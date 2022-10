Simon Mignolet: de beste in België, maar toch niet Belgiës beste, zeggen ex-keepers

“We gaan nu toch niet de discussie beginnen over wie eerste keuze is bij de Rode Duivels? Over Thibaut Courtois bestaat geen twijfel. Je kunt niet zeggen dat hij slecht bezig is.” Geert De Vlieger, analist bij Play Sports en ex-international, maakt zijn standpunt meteen duidelijk. Hij noemt de situatie in doel op het WK straks een luxeprobleem.

“De Bruyne en Lukaku zijn onmisbaar. Maar als Courtois uitvalt, dan heb je met Mignolet wel een sterke vervanger. Het zijn gewoon twee wereldtoppers. Voor Mignolet is het misschien doodjammer, maar de keuze van de trainer is duidelijk gemaakt. En ik denk dat Mignolet die conclusie zelf ook al heeft getrokken. Volgens mij is hij zowat de enige Rode Duivel ooit die eruit ging zonder dat hem wat te verwijten viel of dat hij minder presteerde. Courtois zat gewoon in zo’n geweldige flow in zijn carrière dat er geen houden aan was.”

Jean-Marie Pfaff, die na Courtois de meeste caps telt als nationale doelman, wijst ook naar Robert Martínez. “Er kan maar één iemand spelen en dat bepaalt de bondscoach. Mignolet is fantastisch aan het keepen, maar Courtois maakte naam bij grote clubs zoals Chelsea en Real Madrid, waar hij toch serieuze mannen als Cech en Navas uit doel heeft gespeeld. Het is niet omdat Mignolet nu schittert in de Champions League dat Martínez op het WK Courtois aan de kant moet schuiven. De nationale ploeg is geen duivenkot.”

Preud’homme opvolgen

Waardering moet er volgens de twee ex-internationals wel komen in de vorm van de Gouden Schoen, die op 25 januari wordt uitgereikt. Mignolet kreeg de vorige vier edities telkens de trofee van beste doelman, maar in het referendum van de Gouden Schoen raakte hij nooit dichter dan de vierde plek in 2020. Het is intussen al van Michel Preud’homme in 1989 geleden dat een keeper nog eens de laureaat was.

De Vlieger: “De beste doelman kan toch ook gewoon de beste speler in de Belgische competitie te zijn? Het lijkt wel alsof het ene het andere uitsluit de voorbije jaren. Onbegrijpelijk.”

Pfaff knikt: “Aan wie anders dan Mignolet ga je de Gouden Schoen geven? Hij stáát er, in de competitie en in de Champions League. Club Brugge kan op hem rekenen, en omgekeerd. Mignolet kreeg drie jaar terug het vertrouwen van Bart Verhaeghe nadat hij bij Liverpool op een zijspoor was beland. Hij moest er wel 7 miljoen euro voor betalen en ook op zijn loon kwam commentaar, maar voor kwaliteit betaal je nu eenmaal en Verhaeghe had het geld, dus waarom niet? Nu heeft hij een keeper van uitzonderlijke klasse. Een vaderlijk figuur ook voor andere spelers. Een man met uitstraling en ervaring, die hij heeft opgedaan bij STVV, Sunderland en Liverpool. En hij kan nog zeker drie à vier jaar mee.”

De Vlieger meent dat de 34-jarige Limburger, die tien dagen terug nog tot juni 2026 bijtekende, zelfs nog makkelijk een zestal jaar mee kan. “Wie weet maakt hij zelfs nog de bouw van het nieuwe stadion van Club mee. Brugge heeft met Mignolet een topzaak gedaan. Zijn investering heeft zich al meer dan terugbetaald. Stilaan is het een trend dat Rode Duivels naar België terugkeren, maar met mannen als Nainggolan, Alderweireld en Vertonghen heb je toch het gevoel dat het allemaal wat minder is. Dat gaat niet op voor Mignolet. Brugge staat in de achtste finales van de Champions League, hij is een deel van dat succes. Sportief zijn er voldoende uitdagingen en ook familiaal voelt hij zich helemaal goed bij Brugge. Het werkt gewoon.”