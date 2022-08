Soler maakt einde aan Spaanse droogte en wint rit in de Vuelta

Primoz Roglic, kopman van Jumbo-Visma en winnaar van de laatste drie Vuelta’s, is zijn rode leiderstrui na één dag alweer kwijt. Het leek de klassementsleider van de Ronde van Spanje toch maar beter de komende etappes de luwte van het peloton op te zoeken en van daaruit de concurrentie in de gaten te houden. Ploeggenoten opdracht geven drie weken lang het rode tricot te verdedigen, kan zomaar de hele ploeg oproken.

Vorig jaar deed Roglic hetzelfde, zij het niet in de vijfde etappe, zoals gisteren, maar in de tiende. Na vier dagen in het rood, liet de Sloveen het in een bergrit lopen en durfde het aan ruim elf minuten te verliezen op Odd Christian Eiking van EF, die daarop zeven dagen als klassementsleider langs de Spaanse menigten mocht trekken. In rit 17, een ongekend zware bergetappe, zette Roglic de zaak weer recht en pakte opnieuw de rode leiderstrui, maar dan definitief.

De Eiking van 2022 heet Rudy Molard van Groupama-FDJ. De 32-jarige Fransman is de nieuwe leider van het algemeen klassement. Het was de uitkomst van een plannetje. Vooraf had hij zijn ploegmaats ervan overtuigd dat hij op een dusdanige achterstand in het algemeen klassement stond, dat het rood mogelijk was. In 2018 had hij dat immers ook al geflikt, óók in de vijfde etappe.

Molard was met Fred Wright van Bahrein kort daarachter nipt de best geklasseerde renner in een kopgroep die bijna 5 minuten eerder aankwam in finishplaats Bilbao dan het door Jumbo-Visma gecontroleerde peloton. Wright staat op 2 seconden tweede in het algemeen klassement. “Gelukkig is het gelukt”, jubelde Molard, “maar ik had veel stress.”

Winnaar van de etappe werd een dolgelukkige Marc Soler, die als knecht van Tadej Pogacar een compleet mislukte Tour de France had beleefd. Eerst veinsde hij op het laatste klimmetje dat zijn vormcrisis nog niet voorbij was. Daarna accelereerde de Spanjaard vanuit laatste positie en won vlak voor de kopgroep.

Daarmee maakte hij een eind aan een ongekende Spaanse droogte. Want het was liefst 121 etappes geleden dat een Spanjaard een rit won in een van de drie grote ronden: Ion Izagirre in etappe zes van de Vuelta van 2020.

Druivenkoers

Ook in eigen land werd er gekoerst. In en rond Overijse in Vlaams-Brabant stond de 62ste editie van Druivenkoers op het programma. De Fransman Matis Louvel won verrassend. De renner van Arkéa-Samsic ging er in de slotfase op de Moskesstraat alleen vandoor. Achter hem sprintte zijn landgenoot Arnaud Démare naar de tweede plaats. De Belg Dries Van Gestel finishte als derde.

Mathieu van der Poel maakte in de Druivenkoers zijn rentree. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck was vanwege een gebrek aan vorm uitgevallen in de Tour de France en reed sindsdien alleen nog enkele criteriums. Hij eindigde in het peloton.