental, mental coach bij Antwerp en verbonden aan de VUB. “Je zal het lichaam vaardig moeten maken in het herstel. Tot een synergie komen tussen lichaam en geest. Elk momentje van rust dat je kan pakken, zal je ook moeten pakken. Het microherstel wordt heel belangrijk. Jezelf de rust gunnen om eens een halfuurtje niets te doen - ook niet kijken op de smartphone, een vergif. Gooi die GSM weg. Die recuperatiemomenten zijn cruciaal. Net als de juiste voeding en een goede slaapkwaliteit. Zeker voor de WK-gangers.”

De beperking aanvaarden

Voor zij die in de periode november-december bij hun ploeg blijven heeft hij volgende raad. “Eerst en vooral: aanvaard de beperking dat er geen competitiewedstrijden worden gespeeld. En drie weken voor de volgende match, moet je opnieuw in uitdagingsmodus gaan. Dat kan door competitie te stimuleren op training bijvoorbeeld.”

Gemakkelijk wordt het allemaal niet.

Niet fysiek en niet mentaal. Gouttebarge besluit met een kwinkslag. “Het grote geld is leidend, hé. Voetbal is en blijft big business. Maar we zullen in dialoog blijven gaan met de grote voetbalbonden.”