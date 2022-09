Spaarmodus? Evenepoel knalt iedereen voorbij op slotklim

Even leek het op Innsbruck 2018. Daar veroverde Remco Evenepoel stormenderhand de wereldtitel wielrennen bij de junioren. Teruggekeerd na tijdverlies, reed hij bergop zijn belangrijkste rivalen één voor één voorbij. Hij zou wereldkampioen worden met een kleine anderhalve minuut voorsprong.

Het was een beetje een déjà vu toen Evenepoel gisteren in rit achttien op acht kilometer voor de top van de Alto de Piornal besloot om in de aanval te trekken. Het was bergop, maar dat was er bij Evenepoel niet aan te zien. Zijn benen draaiden weer razendsnel, hij reed in sneltreinvaart naar alle vroegere vluchters om die dan verbluft ter plekke te laten.

Evenepoel probeerde zich in zijn haast van Enric Mas te ontdoen. De Spanjaard is de enige die een eindzege van Evenepoel nog in de weg kan staan. Zijn voorsprong op Mas bedroeg gisterenmorgen bij de start 2:01.

De aanval van Evenepoel was nergens voor nodig. Roekeloos. Of het was de eerzucht die het haalde? Het gevoel dat het kon, die tweede ritzege. En ook, gewoon, omdat hij het leuk vindt.

Mas was uiteindelijk de enige van wie Evenepoel zich niet kon ontdoen. Dat kwam een beetje door de hulp van zijn ploegmaat Carlos Verona en een beetje door de hulp van de Spaanse motoren. Evenepoel regelde de zaken dan maar bij de sprint naar de finishlijn, waar eerst de arme Robert Gesink nog kansloos werd bijgehaald. “Ik heb in de winter hard aan mijn sprint gewerkt en dat loonde hier”, zei de Belg in het interview na de aankomst.

Zijn winst: zes seconden bonificatie op Mas. In het klassement maakt dat nu 2:07 verschil tussen Evenepoel en Mas.

Steun van Pogacar

Evenepoel is heer en meester in deze Ronde van Spanje. Dat heeft hij gisteren alweer bewezen. Misschien heeft hij wat gewoekerd met zijn krachten. Zo bekeken heeft Jonas Vingegaard, de Deense Tourwinnaar aan wie Evenepoel zich in deze Vuelta heeft gespiegeld, Tadej Pogacar op een zuiniger manier geklopt.

Morgen is er nog een zware rit en dan zal blijken of Evenepoel met overschot naar Madrid rijdt, dan wel of hij zich gisteren deze moeite beter had bespaard. Zei teammanager Patrick Lefevere eerder van de week niet: “Wie een grote ronde wil winnen, moet krachten sparen waar hij kan”? Maar spektakel, dat was het wel.

Pogacar gelooft overigens in een eindzege van Evenepoel. “Hij ziet er erg goed uit. Naar mijn mening kan hij dit tot een goed einde brengen. Hij is kalm en sterk. Of ik verrast ben? Iedereen kent zijn talent.”