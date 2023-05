Snooker hoopt op een Brecel-effect: ‘We hebben nood aan minder café, en meer sport’

Met een WK snooker op zak hoopt Luca Brecel de sport in België nieuw leven in te blazen. Liggen in de weg: twee kibbelende federaties, het label ‘cafésport’ en dure vierkante meters. ‘Een appartementsblok levert een pak meer op dan een snookerhal.’

“Ik weet niet wat er nu zal gebeuren, maar ik kijk er alleszins naar uit.” Met pretoogjes verkondigde Luca Brecel na zijn overwinning tegen Mark Selby in de finale van het WK snooker hoe de interesse in snooker in zijn thuisland “geëxplodeerd” is, hoe fans en media smulden van zijn stoten, op en naast The Crucible in Sheffield.

Wat Kim Clijsters ooit voor het tennis betekende of Nina Derwael recenter voor de gymnastiek, hoopt de Limburgse snookerheld nu voor het groene laken te doen: een heropleving, misschien zelfs een glimp opvangen van de gloriejaren van weleer.

In Middelkerke, op een steenworp van het strand, leken de hoogdagen van de jaren 80 de afgelopen week eventjes terug. Het televisiescherm, met daarop de kunststukjes van Luca Brecel, deed ook de vier snookertafels van Serena Snooker weer glanzen, vertelt uitbater Marc Vandenbussche (65). “Elke wedstrijd werd het drukker, ook rond de tafels. Veel mensen vroegen me ook om uitleg: ‘Hoeveel punten levert die blauwe bal precies op?’ De sport wordt weer ontdekt.”

Zijn zaal is een van de oudste in ons land. In 1983 plantte Vandenbussche hier dertien snookertafels neer, en zag de rage met de zeewind meevaren vanuit het Verenigd Koninkrijk. Snooker was wild, in vergelijking met de belegen biljarters leken de heren met nette pakken en strikjes op de BBC wel rocksterren - en ze werden door het blad Humo dito behandeld, met grote interviews.

Marc Vandenbussche (Serena Snooker in Middelkerke): ‘Elke wedstrijd van Brecel werd het hier drukker, ook rond de tafels. Veel mensen vroegen me ook om uitleg. De sport wordt weer ontdekt.’ Beeld © Stefaan Temmerman

“De eerste jaren hadden we vijfhonderd leden, er kwamen spelers vanuit Brussel helemaal tot hier. Het was elke avond volle bak. Niet veel later waren er in West-Vlaanderen alleen al meer dan honderd plekken waar je kon snookeren”, herinnert Marc Vandenbussche zich. “Hoeveel het er vandaag nog zijn? Twaalf.”

Samen met de snookerhallen zijn ook de leden weggedeemsterd. Van de 10.000 leden bij de snookerfederatie, schieten er nu nog een kwart over. Zelfde verhaal met de BBC-kijkcijfers van het WK trouwens. In 2009 al foeterde Ronnie O’Sullivan dat de sport “gewoon saai aanvoelt” en zich in een “neerwaartse spiraal” bevond, in 2010 verklaarde The Guardian het professionele circuit haast dood.

35 vierkante meter

Dat die voorspelling niet is uitgekomen, is vooral te danken aan een sterke groei in Azië. Volgens Rupert Wittebols, penningmeester van de Vlaamse Snookerfederatie, vormt de huidige heldenstatus van Luca Brecel een unieke kans om ook hier een kentering teweeg te brengen.

Wittebols slaat mea culpa: “In het verleden hebben we die kansen zelf laten liggen.” Enige jeugdwerking of uitgebouwde opleidingsstructuur ontbrak lange tijd volledig. Pas sinds kort zijn er voor het eerst een aantal erkende coaches opgeleid door de Vlaamse trainersschool. Dan is het misschien niet zo heel erg raar dat de openbare omroep of de politiek snooker lange tijd niet serieus namen.

De perceptie van ‘caféspel’ speelt snooker - al dan niet terecht - parten. Op de Vlaamse topsportlijst is er geen spoor van snooker, waardoor er ook geen subsidies zijn. “Zelfs nadat ik in 2001 goud won op de Wereldspelen (in Japan, MIM) kregen we geen dossier rond”, zegt Bjorn Haneveer, vandaag snookercommentator bij Eurosport.

Beeld Photo News

Of het sportieve succes van Brecel daar iets aan verandert, is maar de vraag. Niet alleen vanwege het gebrek aan een fysieke component. “Willen we een sprong maken, dan moeten alle partijen aan hetzelfde zeel willen trekken”, zegt Haneveer, doelend op twee federaties die in de clinch liggen: de Belgium Billiards and Snooker Association (BBSA) en de Vlaamse Snookerfederatie (VSF), die elk hun stukje territorium beschermen.

“We hebben nood aan een schone lei op vlak van bestuur”, ziet ook Marc Vandenbussche, al is er wel meer aan de hand dan enkel intern gebakkelei. De verdwijnende snookerhallen lijken vooral een verhaal van centen. “De oude cinemazalen die ooit omgeturnd werden tot snookerhallen zijn nu allemaal appartementen geworden.”

Ook Wittebols ziet dat uitbaters kunnen rekenen. Eén snookertafel, inclusief beweegruimte, is al snel 35 vierkante meter. Wil je een tiental lakens met daarnaast ook nog wat zittafels en een toog, dan is de eindsom 400 à 500 vierkante meter. “Zo hebben we veel zalen zien verdwijnen. Een appartementsblok levert nu eenmaal een pak meer op.”

Uitbaters van snookerhallen zien bovendien dat het moeilijk opboksen is tegen darts, zeker bij de jeugd. Ook Dancing Dimi gaf zijn sport een boost, maar is het verhaal betaalbaarder. Een snookertafel koop je immers niet even vlug vlug in Decathlon. En wie als volstrekte beginner al ooit in een snookerhal is beland, weet dat die zichzelf aan een fikse dosis masochisme blootstelt - probeer maar eens één rode bal te potten. Dan maar een pijltje, of een kleinere pooltafel.

“Met een beetje begeleiding raak je nochtans een heel eind”, zegt Vandenbussche. “Waar ligt je hand op het laken? Hoe hou je die keu deftig vast? Na één à twee sessies kan je echt wel wat ballen beginnen potten.”

“Mijn kleinzoon begon al op zijn drie jaar te spelen, vanop een bak bier. Hij vindt het fantastisch.” Al zit in die bak bier natuurlijk ook een deel van het perceptieprobleem, weet Vandenbussche. “Als we willen dat ouders hun kind naar een club sturen, moet snooker minder café worden, en meer sport.”