▶ Spaanse bondsvoorzitter zorgt opnieuw voor ophef door beelden van obsceen gebaar tijdens WK-finale

De heisa rond de Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales (45) gaat nog niet liggen. Nadat hij Jennifer Hermoso op de mond had gekust na de zege op het WK, is er nu ophef over de manier waarop Rubiales tijdens de finale de beslissende Spaanse goal vierde. Op beelden is te zien hoe de man zijn geslachtsdelen opzichtig aanraakte tijdens een viering in de loge, op enkele meters van de Spaanse koningin Letizia en haar dochter Sofía.

Het gedrag leidt tot veel commotie. Hermoso zei aanvankelijk op Instagram-live al lachend dat ze “het niet leuk vond”. Later op de avond vroeg ze om de kwestie niet groter te maken dan ze is. Het was een “gebaar van vriendschap en dankbaarheid”, aldus de Spaanse wereldkampioene. “De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie en zijn gedrag tegenover ons allen is top”, liet ze weten in een verklaring aan de Spaanse pers. “We hebben een WK gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Rubiales weigerde zich te excuseren voor zijn uitbundige reacties, maar uiteindelijk deed de bondsvoorzitter dat toch. “Ik heb daar waarschijnlijk een fout gemaakt”, zei hij maandag in een videoboodschap. “Ik moet me verontschuldigen, er is geen ontkomen aan.”

Ondertussen heeft ook Spaans premier Pedro Sánchez geen goed woord over voor Rubiales. “Dat was een onacceptabele daad en de gemaakte excuses waren ook onvoldoende en ongepast”, zegt hij op een persconferentie in Madrid.

Sánchez volgt daarmee Spaans minister van Gelijkheid Irene Montero. Zij veroordeelde Rubiales’ actiemaandag al op X, voorheen bekend als Twitter. “Het is een vorm van aanranding waar wij vrouwen elke dag het slachtoffer van zijn en die tot nu toe onzichtbaar was. We moeten het niet normaliseren”, schreef ze. “Toestemming is de sleutel. Alleen een ja is een ja.”