Soudal vertrekt na 2022 bij Lotto om nieuwe hoofdsponsor van Patrick Lefevere te worden

Wielerploeg Lotto Soudal maakte vandaag in een communiqué bekend dat Soudal zich eind 2022 na acht jaar terugtrekt als co-sponsor. De Nationale Loterij zet de sponsoring na 2022 wél verder, maar het team van John Lelangue moet dus op zoek naar een nieuwe co-sponsor.

Soudal blijft wel in de wielerwereld actief, want het maakt vanaf 2023 vrij verrassend de overstap naar de ploeg van Patrick Lefevere, die vanaf dan als Soudal-Quick.Step door het leven zal gaan. Omdat Soudal pas over anderhalf jaar de nieuwe hoofdsponsor wordt, moet Lefevere volgend jaar op een alternatieve manier zien te overbruggen. “Ik maak maandag op de tweede rustdag in Andorra de naam van de nieuwe hoofdsponsor voor 2022 bekend. Dat zal niet Soudal zijn”, zegt Patrick Lefevere. Enter opnieuw Quick.Step, dat voor één keer uit zijn rol van nevensponsor komt en in 2022 het budget zal volstorten dat ze normaal van 2022 tot 2025 in de ploeg zou investeren. Quick.Step krijgt in ruil de gratis naamsponsoring van 2023 tot 2025.

Lefevere, 67 inmiddels, kondigde afgelopen winter nieuwe, ambitieuze plannen aan. Hij bouwt zijn ploeg rond de huidige Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Ronde van Vlaanderen winnaar Kasper Asgreen heeft bijgetekend. Sprinter Fabio Jakobsen, die vorig jaar een levensbedreigende val maakte in de Ronde van Polen, maakt deel uit van de langetermijnplannen van Lefevere. En natuurlijk is er het jonge Belgische rondetalent Remco Evenepoel, die al een contract heeft tot einde 2026.

Soudal stopt na 2022 als co-sponsor bij de Lotto-ploeg om hoofdsponsor te worden bij het team van Patrick Lefevere. Beeld Photo News

Daarvoor heeft Patrick Lefevere veel geld nodig. “Alle renners die deel uitmaken van de huidige ploeg, willen graag blijven. Ze willen blijven delen in het succes”, zegt Lefevere. “Maar ze willen ook graag meer verdienen. Zelf ben ik niet iemand die zijn renners minder wil betalen. Dat zou een heel slechte manier zijn om ze gemotiveerd te houden.”

Het onverwachte afhaken van sponsor Deceuninck enkele maanden geleden, bracht Lefevere in een vervelend parket. “Ik heb voor de komende jaren grotere budgetten nodig”, zegt hij. Die vindt de teammanager dus bij Soudal, al is nog niet bekend hoeveel geld de expert in chemische bouwspecialiteiten in de ploeg zal pompen.

Deceuninck-Quick.Step is de meest succesvolle wielerploeg van de huidige WorldTour, maar speelt in de middenafdeling als het om budgetten gaat. Hij houdt het zelf liefst een goed bewaard geheim, maar Lefevere zou beschikken over een budget rond twintig miljoen euro. Dat is minder dan de helft van Ineos Grenadiers, dat over 45 miljoen euro beschikt. Ook Jumbo-Visma (de ploeg van Van Aert), UAE (Pogacar) en Bahrein hebben meer geld.