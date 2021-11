Sluit Mertens seizoen in schoonheid af?

Door de derde zege op drie poulewedstrijden voor het eerste reekshoofd Krejcikova-Siniakova wisten Elise Mertens en Su-Wei Hsieh voor aanvang van hun laatste groepswedstrijd dat ze voldoende hadden aan setwinst tegen Sharon Fichman en Giuliana Olmos om door te stoten naar de laatste vier op de WTA Finals. Onze landgenote en haar Taiwanese partner deden meteen ook maar wat vertrouwen op door de Canadees-Mexicaanse combo – hartstochtelijk aangemoedigd door het thuispubliek – met 6-4, 7-6 te verslaan. Dat was alweer voornamelijk de verdienste van de 25-jarige Limburgse die haar tien jaar ouder dubbelmaatje mee over de streep trok en naar een halve finale tegen de Japanse Shuko Aoyama en Ena Shibahara.

“We wisten op voorhand dat we maar één set moesten winnen”, zei Mertens. “Maar dat maakt zo’n match er niet eenvoudiger op. We waren gelukkig erg geconcentreerd en speelden heel agressief. Dat is ook nodig op deze ondergrond. De ballen gaan hier enorm snel. Vooral overdag maar ’s avonds ook. Dat heeft ons goed geholpen.” Hopelijk kunnen ze er ook van profiteren in hun eerste gezamenlijke halve finale op de WTA Finals. “Dit was me nog niet eerder gelukt in mijn carrière”, wist Mertens die tijdens haar twee vorige Masters-deelnames (met Schuurs in 2018 en Sabalenka in 2019) telkens in de poules sneuvelde. “Dit maakt me dan ook heel gelukkig. Het is fijn dat ik er nu wel in slaag met mijn nieuwe partner. We hopen uiteraard zover mogelijk te geraken. Het toernooi is nog niet gedaan.”

Mertens en Hsieh speelden twee keer eerder tegen Aoyama-Shibahara, in de halve finales van Wimbledon en Indian Wells, en telkens wonnen ze. Meer nog, telkens behaalden ze uiteindelijk ook de titel. Dat is vanzelfsprekend ook de bedoeling in Guadalajara. Die eindstrijd, tegen Krejcikova-Siniakova of Melichar-Schuurs, staat vandaag om middernacht al gepland. Het zou het seizoen van Mertens alweer een gouden randje geven. Grandslamtitels op de Australian Open en Wimbledon, en daaraan gekoppeld een notering als beste dubbelspeelster ter wereld, combineerde ze met een tornooizege op de Grippsland Trophy (in Melbourne) en een finale in Istanbul in het enkelspel. Mindere optredens op de Olympische Spelen en tijdens de Fed Cup én toch ook wel wat blessureproblemen, waardoor ze voor het eerst in vier jaar het seizoen zal afsluiten buiten de top 20, zouden helemaal vergeten zijn met een laatste finale(winst) in het laatste tornooi van het jaar. Best eerst maar eens die Japanners opzijzetten natuurlijk.