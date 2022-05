Silvio Berlusconi (85) maakt toch comeback in Serie A met Monza: ‘En nu de scudetto winnen’

Hij dommelde even in. Armen gekruist, het hoofd een tikje naar beneden en de ogen gesloten. Het was minuut 90 in de promotiefinale. Terwijl iedereen rond hem op de tribune in spanning toekeek, leek Silvio Berlusconi geen stress te hebben. Tranquillo. Net op dat moment dwong AC Pisa met een ultieme goal verlengingen af. Zou hij dat doelpunt gezien hebben? We betwijfelen het.

Hoe dan ook, zijn AC Monza haalde het uiteindelijk met 3-4. Voor het eerst in de 110-jarige clubgeschiedenis speelt het volgend seizoen in de Serie A. Liefst 40 seizoenen kwam Monza uit in de Serie B, zonder te promoveren. Tot nu. Grazie, Silvio.

Kan iemand Ome Silvio even aantikken? Ik weet niet of hij de tegengoal van z’n ploeg heeft meegemaakt. #PisaMonza pic.twitter.com/MfpArTNXwU — Wesley Victor Mak 🇮🇹 (@WesleyVictorMak) 29 mei 2022

De champagne mocht ontkurkt, Berlusconi vierde gretig mee. “Het is dubbel feest. Milan pakt de titel, wij promoveren. Het kan niet mooier. Ik kijk al uit naar onze wedstrijden tegen Milan”, zei hij kort na affluiten. Berlusconi zette koers richting de kleedkamer, waar hij met de spelers uit de bol ging. Beelden van het feestje postte ‘il presidente’ zelf op Instagram. “Winnen went nooit. Ik beleef deze emoties alsof het de eerste keer is.”

Bij Sky Italia ging hij verder: “We gaan een sterk team bouwen voor de Serie A. Nu willen we de scudetto winnen en Champions League spelen.” Dat laatste zei Berlusconi weliswaar met een knipoog, maar de ambitie straalt er toch nog steeds van af.

Berlusconi heeft AC Monza een nieuw elan gegeven. De club schipperde de voorbije twee decennia tussen de Serie B en de vierde klasse. Twee keer gingen de ‘Biancorossi’ al failliet. Ook Clarence Seedorf kon in 2009 als investeerder het tij niet keren. Kortom, het was er instabiliteit troef.

Tot Berlusconi in september 2018, via zijn investeringsmaatschappij Fininvest, de club kocht voor zo’n 3,5 miljoen euro. Een koopje. En dat amper een jaar nadat hij AC Milan had verkocht voor 730 miljoen. Zijn doel: AC Monza, toen in de Serie C, zo snel mogelijk naar het hoogste niveau brengen.

Racecircuit

De club werd een soort ‘AC Milan light’. Hij stelde Adriano Galliani, voormalig vicevoorzitter bij Milan, aan als CEO. Dat er zoveel Milan in Monza zit, hoeft niet te verbazen. De stad ligt net ten noorden van Milaan én de club had eind jaren negentig al een samenwerking met de Rossoneri van Berlusconi.

Beeld Photo News

Hoewel Monza vooral bekend staat voor zijn legendarisch racecircuit, ging het plots ook snel in het Stadio Brianteo - goed voor 10.000 fans. Dankzij Berlusconi en zijn fortuin. Hij zou minstens 70 miljoen euro in de club hebben gepompt. Geld dat de steenrijke Italiaan overigens kan missen. Hij heeft een geschat vermogen van 5,5 miljard euro.

De sky was er plots de limit. Berlusconi probeerde zelfs Kaká te overtuigen om terug te keren uit pensioen. Een voorstel waar de Braziliaan over nadacht, maar uiteindelijk niet op inging. In 2020 promoveerde Monza naar de Serie B. Mario Balotelli speelde er, Kevin-Prince Boateng ook. Dit seizoen behaalde de ploeg van coach Giovanni Stroppa de promotie zonder grote namen. Tenzij topschutters Dany Mota en Christian Gytkjaer bij u een belletje doen rinkelen, natuurlijk.

Met de terugkeer van Berlusconi is de Serie A weer een opvallend figuur rijker. Een mediamagnaat. Een ex-premier. Een man van de controverse - denk aan de fraudezaken, seksaffaires en omstreden uitspraken.

Maar bovenal is Berlusconi in de voetbalwereld bekend als de succesvolste AC Milan-voorzitter ooit.

Kijkt u ook al uit naar de derby tussen AC Milan en AC Monza?