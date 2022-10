Slechts één Rode Duivel kan zich dit weekend tonen aan miljoenenpubliek

In 2017 publiceerden La Liga, Real Madrid en Barcelona een bericht dat de clásico 650 miljoen mensen over de hele wereld zou kunnen bereiken. Een cijfer ingefluisterd door de verdeler van de televisierechten. Op zijn hoogtepunt, met de beste Lionel Messi en de beste Cristiano Ronaldo, met de vete tussen Pep Guardiola en José Mourinho, zette de clásico zichzelf in de markt als de match van 1 miljard kijkers.

Die 650 miljoen was het potentiële publiek in de 182 landen waar de clásico werd uitgezonden, maar het werkelijke aantal kijkers lag naar schatting ergens tussen 80 en 100 miljoen. Sinds het vertrek van Messi en Ronaldo uit Spanje merkt La Liga een daling in de interesse.

De clásico heeft met het duel tussen topspitsen Robert Lewandowski en Karim Benzema aan sterrengehalte gewonnen, maar de magnitude van het vorige decennium ontbreekt vandaag. De Belgische kijker mist Thibaut Courtois. Met zijn rug wordt geen enkel risico genomen. Hij wordt pas volgend weekend terug verwacht. Eden Hazard speelde in meer dan drie jaar Real nog geen enkele officiële clásico.

Maandag wordt Courtois wel op het gala van de Gouden Bal in Parijs verwacht. Hij is de topkandidaat voor de Lev Yashin-award voor beste keeper ter wereld.

De Haaland-show

In Engeland kijken ze vol verwachting naar de cijfers van de topper tussen de twee dominante machten van de afgelopen vijf jaar. Het record in eigen land op betaaltelevisie staat op 4,5 miljoen kijklustigen voor Liverpool-Man United in 2020-2021. Volgens de Premier League heeft haar competitie een bereik van 4,4 tot 4,7 miljard mensen ter wereld, maar gemiddeld kijken er 12 miljoen mensen per match.

Kevin De Bruyne drukt graag zijn stempel op topmatchen. Zondag kijkt de wereld in de eerste plaats wel naar Erling Braut Haaland.

Drie van de vier hoogst aangeschreven Rode Duivels in de Serie A staan dit weekend niet op een veld. Romelu Lukaku mag dan wel helemaal hersteld zijn van de heupblessure, hij heeft eerst nog een conditionele achterstand op te halen. Zondag tegen Salernitana ontbreekt hij. Begin volgende week ondergaat hij nieuwe conditietests. Pas als die helemaal bevredigend zijn, hervat hij met de groep. Zijn comeback is gepland voor Fiorentina, over acht dagen. De medische staf van de Duivels kijkt goedkeurend toe. Vanaf dan kan Lukaku opbouwen richting WK.

Charles De Ketelaere hervat volgende week de groepstraining bij Milan. Alexis Saelemaeckers vervolgt zijn revalidatieprogramma. Ook hij zit op schema om half november weer fit te zijn.