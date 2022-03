Situatie rond Denayer baart Martínez zorgen: ‘Het is moeilijk bij Lyon’

Roberto Martínez is ongerust over de situatie van Jason Denayer (26). Geen speelminuten bij Lyon, op zoek naar ritme bij de nationale ploeg. ‘Ik hoop dat hij veel kan spelen bij ons zodat hij klaar is voor de wedstrijden in de Nations League.’ De Rode Duivels als reddingboei.

Twee tegendoelpunten in het Aviva-stadion. Voor de vijfde keer op rij konden de Rode Duivels de nul niet houden. Deze keer met het trio Denayer-Boyata-Theate in de verdediging en Mignolet in doel. Weinig echt op de proef gesteld - daarvoor speelden de Ieren te zwak - maar zowel bij 1-1 als bij de 2-2 gaven details in de zestienmeter de doorslag.

Philippe Albert vond Arthur Theate ‘de beste verdediger’ in Dublin. “Met hem kan je naar de oorlog. Hij heeft een goede pass in de voeten, is sterk met het hoofd.” Boyata vond de ex-international dan weer iets minder goed. “Je zag dat hij lange tijd geblesseerd was. En tegen Ierland moet je klaar zijn voor de fysieke strijd.”

En Albert kwam ook terug op de prestatie van Denayer. Ongelukkig bij de eerste Ierse goal, de bal week af op zijn lichaam, niet goed doorverdedigd bij de 2-2. “Hij stond daar inderdaad iets te ver van zijn man. Maar door een paar positiewissels stond hij plots links in plaats van rechts. Die automatismen heeft hij niet. Er werden veel kleine defensieve foutjes gemaakt bij de tegengoals. Verschillende Rode Duivels gaan door een moeilijke periode.”

Denayer is er daar één van. Hij heeft simpelweg een gebrek aan wedstrijdritme. Lange tijd incontournable bij zijn club Lyon. Sterkhouder bij de Fransen, bij de betere verdedigers in de Ligue 1. Maar sinds 5 december heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld op het hoogste niveau.

Eerst door een blessure, later door keuzes van trainer Peter Bosz. En door het gegeven dat Denayer zijn aflopende contract niet wenst te verlengen. Er is wel wat interesse voor de verdediger. Uit Spanje, uit Italië, uit Engeland.

Op 19 februari stond Denayer nog eens negentig minuten op het veld. Met Lyon II, op het veld van Fréjus Saint-Raphaël. In het Championnat national II. Slechts één keer haalde hij nog de kern van Lyon, in de laatste week voor de interlandperiode. Hij bleef de hele wedstrijd op de bank.

Het is nochtans niet zo dat Lyon het goed doet in de competitie. Een teleurstellende tiende plaats, een hoog aantal tegendoelpunten (37). Enkel Lens (39) doet slechter in de top tien.

Lyon hoopte een maand geleden bij monde van voorzitter Aulas - die lang wachtte om het kamp-Denayer een contractvoorstel te doen - nog steeds op een contractverlenging van de Rode Duivel. “Er is alleszins nog een kans”, zei hij. “De bal ligt in zijn kamp.”

Aulas weet op zijn 73ste hoe de voetbalwereld werkt. Hij verhoogt de druk langs alle kanten. Maar hoe meer de tijd vordert, hoe kleiner de kans lijkt dat beide partijen tot een akkoord komen. Zelf blijft Denayer er relatief rustig onder. Hij is niet iemand die het conflict opzoekt. De confrontatie evenmin.

Maar natuurlijk heeft zijn situatie bij zijn club ook impact op zijn situatie bij de Rode Duivels. Roberto Martínez was eerst en vooral ‘blij’ met hoe Denayer speelde. Om er daarna wel aan toe te voegen: “Jason was moe op het einde van de wedstrijd. Dat zag je. Hij moet fit worden via deze wedstrijden. Ik hoop dat hij veel kan spelen bij ons zodat hij klaar is voor de matchen in de Nations League.”

Lees: Martínez geeft hem wellicht een nieuwe basisplaats tegen Burkina Faso. Want: “Het is moeilijk bij zijn club.” Dat is een understatement van onze bondscoach. Hij maakt zich zorgen om zijn verdediger. Over zijn gebrek aan speeltijd, zijn gebrek aan ritme.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Denayer moet terugvechten, de verdediger miste in het seizoensbegin een paar matchen door corona. Hij zei daar destijds over: “Bij de nationale ploeg slaagde ik erin mijn vormpeil weer op te krikken, waardoor ik bij Lyon weer in de ploeg kwam en terug in een goed ritme geraakte.” Maar deze keer wordt het dus harder gespeeld door zijn club.

Denayer is iemand waar Martínez op rekent in de toekomst. Een speler waar hij in gelooft. Hij moet de defensie van de Belgen mee structuur geven. Als stille leider.

Denayer is 26 jaar, zijn beste jaren liggen nog voor hem. Stilaan lijkt hij klaar voor een stap hogerop in zijn carrière. Zich in de kijker spelen moet intussen gebeuren bij de nationale ploeg. In principe dinsdag opnieuw tegen Burkina Faso.