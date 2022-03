Slechte transfers, rare coaches en spelers uit vorm: hoe Beerschot weer in 1B is beland

In juni 2021 vertelde Beerschots ondervoorzitter Walter Damen dat hij een heilige schrik had voor een ‘Sheffield-scenario’. Beerschots Engelse zusterclub zakte na een knap debuutseizoen een jaar later kansloos uit de Premier League. We zijn nu negen maanden na het bewuste interview en Damens nachtmerrie is werkelijkheid geworden.

De kiem voor de degradatie werd vorige zomer al gelegd. In het tweede luik van het seizoen 2020-2021, toen smaakmaker Tissoudali vertrok en de kampioenenroes van 1B was uitgewerkt, bleek de Kielse kern al veel beperkingen te hebben. Extra kwaliteit was welkom, maar in eerste instantie kwam het bestuur af met een Kroaat van 21, een Griek van 18, een Ghanees van 18 en een Belg van 23. Ervaring op het hoogste niveau: nihil.

Van de twaalf nieuwkomers in deze campagne was geen enkele een absolute voltreffer. De gehuurde Moisés Caicedo speelde voor de winterstop een paar sterke matchen, maar was in januari alweer weg. Na Nieuwjaar toonde die andere huurling Felipe Avenatti dat hij kan wegen op een verdediging, al scoort hij moeilijk. Al de rest: matig tot zwak.

Trainers ontslagen

Na de eerste transferperiode stond Beerschot al laatste met één op achttien. Tussendoor viel sterkhouder Ryan Sanusi uit met een zware blessure. Al snel raakte ook het vertrouwen van de ploeg aangetast. Slachtoffer van het povere begin was trainer Peter Maes.

Beerschot nam dan de vreemde beslissing om zijn lot in handen te leggen van een Argentijn die de Belgische competitie totaal niet kende. Hoeft het te verbazen dat de gok met Javier Torrente slecht uitdraaide? “Torrente was geen succes”, vertrouwde een speler ons onlangs toe. “Tactisch was hij onvoldoende onderlegd.”

De Ratten trokken met Torrente op winterstage naar Spanje, trainden daar vier keer en bakten er ook na Nieuwjaar weinig van. Pas begin februari besliste het clubbestuur dan toch om Torrente te vervangen door assistent Greg Vanderidt. Het kalf was dan eigenlijk al verzopen.

Te midden van al die sportieve chaos haalden te weinig spelers hun niveau. De exponent van de terugval is Raphael Holzhauser. Van Zilveren Schoen naar Loden Schoen in een jaar. Ondertussen weegt zijn zware contract wel door op het budget. De kans dat de Oostenrijker meegaat naar 1B lijkt dan ook klein.

Op het Kiel keert men best terug naar de basis: mannen met wie je naar de oorlog kunt. Of zoals Joren Dom het onlangs zei: “Is de sfeer in de groep zoveel slechter dan vorig jaar? Nee, maar de betrokkenheid is niet bij iedereen even groot.”