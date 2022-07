Sneller, minder naïef en slimmer, zo heeft het vrouwenvoetbal zich ontwikkeld

De top van het vrouwenvoetbal is in korte tijd flink geprofessionaliseerd. Dat heeft gevolgen voor het spel: minder afstandschoten en meer sprints. Tommy Stroot, coach van de Europese topclub Wolfsburg, duidt bij de start van het EK vier trends.

Snelheid

Topvoetbalsters leggen per wedstrijd zo’n 10 kilometer af. Die afstand is in de loop der jaren niet veel veranderd. De snelheid waarmee dat gebeurt wel: die is aanmerkelijk omhoog gegaan, blijkt uit onderzoek van de FIFA naar de WK’s van 2015 en 2019.

Met camera’s en infraroodlicht werd de afstand en snelheid van speelsters gemeten. Wat bleek? Er werd minder geslenterd of gelopen en meer gesprint. Gemiddeld werd er in 2019 door teams 1,8 kilometer op volle snelheid gesprint (meer dan 23 km per uur), 29 procent meer dan vier jaar daarvoor. Tussen 19 en 23 km per uur was de toename 15 procent.

“De intensiteit is duidelijk veranderd”, zegt Tommy Stroot, sinds vorig jaar trainer bij de Duitse topclub VFL Wolfsburg. “Dat zal ook niet stoppen, want de top in Europa is nu zo breed dat je fysiek steeds stappen moet blijven zetten om de concurrentie voor te blijven.” Bij Wolfsburg speelt de vrouw die in de Women’s Champions League gemiddeld de meeste sprints aflegt: de Poolse Ewa Pajor kwam vorig seizoen tot 86 keer.

Stroot ziet dat niet alleen het algemene fysieke niveau hoger is, ook de speelwijze speelt een rol. “Over het algemeen wordt er door ploegen meer druk gezet, zeker in bepaalde gebieden en fases van de wedstrijd. Ik zie meer ploegen die aantrekkelijk willen spelen en snel de bal terug willen. Vijf jaar geleden waren er meer teams waarvoor het niet uitmaakte of ze de bal hadden of niet.”

Meer balveroveringen

Het aantal balveroveringen is flink toegenomen. Van gemiddeld 107,4 per wedstrijd steeg het naar 126,1 per wedstrijd. Ook het totale aantal duels nam toe: van 205,4 naar 216. Dat blijkt uit de cijfers van statistiekenbureau Opta van de laatste vier grote internationale toernooien (EK 2013, WK 2015, EK 2017 en WK 2019).

“Er wordt beter verdedigd”, zegt Stroot stellig als hij de cijfers hoort. “Ik ben nu tien jaar actief in het vrouwenvoetbal en ik zie dat als de duidelijkste ontwikkeling. Individuele spelers verdedigen beter, maar er wordt vooral ook als team beter verdedigd. Wat de laatste lijn toelaat, wanneer er wordt in gegrepen, het contact met de keeper, dat is allemaal vooruitgegaan.”

Met Wolfsburg reikte de Duitse coach dit jaar tot de halve finale van de Women’s Champions League. In de groepsfase, waarin de zestien beste teams van Europa spelen, zijn hele grote uitslagen inmiddels een uitzondering. Ook op het EK is de top meer aan elkaar gewaagd dan vroeger, met zes teams (Spanje, Engeland, Frankrijk, Zweden, Duitsland en Nederland) die in staat worden geacht de titel te halen. “Ploegen weten ook beter wat hun kwaliteiten zijn”, zegt de coach van Wolfsburg. “Ze gaan er echt niet meer met 10-0 uit. Het naïeve van sommige teams is er echt wel uit.”

Aanvallend slimmer

Als er beter verdedigd word, moeten aanvallers zich aanpassen. “Een speelster krijgt niet heel veel kansen”, legt Stroot de gedachte uit. “Dus de kansen die ze krijgt moeten er wel in.”

In het hele professionele voetbal is daarbij een verschuiving te zien, ook onder invloed van data. Die laten zien dat hoge voorzetten niet zo effectief zijn, net als doelpogingen buiten de zestien. De trend is richting lage voorzetten en kansen creëren binnen de zestien, ook bij de voetbalsters in de wereldtop.

Uit de cijfers van Opta blijkt dat het aantal voorzetten in vier toernooien drastisch afnam. Van gemiddeld 31,9 per wedstrijd naar 22,2. En het totale aantal doelpogingen nam af, maar binnen het strafschopgebied wordt juist vaker geschoten.

Het is een voortdurend proces van actie en reactie. Eerst probeerden ploegen de bal vooral bij de eerste paal of centraal voor de goal te krijgen. “Maar dat valt de tegenstander natuurlijk ook op, dus die gaat daarop verdedigen”, legt Stroot uit. Met Wolfsburg kopieerde hij daarom een ideetje van Bayern München, dat profiteerde van ruimte bij de tweede paal. “Daar hebben we heel wat doelpunten uit gescoord dit jaar.”

Betere keepers

En dan is er nog een punt waarover soms lacherig over wordt gedaan: het niveau van de keepers. Er valt een pijnlijke compilatie met beelden van vreselijke blunders en doelvrouwen die een hoge bal over zich heen zien vliegen. Het is deels een fysieke kwestie: gemiddeld zijn doelvrouwen kleiner dan doelmannen, en ze hebben minder sprongkracht. Het doel is niet kleiner dan bij mannen.

“Maar de kwaliteit van de keepers op het hoogste niveau is gewoon echt wel hoger geworden”, zegt Stroot. Natuurlijk kan er altijd nog wat misgaan, zegt hij erbij. “Maar in de top wordt echt minder geblunderd dan tien jaar geleden. Daarom heeft ook niet zo veel nut om vanaf 35 meter op het doel te schieten, en dat was vroeger wel anders.”