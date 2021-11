Slechte generale repetitie voor Club: Brugge 2-1 onderuit op veld van Mechelen

De coronaperikelen en bijbehorende stress hadden Club geen deugd gedaan, zo bleek in de beginfase. Het eerste kwartier was volledig voor KV Mechelen. Na twee minuten volgde al een eerste serieuze waarschuwing. Hairemans leek er 1-0 van te maken, maar stond buitenspel. Enkele minuten later moest Mignolet redding brengen op een schot van Storm.

Het was bij momenten bibberen en beven achterin bij Club, waar Nsoki geen te beste beurt maakte als vervanger van Hendry. En toch waren de meeste kansen in de eerste helft voor blauw-zwart. De Ketelaere, die dinsdag nog speelde tegen Wales, Vormer én Dost stuitten op een sterk keepende Coucke. KV Mechelen kon tussendoor ook één keer dreigen. Souza miste van dichtbij een dot van een kans. 0-0 bij rust.

Philippe Clement greep in. Nsoki, Maouassa én Vormer bleven in de kleedkamer. Vooral de wissel van Vormer was merkwaardig. De Nederlander speelde, zeker in vergelijking met sommige ploegmaats, een degelijke eerste helft. Waar zat zijn landgenoot Noa Lang, bijvoorbeeld? Hij kwam niet in hun stuk voor. Fletse partij van de Oranje-international.

Clement kreeg (aanvankelijk) zijn gelijk. Kort na de pauze zette invaller Ricca prima voor. Vanaken besloot nog op Coucke, maar een alerte Dost tikte binnen (0-1). Job done voor Club? Wel integendeel. Het liet het commando weer aan KV Mechelen. En dan, in minuut 65: een heerlijke Mechelse aanval. Via Schoofs, Mrabti en Hairemans kwam de bal bij Cuypers, die knap afrondde (1-1).

Ruim 16.000 dolle thuisfans stuwden hun ploeg naar voren. Vanaken en co. kwamen er niet meer uit en... slikten de 2-1. Schoofs, net dé KV-speler waar je kort moet opzitten, kreeg álle vrijheid. Hij klopte Mignolet met een sublieme lob, al had de Club-doelman ook beter kunnen en moeten doen. Het AFAS-stadion ging los. Voor Schoofs was het een bekroning voor zijn ijzersterke match.

KV Mechelen hield stand en boekte z’n eerste zege tegen Club Brugge sinds 2014. Blauw-zwart gaat met kopzorgen richting de Champions League-wedstrijd tegen Leipzig. En niet alleen wegens de coronaperikelen. Het blijft achter met amper 10 op 21 en kan Union zeven punten zien uitlopen. Met na Leipzig ook nog een competitie- en bekerduel tegen Genk in het verschiet had een driepunter Achter de Kazerne welkom geweest.