Sockeloen, het bedrijf achter de sokken van Van Aert: ‘Profs kopen soms ‘stiekem’ kousen bij ons. Van der Poel won er de Ronde mee’

De voorraad lag eigenlijk al sinds de Ronde van Vlaanderen in de kasten van Sockeloen in Uithoorn, bij Amsterdam. “Kan wel eens gaan leven als die geweldige Belg weer wint”, dacht Jasper Ockeloen (32) over de tricolore ‘Half mens, half brommer’-sokken die hij net had ontworpen en gedrukt. Maar de Belg kreeg corona en kwam niet eens aan de start van Vlaanderens Mooiste. Gelukkig was daar een paar maanden later de Tour. Met een geweldige Wout van Aert. “En zo werden ze alsnog gelanceerd”, lacht Jasper.

De sokken gaan ondertussen vlotjes over de toonbank. Vooral richting België, merkt Jasper. En vooral dus sinds Van Aert er afgelopen week een in het oog springend trainingsritje mee afwerkte aan de zijde van Tiesj Benoot. “Toen we ze hem cadeau gaven, lachte Wout nog dat ‘Half mens, half brommer’ misschien net wat te veel grootspraak was om mee rond te rijden”, vertelt Jasper Ockeloen. Tussen start en finish moet Van Aert ­sowieso verplicht zijn hagelwitte en aerodynamische Jumbo-Visma-exemplaren aan. “Hij had ze wel willen dragen op het criterium van Roosendaal, maar dat mocht niet. Het was een fijne verrassing toen ik zag dat hij ze tijdens die training alsnog aanhad.”

Jasper Ockeloen is de vriend van wielrenster – en ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma – Riejanne Markus (27). Nederlands kampioene en prima knecht van Marianne Vos tijdens de Tour de France Femmes. Maar zo kwam het dus dat de sokken in etappe 16 van de Tour de France – toen Jasper en Riejanne te gast waren bij het Nederlandse De avondetappe – bij Van Aert terechtkwamen. “Ze zijn eigenlijk bedacht na een column van Thijs Zonneveld, die Van Aert ‘Half mens, half brommer’ noemde toen die vorig jaar tijdens een koers alweer eens fenomenaal aan het brommeren was. Thijs en ik gaan vaak samen fietsen en maakten ooit al eens ‘waaiersokken’ samen.”

Sokken in de kofferbak

Het is ondertussen tien jaar geleden al dat Jasper zijn eigen sokkenbedrijf Sockeloen uit de grond stampte. Hij was toen zelf wielrenner op continentaal niveau en merkte het belang op van een goed paar kousen op de fiets. “Op een dag zag ik op de koers een Italiaan sokken vanuit de kofferbak van zijn wagen verkopen. Dat marcheerde gigantisch. Ik kocht meteen z’n hele koffer leeg en begon een eigen handeltje.” Gaandeweg bouwde Jasper zijn eigen merk op. Een ‘S’ aan zijn familienaam toevoegen en Sockeloen was geboren.

Vandaag werken er elf mensen aan de sokken van Sockeloen. Het bedrijf maakt hoofdzakelijk fietssokken. Sokken zijn serious business. Een paar gestroomlijnde, razendsnelle exemplaren, kosten algauw 45 euro. Een op maat gemaakt paar, inclusief consult in de windtunnel, 1.000 (!) euro. “Da’s natuurlijk weggelegd voor profs, ook al hangen die helaas vast aan het contract met hun kleding­sponsor. Gelukkig hebben we onze beste producten ook allemaal in een volledig witte versie en kopen profrenners ze ‘stiekem’ bij ons. Mathieu van der Poel? Die won de Ronde van Vlaanderen en de Strade met sokken van Sockeloen.” (lacht)