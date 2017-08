Simona Halep vervoegt Muguruza in finale ATP Cincinnati

De Roemeense, het tweede reekshoofd, zette de Amerikaanse wildcard Sloane Stephens (WTA 151) vlot opzij met 6-2 en 6-1. Na 55 minuten was de partij afgelopen.



Morgen staat Halep in de eindstrijd van het Western & Southern Open tegenover de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 6). Die klopte eerder op de dag de Tsjechische titelverdedigster Karolina Pliskova (WTA 1) met 6-3 en 6-2.



Als de 25-jarige Halep het toernooi wint, neemt ze maandag de leidersplaats op de WTA-ranking over van Pliskova. Het zou voor de Roemeense een primeur zijn.



Halep mikt op een zestiende WTA-titel, de 23-jarige Muguruza op een vijfde.