Sowah lost hoge verwachtingen nog niet in bij Brugge

Zijn debuut was veelbelovend, een vervolg bleef evenwel uit. Na zijn prachtige assist op Noa Lang tegen KV Oostende liet Sowah (21) niet één sterke wedstrijd noteren. Nochtans geniet hij volop het vertrouwen van Philippe Clement, die de Ghanees in de voorbije acht wedstrijden steevast opnam in zijn favoriete basiself.

Zijn assistje staat in schril contrast met zijn acht goals en zes assists waarmee hij vorig seizoen bij OH Leuven een bepalende rol heeft gespeeld. Toen was hij goed genoeg voor Club Brugge om 9 miljoen euro neer te tellen bij zijn moederclub Leicester City.

Dat Sowah niet uit de verf kwam de voorbije weken zal dit weekend wellicht gevolgen hebben, met Ruud Vormer in de wachtkamer en Ignace Van der Brempt, die andermaal goed inviel tegen Man City. Verwacht wordt dat een van hen op de Bosuil de plek van Sowah zal innemen.

Geen paniek

Aan inzet of bereidwilligheid ligt het alvast niet. Het Afrikaanse loopwonder geeft sinds dag één het volle pond, elke dag arriveert hij naar verluidt met de glimlach op het gezicht in Westkapelle. “Een schitterende gast”, zo klinkt het. Bij Club Brugge maakt men zich niet druk in zijn valse start, ook al trok de landskampioen een recordbedrag voor hem uit.

Dat de Ghanees tot dusver onder de radar bleef, heeft veel met aanpassing te maken. Bovendien is hij van nature niet iemand die graag in de spotlights loopt. In de schaduw van Lang, De Ketelaere en Vanaken wil Sowah veeleer géén fouten maken, waardoor hij met de rem op speelt.

Op tactisch vlak is het immers aanpassen voor de aanvaller. Vorig seizoen blonk hij uit in het samenspel met Mercier en Henry, vaak vanuit de omschakeling. Op welke positie Sowah toen door Marc Brys ook werd uitgespeeld, telkens behoorde hij tot de uitblinkers in Leuven. Dat is nu helemaal anders. Blauw-zwart is ervan overtuigd dat één keer beslissend zijn veel zal veranderen voor de man van 9 miljoen euro.

De stap van een Belgische middenmoter naar de absolute topclub blijkt in ons land niet gemakkelijk. Getuige daarvan het lijstje binnenlandse transfers dat Club Brugge de voorbije vijf jaar realiseerde, van wie enkel Mats Rits, Clinton Mata en recentelijk ook Jack Hendry voltreffers waren. Vandaar ook dat blauw-zwart Sowah de nodige tijd zal gunnen om zich aan te passen aan het leven binnen een topclub. Tijd die nodig is in de wetenschap dat de aanvaller drieënhalf jaar geleden nog voor het Ghanese Right to Dream voetbalde.

Alleen doet de aanvaller er goed aan om het niveau snel op te pikken, om wakker te worden. Zeker nu Izquierdo en de Canadese MLS-sensatie Buchanan eraan zitten te komen.