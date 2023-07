Soudal-QuickStep jaagt nog steeds op eerste ritzege: ‘Elke kopbeurt was verschrikkelijk’

Een etappe met ruim 3.300 hoogtemeters over vijf stevige hellingen, dwars door het bloedhete Centraal Massief: gefundenes Fressen voor Julian Alaphilippe.

erwijl de Franse chouchou dapper meeglipte in de vlucht van de dag en daarbij Kasper Asgreen in steun kreeg, stierf hun nog steeds fel gehavende kompaan Fabio Jakobsen (sinds zijn val in Nogaro) in de achtergrond al heel vroeg duizend doden. Zijn achterstand ging van 4 minuten naar 8, 10, 15, 20 en uiteindelijk 34 in Issoire. ‘Chaperons’ Dries Devenyns en Michael Morkov brachten hem ruim binnen de tijdslimiet binnen, maar wat een gevecht was het alweer geweest.

De Europese kampioen had het over een hele slechte dag. “Dan gaat een mens aan alles twijfelen: mijn voorbereiding, mijn gewicht, of ik wel Tour-waardig ben zelfs. Op deze manier vind ik het écht niet meer leuk.”

Vooraan ging Alaphilippe op de laatste klim, de Côte de la Chapelle-Marcousse, voor de bijl. Samen met Skjelmose, Barguil en Kwiatkowski probeerde hij in de dalende 24 kilometer tot de finish nog naar de kopgroep toe te rijden. Tevergeefs. Typerend voor hoe het hem nu al anderhalf seizoen vergaat. Weinig sprankelend, vaak machteloos, op zoek naar zichzelf en zijn oude topniveau. Manager Patrick Lefevere verwacht meer voor het geld van een tweevoudig wereldkampioen.

“Ik kan me niks verwijten, ik heb het maximum gegeven”, zei Alaphilippe. “Ik vocht voor een top tien en had dat liever voor de ritzege gedaan. Maar het was moeilijk, van kilometer 0 tot 167. Elke kopbeurt was verschrikkelijk. Ik kan me niet herinneren dat ik mezelf al ooit zo veel pijn deed op de fiets.”

Weinig prijzengeld

Wroeten, wringen, vechten. Zo gaat het nu al tien dagen lang in de Ronde van Frankrijk voor Soudal-QuickStep. Elf jaar is het inmiddels geleden dat de ploeg in de eerste tien etappes niet aan winnen toe kwam. In Parijs stonden ze toen helemaal met lege handen, zelfs geen strijdlustprijsje.

Die dreiging is opnieuw acuut. De teller staat voorlopig op amper 2 plaatsen in de top 10, 4 in de top 20 en 8 in de top 30. In het teamklassement houdt het enkel Alpecin-Deceuninck achter zich. En op de financiële verdienstenlijst sloot het op de eerste rustdag de rij van 22 met 3.600 euro, amper 0,9 procent van het tot dan toe verdeelde prijzengeld (365.000 euro).

Voor het eerst in twaalf jaar lijkt Soudal-QuickStep ook niet de meest succesvolle ploeg ter wereld te worden. De 34 zeges (waarvan 9 op conto van Remco Evenepoel) zijn lang niet kwaad. Maar dat zijn er al 8 minder dan UAE en 6 minder dan Jumbo-Visma.

Uiteraard kun je de ploeg niet sportief afrekenen zonder de budgettaire limieten te benoemen. Wat dat betreft levert Soudal-QuickStep stilaan een ongelijke strijd en dat uit zich op heel veel vlakken. Toch mag er best wat verantwoordelijkheid rusten op de schouders van de kopstukken, sommigen met zware contracten: klassieke winnaars als Alaphilippe en Asgreen, jongens die wereldtop zijn in de sprint of onmenselijk hard met een fiets kunnen rijden zoals Lampaert en Cavagna.

Zoals Lefevere de balans van het klassieke voorjaar graag opmaakt in Luik, zo zullen we dat hier ook doen op de Champs-Elysées. “Ondanks het moeilijke eerste deel is het belangrijk om het moreel te bewaren”, vindt Alaphilippe. “Er rest ons nog een halve Tour.”

Vandaag, de rit naar Moulins, is wellicht de laatste sprintkans voor Parijs. Jakobsen: “We zijn er nog. Ik blijf mijn uiterste best doen.”