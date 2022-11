Shorttrackende broers Liu zeggen Hongarije vaarwel en kiezen voor China

De beslissing van Liu en Liu komt, al weerspraken ze het eerder, niet helemaal uit de lucht vallen. De twee volgden afgelopen zomer hun coach Zhang Jing, die na tien jaar in Hongaarse dienst naar China terugkeerde.

De band met hun coach is hecht. Toen de broers als tieners in 2007 en 2008 iets meer dan anderhalf jaar in Changchun trainden, werden ze door Zhang begeleid. Dat beviel zo goed dat ze haar uiteindelijk naar Hongarije haalden, waar ze bondscoach werd.

Onder Zhang boekten de broers, die op het ijs als een soort twee-eenheid opereren, veel successen. Samen veroverden ze tien Europese en acht wereldtitels. Ook op de Spelen was het prijs. In 2018 tekenden beide broers, samen met Csaba Burjan en Viktor Knoch, voor het eerste winterolympisch goud in de Hongaarse sportgeschiedenis. Ze wonnen de ploegenaflossing.

In Peking afgelopen februari voegde Shaoang (24), de jongste broer daar het tweede goud aan toe. Hij won de 500 meter. Na afloop kon hij zijn zege vieren met de vlag die zijn moeder had gemaakt. Ze naaide de Hongaarse driekleur aan de Chinese vlag vast. Dat moest weerspiegelen dat zij zich in beide landen geworteld voelen. “Ik ben fiftyfifty”, zei Shaolin Sandor (26) daarover.

Commerciële kansen

Ze voelden van kinds af aan een sterke verbondenheid met het land van hun vader. Hij kwam in de jaren negentig op goed geluk met de trein naar Europa en verdiende als kunstschilder op de toeristische Vacistraat zijn geld in Boedapest.

Maar mogelijk zit er meer dan vaderlandsliefde achter hun overstap. Vorig jaar lieten Liu en Liu al weten dat ze grote commerciële kansen zien in het land met 1,4 miljard inwoners. En omdat ze de taal spreken – schrijven is een ander verhaal – zijn ze populair bij de Chinese fans.

Bij de start van het wereldbekerseizoen in Noord-Amerika waren de Liu’s opvallende afwezigen. Met de bekendmaking van hun overstap door de Hongaarse bond werd duidelijk waarom ze ontbraken in Montreal en Salt Lake City. De regels schrijven voor dat bij verandering van land schaatsers een jaar lang niet aan internationale wedstrijden mogen deelnemen. Pas volgend seizoen zullen ze zich in het rode pak van China op het ijs kunnen laten zien.