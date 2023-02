Slordig parkeerplan nekt vergunning: nieuw stadion Club Brugge zal niet voor dit jaar zijn

Het mobiliteitsplan leek altijd al de achilleshiel voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Een mastodont van 40.000 toeschouwers in een dichtbevolkte woonwijk, het gaat in tegen alle principes van een moderne voetbaltempel. Toch werd de omgevingsvergunning in oktober 2021 goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dat een aantal omwonenden in beroep zou gaan, stond in de sterren schreven.

De supporters zelf hadden trouwens al heel wat kritiek op het mobiliteitsplan, toen dat bekendraakte in onze krant. Club Brugge wil veel meer supporters met alternatieve vervoersmiddelen naar het stadion krijgen. Je zou als fan op voorhand moeten aangeven wanneer en hoe je naar de wedstrijd komt. Wie niet binnen zijn tijdslot of met het juiste vervoersmiddel aankomt, zou het stadion niet binnen mogen. Bij herhaalde overtredingen zou er zelfs een levenslang stadionverbod kunnen volgen. En als er niet voldoende parking voorhanden is, dan zou Club Brugge niet alle tickets mogen verkopen.

Verkeerde informatie

Dit mobiliteitsplan, hoe onrealistisch ook, is wel een verplichte voorwaarde voor de bouw van het stadion, gezien de beperkte ruimte in Sint-Andries en de overlast die dat met zich zou meebrengen. Donderdag kregen de buurtbewoners gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: de omgevingsvergunning werd vernietigd.

Enerzijds geeft de raad in zijn arrest aan dat er een schending is van een Brugse gemeenteverordening. Die bepaalt dat de parking van een nieuw gebouw op het bouwperceel zelf moet worden ingepland. Dat is bij Club Brugge niet het geval.

Anderzijds zegt de raad dat er mogelijk verkeerde informatie is gebruikt bij het inschatten van de mobiliteit. De zestien buurtbewoners die de zaak hebben aangespannen stelden zelf een deskundige aan. Zo bleek dat de gegevens uit een supportersenquête van 2015 waren gebruikt. Daarbij werden elementaire fouten gemaakt. Zo werden er bij de autobezettingsgraad een aantal dubbeltellingen gedaan, waardoor dit uitkwam op een voordeliger 2,7 personen per auto in plaats van 2,2.

Ook werden er foute conclusies getrokken bij de modal split, de verhouding tussen de verschillende vervoersmiddelen. Zo ging men er in het project-MER verkeerdelijk vanuit dat op dit moment 69 procent van de supporters met de auto komt, terwijl het 83 procent zou zijn. Of dat 9 procent met de fiets zou komen, in werkelijkheid ligt dit eerder rond de 4 procent. Bij het openbaar vervoer zat men er zelfs nog meer naast: daar werd er gezegd dat het om 8 procent zou gaan, terwijl het slechts 2 procent is. Ook hier lagen vooral rekenfouten aan de basis van een verkeerde voorstelling van zaken, wat Club Brugge betwist.

Demir zet door

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil in ieder geval een oplossing uitwerken. “We gaan zo snel mogelijk iedereen rond de tafel brengen.” De Brugse schepen voor Ruimtelijke Ordening Franky Demon (cd&v) betreurt de beslissing. “Het wordt na al die jaren steeds moeilijker om positief te blijven, maar toch blijf ik geloven in een goede afloop van dit dossier.”

De vraag is of Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zelf nog verder wil na een zoveelste tegenslag. Hijzelf was niet bereikbaar voor commentaar. Club reageerde wel op zijn website: “Club Brugge stelt vast dat na zestien jaar de plannen voor de bouw van een nieuw voetbalstadion opnieuw stoten op een rechterlijke vernietiging.” Over hoe het nu verder moet, wordt met geen woord gerept.

Het Vlaams Gewest krijgt nu vijf maanden om een nieuwe beslissing te nemen. Daartegen kan opnieuw beroep aangetekend worden.