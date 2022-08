Simeone zet Witsel in de verdediging, volgt Martínez?

“Het experiment van Diego Simeone werkt. Hij heeft er een centrale verdediger bij”, zegt sportkrant Marca.

“Axel Witsel vervulde zijn verdedigend werk met flair. Aan de bal was hij haast perfect”, volgens AS.

De Spaanse media zijn lovend over de 33-jarige Witsel, die zich in de voorbereiding profileert als centrale verdediger bij Atlético Madrid. Een rol die hij eerder al bij Borussia Dortmund invulde als vervanger van de geblesseerde Mats Hummels.

Diego Simeone probeerde Witsel er eind juli een eerste keer uit. Met succes. De Rode Duivel kon bekoren en blijft intussen zijn kans krijgen als verdediger. In de voorbije twee oefenmatchen, tegen Cádiz en Juventus, startte hij telkens als centrale schakel in een driemansdefensie, met afwisselend Savic, Hermoso, Reinildo en Wass naast zich. Witsel deed wat Simeone van hem verwachtte: rust brengen aan de bal, slim positie kiezen en met accurate inspeelpasses het middenveld bedienen. Een opvallende statistiek: liefst 131 van zijn 134 passes – en die gingen niet enkel breed – in deze voorbereiding kwamen aan.

Uiteraard gaat het slechts over oefenmatchen. En het moet gezegd: José María Giménez en Felipe krijgen, indien topfit, in principe nog steeds de voorkeur op Witsel. Maar dat Simeone met de Rode Duivel durft te schuiven, is duidelijk.

Nog progressie

“Witsel is groot en sterk, heeft een prima pass en staat tactisch goed. Hij heeft de kwaliteiten om centraal achterin te spelen”, vindt ex-ploegmaat Steven Defour. “Ik zie hem zeker in een driemansverdediging, vanuit de centrale rol. Van daaruit kan hij de passing verzorgen en moet hij minder man op man spelen. Of hij duelkracht mist? Dat vind ik niet. In de Bundesliga heeft hij op dat vlak veel stappen vooruitgezet. We zullen zien of Simeone een volwaardige verdediger ziet in Witsel, of eerder een back-up. Deze voorbereiding opent in elk geval perspectieven. Ik geloof dat Witsel onder Simeone beter zal worden, ondanks zijn leeftijd. Hij speelde in zijn carrière nooit bij een verdedigende ploeg. (grijnst) Simeone zal hem nog wat kneepjes van het vak kunnen leren.”

Voormalig Rode Duivel Jelle Van Damme vult aan: “Witsel heeft met Atlético een perfecte keuze gemaakt. Het is een club die bij hem past qua kwaliteit en uitstraling. De zes (controlerende middenvelder, red.) of centraal achterin, dat maakt hem niet zoveel uit. Hij heeft de kwaliteiten om op beide posities een meerwaarde te betekenen.”

Knelpunt bij België

Maandag begint het echte werk met het eerste competitieduel tegen Getafe. Zou Roberto Martínez kijken? De bondscoach gaf eerder al aan dat hij geen centrale verdediger in Witsel ziet. “Want hij is outstanding als zes.”

“Dat Witsel zich toont als verdediger is gewoon een troef voor de Duivels”, vindt Van Damme. “Of Martínez nu zou switchen of niet: dit biedt opties. Als je dit kunt bij Atlético, dan lukt dat ook perfect bij de nationale ploeg.”

Defour: “Wie weet zal Martínez het voorbeeld van Simeone volgen. Achterin hebben we weinig luxe. En aangezien de Duivels ook in een driemansdefensie spelen zie ik het werken. Zeker tegen verdedigend ingestelde opponenten. Witsel zou vanuit die positie kunnen inschuiven naar het middenveld om daar een overtal te creëren. Ik ben benieuwd naar zijn ontwikkeling bij Atlético.”

Giménez, normaal de vaste man centraal achterin, staat intussen wel dicht bij zijn comeback na een blessure. Hij beslist hoelang Witsel achterin blijft staan. Bij Dortmund was het vorig seizoen na vier matchen over met depanneren, afwachten of het experiment bij Atlético een langer leven kent.