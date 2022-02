Simon Mignolet is na moeilijke herfst weer de oude: ‘Ik had nog een rekening openstaan’

‘Dit jaar word ik weer de oude’, voorspelde Simon Mignolet (33) op het Gala van de Gouden Schoen. En zie: nog geen maand later is ‘Big Si’ voor Club Brugge opnieuw de engelbewaarder van weleer. Eindelijk verlost van alle sportieve en (extra)sportieve zorgen.

12 januari, Antwerp Expo. Met een gigantische voorsprong op de achtervolgers sleept Simon Mignolet voor de derde keer op rij de trofee van Doelman van het Jaar in de wacht. Terwijl alle aandacht uitgaat naar de drie Gouden Schoen-kandidaten die avond, is Mignolet tevreden dat ook hij zijn verhaal kan doen: “De moeilijkste van de drie”, grijnst de Limburger, terwijl hij één oog houdt op de ontgoochelde Charles De Ketelaere aan de overkant van het podium.

Mignolet beseft als geen ander hoe hij in november niet zichzelf was. Onherkenbaar zelfs. Maar er was meer: “Ik ben een oom, mijn twee grootvaders en nog enkele mensen verloren. Ook naast het veld was het een lastig jaar.” Om vastberaden af te sluiten: In 2022 wil ik er opnieuw staan voor Club Brugge zoals ik er altijd stond. Dit jaar word ik weer de oude.”

Iets zeggen en het vervolgens ook doen, dat zijn de groten. Of hoe Mignolet zich de voorbije weken opnieuw ontpopte tot talisman van Club Brugge – meermaals was hij puntenpakker sinds de komst van Alfred Schreuder. Vier clean sheets in vijf wedstrijden, dit terwijl zijn verdediging ondanks enige beterschap nog steeds een beetje op wankele benen staat. Woensdag waren Nsoki en Odoi goed voor een zeventje, maar pakte Hendry wederom rood en was Sobol een viertje.

“We verdedigen beter dan voor nieuwjaar, ook omdat we als ploeg vaker de bal hebben. Vier clean sheets in vijf matchen is mooi, maar we moeten het blijven doen. Het moet gewoon opnieuw gebeuren.”

Beeld Photo News

Vast staat dat Mignolet opnieuw levensbelangrijk is voor Club Brugge. Man van de match in de kraker tegen Union én gisteravond in Gent, waar hij zich andermaal onklopbaar toonde. Tussenin ook sterk in Kortrijk, waar Club zelden of nooit de nul houdt.

“Ik ben blij dat ik opnieuw mijn oude niveau haal”, glimlacht Mignolet. “Al was het in december ook al wat beter, na die slechte novembermaand. (grijnst) Dat weekje rust en die stage in Spanje hebben deugd gedaan. Het traject dat ik sinds nieuwjaar heb afgelegd, is heel positief geweest. Nu wil ik verder belangrijk zijn voor de ploeg.”

Mignolet gaat nog een stap verder: “Eigenlijk had ik nog een rekening openstaan ten opzichte van de groep. Als je dan vervolgens als doelman jouw ploeg in zo’n moeilijke match kan helpen, maakt je dat individueel heel erg blij.”

Back to basics

Zijn goede prestaties zijn ongetwijfeld een opluchting voor Mignolet, die voor nieuwjaar eigenlijk nooit rust vond. Na het voor hem vroegtijdig afgelopen EK werd ‘Big Si’ er op speeldag twee tegen Union meteen ingegooid. Gaandeweg de eerste seizoenshelft begon zijn knieblessure opnieuw op te spelen, wat hem zichtbaar parten speelde. Eens helemaal fit begon de doelman in december zijn draai terug te vinden, met onder meer twee goede matchen in Genk. Om vervolgens na een deugddoend kerstverlof en een goede stageweek opnieuw de oude te worden.

Boven op een pak cruciale reddingen heerst Mignolet opnieuw in de grote rechthoek. En straalt hij eindelijk weer zekerheid uit. Dat hij de risico’s aan de bal opvallend vaker schuwt, komt hem alvast ten goede. Back to basics, moet de doelman hebben gedacht, al is die aanpassing mogelijk ook doorgesproken met de trainersstaf.

Beeld Photo News

Strafschoppen

Dat Mignolet terug is, heeft Julien de Sart geweten. De strafschopspecialist deed zijn naam woensdag opnieuw alle eer aan. Nadat hij Club in Genk eerder in een penaltyreeks naar de kwartfinales hielp, stopte Mignolet woensdag andermaal een belangrijke elfmeter. De doelman was, zoals altijd, goed voorbereid: “De vorige keer had hij daar ook getrapt, dus ik koos voor dezelfde hoek. Gelukkig trapte hij daar opnieuw.”

Voor Mignolet was het de zestiende strafschop die hij stopte of die door een tegenstander gemist werd in zijn carrière. Goed voor een percentage van 25,8 procent, waarmee hij zich nestelt tussen de allergrootste doelmannen in de wereld.

Wat de topkeepers in Europa betreft, spannen Alisson (36 procent) en Donnarumma (34,8 procent) de kroon. Zij hielden hun netten schoon bij ongeveer één op de drie strafschoppen. Oblak en Neuer draaien rond de 30 procent, terwijl bij Mignolet een op vier strafschoppen geen doelpunt werd. Collega-Rode Duivel Thibaut Courtois doet wat dat betreft een stuk slechter: hij komt niet verder dan 17,5 procent.

Wanneer we inzoomen op de strafschoppen die Mignolet de voorbije vijf seizoenen effectief redde, staat hij wat de Europese G5-competities én de Belgische betreft evenwel niet in de top twintig. Big Si stopte er in competitieverband in totaal drie, eentje werd tegen de paal getrapt. Opvallend genoeg voert Sinan Bolat die lijst aan met acht penaltyreddingen.