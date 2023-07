Slap Anderlecht gaat wéér ten onder in Brusselse derby, Union neemt gedroomde competitiestart

“Het wordt een zware strijd. We zijn er klaar voor”, sprak Alexander Blessin voor de wedstrijd. Het waren geen loze woorden. Union startte scherp. Al na één minuut had het op voorsprong kunnen komen, maar Dupé redde een schot van Lapoussin. De toon was gezet. De thuisploeg creëerde kans na kans. Lynen trapte naast, nieuwkomer Mac Allister zag zijn schot afgeblokt en Nieuwkoop vond de paal.

Er hing een doelpunt in de lucht én het viel ook. Moris stuurde Lapoussin diep, die daarop Eckert Ayensa aanspeelde, en de spits trapte in één tijd binnen: 1-0. Knappe goal van Union, dat Anderlecht met amper twee passes uit verband speelde. In het slot van de eerste helft zag diezelfde Eckert Ayensa een kopbal nog op de dwarsligger stranden. En Anderlecht? Behalve een schotje van Dreyer (hoog over) viel er geen paars-witte mogelijkheid te noteren.

Beeld Photo News

De ploeg van Riemer moesten uit een ander vaatje tappen in de tweede helft. De bal was volledig voor paars-wit, Union kroop achteruit. Alleen kon Anderlecht weinig met dat overwicht doen. Een kopballetje van Dolberg, meer kreeg het lange tijd niet klaar.

In het slot had de Deense spits de gelijkmaker nog aan de voet, maar hij geraakte niet voorbij Moris. Het leek 1-0 te blijven, maar we kregen nog een strafschop voor Union na een vermeende handsbal van Vertonghen, die de bal op de rug leek te krijgen. De VAR liet begaan, Puertas zette de 2-0-eindstand op het bord. Slechte start voor Anderlecht, Union mocht meteen vieren.