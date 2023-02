Soudal-QuickStep sluit nieuw pak slaag niet uit in Omloop

De honger naar succes in 2023 is extra groot na het rampzalige voorjaar in 2022. Soudal-QuickStep gaat morgen met Yves Lampaert voor winst in de Omloop en rekent ook op zijn nieuwe ploegleider, Iljo Keisse. ‘Aan ons om te bewijzen dat we het nog altijd kunnen.’

“Ken je dat gevoel vlak voor een eerste schooldag? Dat je je handboeken al moet afhalen en kaftpapier moet kopen? Wel, zo voel ik mij nu.” Iljo Keisse (40) lacht er eens mee, hij voelt zich duidelijk goed in zijn nieuwe rol.

Hoe anders is het om de Omloop te verkennen vanuit de auto in plaats vanop de fiets? Keisse zegt dat hij zich snel heeft aangepast. “Maar ik merk dat ik nog altijd heel nerveus ben. Alles is nieuw. Het is hetzelfde wereldje, maar een andere rol en ik moet nog heel veel leren. De eerste keer als ploegleider zou je kunnen vergelijken met de eerste keer de Omloop rijden als profrenner. Het is wel een voordeel dat ik nog maar pas gestopt ben. Vorig jaar heb ik de Omloop zelf nog gereden, ik sta echt heel dicht bij de renners.”

Keisse heeft met iedereen gekoerst die morgen aan de start staat. Voor Soudal-QuickStep zijn dat Davide Ballerini (winnaar in 2021), Yves Lampaert (tweede in 2020), Tim Declercq, Kasper Asgreen, Casper Pedersen, Florian Sénéchal en Jannik Steimle. “In dat opzicht sta ik zeker dichter bij hen dan andere ploegleiders.”

Lampaert vindt het soms raar om Keisse op een andere manier te begroeten. “Maar ik vind het tof”, klinkt het. “Hij heeft zijn leerschool gekregen bij Walter Planckaert, Tom Steels en Wilfried Peeters, waardoor hij een heel boek van ervaring in zijn hoofd heeft. Hopelijk kan hij dat uitspelen in de koers.”

Zware concurrentie

De ploeg hoopt dat dit voorjaar anders zal zijn dan de mislukking van 2022. “Vorig jaar was zeker niet wat we ervan verwacht hadden”, erkent Keisse. “Zaterdag is al een eerste belangrijke test. Maar het zou ook kunnen, als je naar andere ploegen kijkt en de kwaliteit waarmee zij aan de start komen, dat we nog altijd slaag gaan krijgen. Dat kan. Laten we hopen van niet. In het verleden is dat niet zo vaak gebeurd, maar de Omloop is wel altijd een moeilijke koers voor ons geweest en dat zal waarschijnlijk ook dit jaar zo zijn.”

Lampaert: “Je wordt tegenwoordig heel snel afgeschreven, vind ik. Dat is op zich niet erg, het is nu aan ons om te bewijzen dat we het nog altijd kunnen en ik denk ook wel dat we daartoe in staat zijn.”

Kersvers ploegleider ljo Keisse stapt in zijn wagen. Beeld Photonews

Soudal-QuickStep heeft een brede kern, maar geen echte spits. “In het Vlaamse voorjaar is dat zeker een nadeel”, weet Keisse. “Voor de echt grote koersen missen we iemand die op de cruciale momenten mee kan met de grote twee, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. We hebben wel jongens die met hen kunnen wedijveren, maar die moeten het anders aanpakken.”

Lampaert geeft toe dat ze niet de grootste namen hebben. “Maar in de Ronde van Vlaanderen kunnen wij wel rekenen op Julian Alaphilippe, die een knap palmares heeft. En ik vind ons niet te onderschatten met iemand als Ballerini. Ik zou niet graag met hem naar de aankomst rijden. Op alle fronten hebben we wel een pion die we kunnen meeschuiven.”

Elke kans grijpen

Bij Soudal-QuickStep staat het openingsweekend hoog op de agenda. Keisse: “Elke koers die je kunt winnen, moet je ook winnen. En als Lampaert de Omloop kan winnen, dan mogen we zijn seizoen geslaagd noemen.”

Lampaert zet sowieso op iedere klassieker zijn zinnen, stelt hij. “Ik wil zaterdag meestrijden in de finale. Mijn benen voelden goed tijdens de verkenning. Dat zegt zeker niet alles, maar ik heb het liever zo dan omgekeerd. Ik hoop vooral dat ik nog niet op 100 procent zit. Het zou wel tof zijn mocht ik op 98 procent zitten.”

Drie jaar geleden was Lampaert heel dicht bij een overwinning in de Omloop, toen verloor hij in de sprint van Jasper Stuyven. Zijn de kansen nu even groot, ook omdat Van Aert en Van der Poel niet meedoen? “In theorie schuif je twee plaatsen op”, zegt de tijdritritwinnaar in de Tour de France. “En als je aan kansberekening doet, is de kans om te winnen inderdaad groter dan bijvoorbeeld in de Ronde.”

Ook zonder Van Aert heeft Jumbo-Visma natuurlijk een sterke kern. Ineos Grenadiers verwacht Lampaert ook. “Ik weet niet of er een ploeg zal zijn die de koers wil dragen, maar ik verwacht wel een open strijd met de grote motoren die er tot op het einde bij zijn.”

Of er een ideaal scenario in zijn hoofd zit? “Ja, alleen aankomen in Ninove.”