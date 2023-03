‘Slotfase wordt als voorbereiding op een sprint’: ploegentijdrit in Parijs-Nice volgens experimenteel concept

Voor het eerst sinds 1993 wordt vandaag nog eens een ploegentijdrit gereden in Parijs-Nice. En niet zomaar een. De 32,2 kilometer in en rond Dampierre-en-Burly worden afgehaspeld volgens een nieuw experimenteel format, dat vooral kopmannen een (klein) voordeel biedt.

Wat maakt deze ploegentijdrit (TTT) zo bijzonder?

Normaal wordt de eindtijd per team bepaald door de vierde renner die over de finish komt en krijgen geloste renners hun reële rijtijd aangerekend. In dit nieuwe experiment, volgens artikel 2.5.014 van het UCI-reglement in specifieke gevallen toegestaan zolang het maar duidelijk op voorhand wordt gecommuniceerd, wordt dat laatste principe uitgebreid. En geldt de chrono van de eerste renner voor de ploeg als eindchrono. Elke renner krijgt dus nu zijn eigen tijd. Puur op de keeper beschouwd betreft het een individuele tijdrit, gereden in ploegverband.

Welke tactische gevolgen brengt het met zich mee?

Renners, en dan vooral kopmannen, die op het einde nog wat overschot hebben, hoeven nu geen drie ‘blokken aan het been’ mee te sleuren. Ze kunnen versnellen en solo finishen. Tijdritspecialisten kunnen die kopman(nen) in die slotfase extra lanceren en mee naar een toptijd loodsen. Keerzijde van de medaille: pionnen die al vroeg aan de bak moeten om de basissnelheid hoog te houden, riskeren buiten tijd te worden gefietst. De limiet ligt op 30 procent.

Hoe zal dat in de praktijk in zijn werk gaan?

Vicewereldkampioen tijdrijden Stefan Küng (Groupama-FDJ): “Tot 2, 3 kilometer van de finish ga je gegroepeerde teams zien, zoals in een gebruikelijke TTT. Omdat je nu eenmaal sneller vooruitkomt als je zo lang mogelijk samenblijft en met meer coureurs makkelijker kunt recupereren in de wielen.”

Maxime Monfort (ploegleider Lotto-Dstny): “De tweede, derde en vierde man in de ketting, die hun kopbeurten anders gereserveerder uitvoeren omdat ze mee moeten finishen, kunnen zich nu in de slotfase total loss rijden voor hun kopman. Het zal een beetje lijken op een lead-out richting sprint.”

Dreigen grote(re) verschillen tussen de kopmannen?

Küng: “Neen. Niet op dit vlakke parcours. Anders was het geweest mocht er op het einde nog een klimmetje van één à twee kilometer hebben gelegen. Ik verloor ooit TTT’s omdat de vierde renner moeite had om te volgen en er vertraagd moest worden. Daar hoef je hier als kopman geen rekening mee te houden.”

Volgens Grischa Niermann, ploegleider van Jumbo-Visma, zijn er, vergeleken met een gewone ploegentijdrit, door de kopman(nen) “één à twee seconden meer te winnen, eventueel in het licht hellende slot. Maar bepalend voor de eindzege worden ze zeker niet.” Monfort heeft het dan weer over “tien, vijftien seconden”.

Speelt dit in het voordeel van ‘tijdritploeg’ Jumbo-Visma?

Niermann: “Voor de ritzege mogelijk wel. Sinds januari wisten we al wie hier zou meedoen, dus hebben we op teamstage met die renners aandacht besteed aan deze ploegentijdrit en er specifiek op getraind. Het tegendeel zou maar al te gek geweest zijn. Belangrijk was om een in de breedte zo sterk mogelijk team aan de start te brengen, waarin de renners goed op elkaar zijn ingespeeld.” En of dat gelukt is: Vingegaard kan onder meer rekenen op (ex-)tijdritwereldkampioenen Foss en Dennis en hardrijders Affini, Tratnik en Van Hooydonck.

Breekt Pogacar en zijn UAE-maats het angstzweet nu al uit?

Sportief manager ‘Matxin’ Fernandez: “Nee. Voor teams met meerdere kopmannen wordt het kiezen, maar bij ons ligt alle focus op Tadej. Toch wordt het gecompliceerd. Wij hebben op ploegstage niet kunnen trainen op tijdrijden, omdat het toen wachten was op het juiste (Shimano-)materiaal. Het resultaat zag je in de TTT van de UAE Tour: pas achtste op 0.16 van Evenepoel en co. Pas vorige week zijn Tadej en co. er in Monaco echt aan toegekomen. Maar dan ook niet specifiek met déze groep. Felix Grossschartner, bijvoorbeeld, zat dit seizoen nog geen seconde op zijn chronofiets. Ook bij Tim Wellens was het miniem.”

Is dit in de toekomst voor herhaling vatbaar?

Mogelijk. Al toont Küng zich niet meteen een grote fan. “Ik vind een ploegentijdrit, zoals de term het letterlijk uitdrukt, echt een tijdrit per ploeg. Je start als team en je komt ook als team aan, met minstens vier à vijf pionnen. Maar ik begrijp wel dat ze dit soort TTT inlassen. (lacht) Ze willen duidelijk de spankracht verhogen.”