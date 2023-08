Spanje grijpt met deze wereldtitel de macht in het vrouwenvoetbal

Zoveel power en mateloos veel ervaring zijn nog te weinig als je er met technisch surplus, tactische discipline, duelkracht en furie overheen kan rollen. 1-0 (Carmona 29’), Spanje was verdiend wereldkampioen bij de rust. Na een strafschopmisser (Hermoso 65’) ging het voetbal overboord. Engeland zette alles op spierballengerol. La Roja bleef outstanding aan de bal, Mary Earps moest haar beste wedstrijd van de zeven keepen.

Wereldkampioen met een halve ploeg

Het was pas Spanjes derde WK. Voor deze editie had het zelfs nog nooit een groepsfase-wedstrijd gewonnen. In Wellington, Nieuw-Zeeland, verloor het in groep C met 4-0 van Japan. In de knock-outfase klopte het Zwitserland, Nederland en Zweden. De finale was hun eerste wedstrijd in Australië.

Niet alleen spelers, ook coaches winnen of verliezen bekers. De vorige coach van Spanje werd door de speelsters buitengewerkt in 2015. Zijn opvolger, Jorge Vilda, liet bijna een hele ploeg rebellen thuis. Allemaal toppers die niet meer voor de coach wilden spelen. Battle, Bonmatí, Caldentey en Putellas, vier finalisten, denken er ook zo over. En nu? Vader Vilda is de voorzitter van de vrouwenfederatie. Bondsvoorzitter Rubiales zegt dat de criticasters niet van hun land houden. Spanje is wereldkampioen. .

De coach van Engeland, Sarina Wiegman, heeft van al haar wedstrijden op een groot toernooi er maar twee verloren: de WK-finale in 2019 met Nederland en die van 2023 met de Lionesses. Het was koud, Wiegman zat er na de pauze wat schichtig en naar te staren. Wiegman moet gezien hebben dat er veel meer swing in Spanje zat.

Progressie

Engeland heeft tien jaar gebouwd aan het internationaal succes, met een doorgedreven professionalisering en het uitbouwen van de fanbase. Eerst Europees kampioen, een jaar later een eerste WK-finale. Spanje had net een jaar langer nodig voor de hoofdprijs. België wil ook stappen zetten maar heeft minder middelen en een veel kleinere bevolking.

Salma Paralluelo (19), de beste jonge speelster van het toernooi, stopte pas een jaar geleden met atletiek op het hoogste niveau. Het zegt eigenlijk evenveel over haar groot talent als over hoeveel progressie de sport en de speelsters nog kunnen maken.

Spanje is de negende wereldkampioen, de vijfde naam op de beker. Het was een baanbrekend WK. Het trok heel veel publiek en aandacht voor het vrouwenvoetbal. De halve finale van de Matildas was het best bekeken televisieprogramma ooit in Australië. Recordcijfers en vooral: dit was niet langer de VS tegen de rest. De Amerikaanse vrouwen waren vier keer wereldkampioen en vanaf het begin, in 1991, altijd bij de beste drie. De halve finalisten down under waren vier landen die nog nooit wereldkampioen waren.

De globalisering was opvallend maar, vanaf de kwartfinales is er toch vooral plaats voor de (rijke) Europese landen. Geld is wel degelijk een issue. Achtstefinalisten Zuid-Afrika, Nigeria en Jamaica hadden betaalproblemen. Toen Nigeria won van Australië reageerde analist Ian Wright: “Pay them!” FIFA-baas Infantino raaskalde in een toespraak dat vrouwen zelf de macht hebben om te veranderen. Dat zal wel. Maar hij nog veel meer. Het prijzengeld voor de mannen is vier keer meer. De bonden en de bobo’s, mannen, moeten voor verandering zorgen. De vrouwen moeten gewoon goed, almaar beter, voetballen.