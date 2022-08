Sérgio Conceiçao: ‘Als je die passie niet hebt om alles te winnen, waar ben je dan mee bezig?’

Op minder dan vijf kilometer van waar zijn vader destijds furore maakte, duikt in Seraing plots een nieuwe Sérgio Conceiçao op. Hetzelfde uiterlijk, hetzelfde vuur. Zondag speelt hij voor het eerst tegen Anderlecht.

Even vrolijk kijken voor de foto. Een knipoog, gevolgd door een grijns naar de fotograaf. Dan toch. Sérgio Conceiçao (25) lijkt in veel aspecten op zijn vader. Qua uiterlijk, maar ook in de omgang. “Normaal hou ik niet van interviews. Na vandaag moeten ze me dat even niet meer vragen, hoor.”

Waarom heb je eigenlijk voor Seraing gekozen?

“Het project van de club sprak me aan, en ik ben hier met open armen ontvangen. Ik kon ook naar een Portugese eersteklasser, maar ik wilde graag eens in het buitenland spelen. België is op dit moment de beste keuze voor mij.”

Het was wellicht niet onbelangrijk dat je Luik al kende van vroeger?

“Ik heb mooie herinneringen aan die periode, daardoor was ik inderdaad snel geneigd om in België te tekenen. Eerst kwamen we alleen in de vakanties naar hier, maar we hebben toch beslist een jaartje hier te wonen, zo’n elf jaar geleden toen mijn vader assistent-coach werd bij Standard.”

Was het als kind niet lastig om telkens je vader te moeten volgen?

“Op persoonlijk vlak verliep dat heel goed. Ik had mijn ouders en broers bij me, meer had ik niet nodig. Maar voor mijn voetbalcarrière was het niet ideaal. Ik moest bijna elk jaar van club veranderen. Mijn broers waren nog een pak jonger, dus voor hen maakte het weinig verschil. Ik was vijftien jaar, op die leeftijd was dat best lastig. Maar goed, het heeft er ook voor gezorgd dat ik sneller volwassen ben geworden.”

Heb je de wedstrijd tegen Standard (30 september) al aangeduid in je agenda?

“Dat wordt voor mij de speciaalste match van het kampioenschap. Als ik scoor, ga ik niet vieren. Daarvoor heb ik te veel respect voor die club. Standard heeft mijn familie veel gegeven. Mijn vader heeft hier een prachtig verhaal geschreven en ik heb daar als kind mee van genoten.”

Je Frans is trouwens indrukwekkend.

“Perfect is het niet. Ik heb school gelopen in het Frans, hier in België onder meer. Daarna kon ik de taal wat onderhouden met vrienden die ik aan die periode heb overgehouden. Ik spreek nog vier andere talen: Portugees uiteraard, Spaans, Italiaans en Engels.”

Had je als kind een idool?

“Mijn vader. Hij speelde dan wel op een andere positie, maar ik doel dan vooral op zijn mentaliteit. Als persoon én als speler.”

Vader Conceiçao speelde tussen 2004 en 2007 voor Standard. Beeld Johan Eyckens

Is er een groot verschil tussen beiden?

“Toch wel. Jullie kennen alleen de Sérgio Conceiçao op het veld. Mensen zien hem hier als de kapitein van Standard, de Gouden Schoen-winnaar… Ik zie hem gewoon als papa. Het maakt me allemaal niet uit wat hij heeft gerealiseerd. Het belangrijkste is hoe hij als vader was voor mij. Hij heeft me fantastisch goed opgevoed en principes bijgebracht die ik erg belangrijk acht in het leven.

“Die passie is eigen aan ons. Ik ben ook zo. Ik geef mijn leven voor deze club. Dat vind ik enorm belangrijk. Als je die goesting niet hebt om alles te winnen, waar ben je dan mee bezig? Dan was ik beter thuis gebleven. Zelfs op training wil ik alles winnen.”

Lag er druk op jou en je broers om in zijn voetsporen te treden, om te gaan voetballen?

“Nooit. We mochten zelf kiezen. Mijn broers en ik hebben misschien in heel ons leven duizend matchen gespeeld. Als hij er daar dertig van heeft gezien, zal het veel zijn. Dat was voor hem ook niet makkelijk. Hij bekommerde zich vooral om onze punten op school, of we hard werkten, en of we respect hadden voor iedereen. Het voetbal was puur ter amusement.”

Jullie delen dezelfde voor- en achternaam. Heeft dat extra hoge verwachtingen gecreëerd?

“Ik zeg altijd dat mijn vader destijds niet genoeg inspiratie had om een andere naam te bedenken. Als kind was dat misschien wat lastiger, zeker in Portugal. Maar het went. De kritiek laat ik volledig aan me voorbijgaan. Iedereen heeft altijd een oordeel klaar, dat is gewoon zo. Het geheim is om het niet te zien.”

Heb jij ook een bijnaam zoals ‘El Maestro’?

“Nee, mijn naam is gewoon Sérgio Conceiçao. ‘El Maestro’, zo is er maar eentje: mijn vader. Ik heb geen bijnaam. Nog niet.”

Weet je nog wie er tweede en derde werden in de strijd om de Gouden Schoen in 2005, na je vader?

“Kompany en Wilhelmsson. Ik was zo trots. Ik woonde toen nog in Portugal, maar besefte al hoe groots het was. Toen ik dan naar Luik verhuisde, merkte ik hoezeer het hier leefde. Prachtig toch. Ik herinner me nog dat het al lang geleden was dat een speler van Standard de prijs had gewonnen. Gerets was de laatste, meer dan twintig jaar eerder moet dat geweest zijn.”

Je komt zondag een goede vriend van je tegen, Fábio Silva. Jullie hebben zelfs een groepje op WhatsApp.

“Deze week hebben we nog niet gesproken, hoor. (lacht) En dat zal ook niet gebeuren. De komende dagen zijn we vijanden, daarna weer dikke vrienden. Hij speelde bij Porto en kwam bij de eerste ploeg toen mijn vader er al coach was. We kwamen elkaar geregeld tegen bij Porto en zijn in contact gebleven. Hij stuurde me dat hij bij Anderlecht had getekend.”

Kan hij slagen bij Anderlecht?

“Dat denk ik wel. Hij heeft de goede keuze gemaakt om voor een grote Belgische club te spelen. Hier kan hij zich uitstekend profileren en laten zien wat hij kan met een bal. Vergeet niet dat die jongen pas twintig is. Hij gaat nog groeien. Het wordt zondag de eerste keer dat we tegen elkaar spelen. Ik hoop dat ik na de match nog kan lachen en hij niet.”

Anderlecht - Seraing, zondag om 18.30 uur